西貢浪茄飯甑洲海面驚現浮屍 警追查身份及死因
西貢浪茄對開海面發現浮屍。今日(4日)中午12時許，警方接獲船家報案，指在西貢浪茄飯甑洲對開20米海面，漂浮著一具人形物體，懷疑有人墮海。消防接報後抵達現場，救起一名男子，證實明顯死亡。
男死者約1.68米、中等身材、蓄短頭髮、身穿淺色短袖上衣、黃色長袖恤衫、黑色牛仔褲及白色波鞋。警方暫未確定事主身份，現場亦未有檢獲遺書，稍後將驗屍確定死因。案件列作「屍體發現」跟進。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/西貢浪茄飯甑洲海面驚現浮屍-警追查身份及死因/633219?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
屯門男工被困大廈外牆冷氣機頂 救援人員救返安全位置
【on.cc東網專訊】屯門有人在危險位置。今午(3日)12時37分，據報一名男工人被發現危坐於景峰徑2號景峰花園4座一單位外牆的冷氣機頂部，身上繫有一條布條綑綁着單位窗框，進退不得。救援人員接報到場，將涉事男工人拉回單位內安全位置，事件的起因及經過有待調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
六旬投資公司東主薄扶林水塘失蹤 今薄扶林水塘尋回送院（更新）
【3/1更新】至周六（3日）早上約8時10分，消防員於薄扶林水塘附近找到事主，他神智清醒，隨即由直升機將他送往東區醫院。 一名六旬投資公司男東主據報周二（12月30日）離開住所後失去蹤影，其女友除夕（12月31日）報警。警方調查發現事主曾現身薄扶林水塘，當局到現場一帶進行搜索，周五（1月2日）亦有消防潛水拯救車到am730 ・ 1 天前
上水內地女顧客欲微信付款不成發難 持菜刀狂斬向警方盾牌被捕（有片）
上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。 今日（3日）凌晨零時14分，一名32歲劉姓女顧客於上水龍琛路33號地下一間粉麵店情緒激動，持刀揮舞指嚇，職員於是報警求助。警方接報後趕至現場，女顧客拒絕合作，拿起店內的菜刀揮舞，最終被制服。警方經初步調查，相信她與職員因付款問題爭執。據悉，她使用手機電子支付但不成功，雙方發生am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜有災民入住青年宿舍接遷離令 民青局：因應營運者房間供應 不少居民已遷出
大埔宏福苑五級火發生至今已逾月，部分居民入住由由民政及青年事務局協調的青年宿舍。今日(4日)有傳媒報道指，有入住青年宿舍僅兩個星期的災民，接獲社工通知，需要在本月遷出，即使願意交租亦不獲接納。民政及青年事務局發言人表示，政府上月中宣布推出業主租金補助，提供每年15萬元協助宏福苑業主解決中長期的住宿安排，當時已表示就酒店am730 ・ 3 小時前
美軍生擒馬杜羅︱白宮公開馬杜羅被押抵紐約緝毒署片段 穿拖鞋說「新年快樂」 現關押於布魯克林都會拘留中心｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美軍昨日（3 日）突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，據報馬杜羅已被引渡至美國，目前被關押在紐約布魯克林的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。白宮相關社交帳號發布馬杜羅抵達紐約緝毒署（DEA）的畫面，片中他身穿拖鞋，並向在場人員說「新年快樂」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
樂華南邨7旬嫗飛墮平台 昏迷送院搶救不治
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮樓亡。今晨(4日)11時01分，樂華南邨輝華樓住戶報案，指一名女子從高處墮下。救援人員接報到場，發現女事主倒臥上址一平台。昏迷女事主由救護車送往基督教聯合醫院搶救，其後被證實不治。警員經初步調查，相信女事主姓劉(70歲)居於上址on.cc 東網 ・ 6 小時前
石硤尾邨美如樓一單位失火 初步一死四傷
【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防員在單位發現一具屍體，至少4人受傷送院。 消防員在大廈救出一名女子，需要戴上黃色的呼吸輔助器，再合力抬上救護車送院。另外，有三名男女懷疑吸入濃煙不適，由救護車送院。早上八時許，石硤尾邨美如樓一個單位發生火警、冒出濃煙。消防員接報到場，開一條喉及一隊煙帽隊灌救，消防員在單位發現一具屍體。百多名住客自行疏散去地下，消防員正調查起火原因。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
屯門失火單位男工維修時跣腳險墮樓 警消防合力扯入屋（有片）
屯門景峰花園一個火警後進行維修的單位發生驚險事故。 今日（3日）中午12時37分，一名男工於屯門景峰花園第4座一個單位維修期間，被困於外牆危險位置，有人見狀連忙報警，並指他有繩綁著，但無法返回室內。警方和救援人員接報後趕至現場，與消防員合力將他拉回單位內，隨後由救護車送往屯門醫院治理。am730 ・ 1 天前
葵涌麗瑤邨起火4傷1貓死 疑內地手機充電短路釀禍
葵涌深夜發生火警。 昨日（2日）晚上11時15分，葵涌麗瑤邨富瑤樓13樓一個單位的客廳突然起火，冒出大量黑煙。警方和救援人員接報後趕至現場，消防出動一條喉及一隊煙帽隊進行灌救，約14分鐘後成功將火熄滅。火警中，約150名住客緊急疏散，4人受傷送院，包括起火單位69歲女戶主，她左腳腳踭燒人傷；一名76歲男子；一名4am730 ・ 1 天前
珍惜生命｜小西灣佳翠苑五旬婦仰藥輕生 丈夫報警 昏迷送院搶救
今日(4日)清晨近6時，小西灣小西灣道16號佳翠苑一單位內，一名53歲婦人服藥後暈倒，懷疑企圖自殺，丈夫發現後立即報警求助。am730 ・ 5 小時前
廉署拘21人涉觀塘屋苑大維修貪污 據悉涉合和大廈及翠屏北邨
【Now新聞台】廉政公署拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑大維修工程貪污，包括工程顧問和法團成員等，部分人有黑社會背景。據了解，涉案屋苑分別是合和大廈及翠屏北邨。本台前往據悉涉案的翠屏北邨，多民居民均表示對大維修不知情，業主立案法團辦公室亦無開門。本台記者向物業服務辦事處查詢，物管職員表示邨內現時無進行大維修。翠屏北邨物管職員：「沒有，現時都沒有做大維修。」廉署上星期起採取執法行動，先後拘捕15男6女，介乎30至81歲，包括中間人、工程顧問、承辦商及業主立案法團成員，部分人有黑社會背景；行動中搜查涉案工程顧問及承辦商辦公室，檢走招標文件等證物。其中一項工程的承辦商涉嫌透過中間人，行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，取得總值約3300萬元合約；而另一項工程仍在籌備階段，中間人懷疑藉貪污手段收集業主授權票，企圖操控法團取得工程合約。而另一懷疑涉案的合和大廈位於觀塘協和街。九龍東立法會議員鄧家彪表示，該處是舊樓集中地，樓齡大多40至60年，業主多數為年長人士，形容他們難以應對圍標。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「老舊大廈的小業主有的是自住，但可能年紀都很大，很多時都怕事，或者都不想再參與比較繁瑣及複雜的大廈事務。另一類就是租了出去的業主，他們都愛理不理。業主立案法團他無辦法阻擋亦無能力處理圍標，而制度上亦不能輕易不選最低標，所以其實這衍生很大的制度漏洞。」鄧家彪促請當局及執法部門繼續加強打擊圍標，而業主亦應多參與大廈事務，如有可疑就舉報。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
冚紅磡工廈百家樂賭檔 拘25人包括2女負責人
【on.cc東網專訊】九龍城區警員展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多個場所。根據線報及經深入調查後，今日(3日)凌晨約2時展開反非法賭博行動，突擊搜查紅磡旭日街一工廈單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。人員在單位內檢獲兩張百家樂賭枱、約27萬元現金賭on.cc 東網 ・ 1 天前
石硤尾邨美如樓清晨火警 一名男子死亡五人送院 近 200 居民緊急疏散︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】石硤尾邨今早（ 4 日）發生奪命火警。今日早上約 8 時，美如樓一個住宅單位突然起火，冒出大量濃煙，多名居民報案並要求協助疏散。消防員接報到場後，出動 1 條喉及 1 隊煙帽隊灌救，火勢至早上 8 時 54 分受控並救熄。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
AIA友邦嘉年華快閃優惠｜即搶快閃88折優惠碼！門票$124起＋送護膚套裝連現金券
一年一度AIA友邦嘉年華一連70日在中環海濱活動空間舉行！今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，成為今個冬季必去的親子放電好去處！KKday將於推出限時88折優惠碼，包2張入場門票、20個代幣、TONYMOLY護膚套裝，以及無消費門檻$50現金禮券，折後人均只需$124起；Klook則有2人門票優惠送爆谷或飲品，即睇優惠詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 週前
瑞士酒吧大火 梅斯19歲小將嚴重燒傷
【Now Sports】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地在元旦日發生的酒吧大火，法甲球會梅斯證實，旗下青年軍球員山度士當時也在現場，是其中一名傷者，燒傷情況嚴重。梅斯發聲明證實19歲青年軍球員山度士（Tahirys Dos Santos）受傷的消息：「梅斯非常哀痛地宣佈，來自蒙聖馬丹的青年軍球員山度士，在瑞士克萊恩蒙塔納元旦夜發生的火災中受傷，是嚴重燒傷，這位19歲球員已由飛機接載往德國，現正接受治療。」「球會管理層、球員、教練和全體工作人員對這消息深表震驚，並向山度士致以最深切慰問，球會同時希望全力支持其家人，正與醫療部門緊密合作，安排山度士轉至鄰近其家鄉的醫院，如有任何重大變化，我們將會更新情況，與此同時，梅斯懇請大家尊重山度士及其家人的私隱。」瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克朗蒙大拿一間名為「星座」的酒吧，在元旦日凌晨舉行新年派對，期間發生大火，造成至少40人喪生和115人受傷，當地警方已排除事件與恐怖主義有關。now.com 體育 ・ 1 天前
石硤尾邨火警釀一死八傷 消防指起火單位焚燒嚴重有大量雜物
【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防在單位內發現一具男屍，另有八人受傷送院。消防表示，會循電力故障等方向調查起火原因。起火單位冒出濃煙，外牆被熏黑，波及上層單位的窗戶。一名女子被救出時，須戴上呼吸輔助器，消防員合力將她抬上救護車。另外有多名長者懷疑吸入濃煙不適，須送院治理。約250人自行疏散到地下，部分人要用毛巾掩鼻及蓋上保暖毯，鄰近一所學校開放予居民休息。有住戶指，濃煙從防煙門湧出來。22樓住戶鄺先生：「工人晾衣服在窗口見到有煙，我接著跑落21樓，有兩個少年幫忙救火。見到有煙，升降機全停了，因為我母親坐輪椅，所以再上22樓抬她下去，經過21樓，煙在防火煙門衝出來。」21樓住戶周先生：「很多消防隱患在樓宇中，很多住戶勸喻不聽，把防煙門全開、擺放紙皮在走廊，那就完了，人都死，一燒就冒出黑煙。」事發於早上8時許，警方接報石硤尾邨美如樓21樓一個單位發生火警。消防到場開一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，救出1男7女傷者，並在起火單位發現一具男屍。消防指，火場面積約5米乘4米，用了約10分鐘將火救熄。而救援時，沒發現防煙門有打開，又指起火原因會循電力故障方向調查。消防處署理助理消防區長葉錦江：「現場單位燒得比較嚴重，我們會從多方面進行調查，亦會包括從電力故障方向調查。消防人員在滅火及救援上遇到的困難，包括同事上到走廊時已經濃煙密布，增加搜救難度。同事到達單位後，見到雜物居多。」消防處因應宏福苑火災成立快速應變專隊，如果發現大廈消防裝置有問題會即時採取執法行動。而今次火警後，消防未有發現美如樓消防裝置有不妥當。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
印度開展佛陀聖寶 海外漂流逾百年首度公開
（法新社新德里3日電） 與佛陀有關的古代珍貴寶石今天在印度首度展出，這是這批寶石自殖民時期輾轉散落世界各地以來第１次公開。聲明指出，這些寶石自1898年英國考古挖掘時發現，之後輾轉散落世界各地，如今是「首度」對外展示。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜居民需月底前遷出青年宿舍 長者哭訴再受搬遷之苦
【Now新聞台】入住青年宿舍的宏福苑居民需要在月底前搬走，有受影響的長者擔心搬遷困難，又指大埔區的租金已被「搶高」。勞工及福利局副局長何啟明指，青年宿舍有指定用途，希望居民諒解，又呼籲大埔區業主不要坐地起價。元朗的青年綠洲是其中一個安置宏福苑居民的青年宿舍，約有180人入住。有住了一個月的居民稱，近日收到一戶一社工通知，需要在月底前遷出。宏志閣居民劉太：「叫我們有心理準備，因為這裡屬於青年人住所，擔心。我們剛熟習這裡環境，雖然(單位)小，但平靜了一輪，現在又要擔心找地方，現在很麻煩，大埔區全部都搶到很貴，以及沒有租盤。」宏新閣居民麥太：「我們都70多歲人，都不想這樣，已經人為導致失去居所，現在住了個多月就有這種消息，我都不想說，如果真的，你估這麼容易找屋搬，搬來搬去很辛苦，真的不想，希望不要這樣做。」除了元朗這個青年宿舍之外，在南昌的青年宿舍同樣要求宏福苑居民在月底前遷出。勞工及福利局副局長何啟明指，居民如有需要，可搬到過渡性房屋。勞工及福利局副局長何啟明：「有些居所沒法長久提供給大家，包括酒店及青年宿舍，因為有指定的用途，我們是有充足(過渡性房屋)宿位給大家，每日政府都有公布數量有多少，所以希望大家明白，要諒解我們。我們希望大埔區業主，大家有守望相助的精神，可以用市值租金租屋予宏福苑街坊，而不要坐地起價。」民政及青年事務局回覆查詢時指，酒店及青年宿舍的住宿安排要因應營運者的房間供應，早前已暫緩青年申請宿位。而這段時間，不少宏福苑居民已經遷出或計劃遷出青年宿舍，部分居民如未能在月底前搬出，營運者將酌情處理個案，之後會重啟予青年申請宿位。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
沙田的士私家車相撞 1人受傷送院治理
【on.cc東網專訊】沙田發生交通意外。今午(4日)12時26分，牛皮沙街及翠欣街交界，一輛市區的士及一輛私家車意外相撞，的士其後剷上行人路並撞毀一段鐵欄，途人見狀擔心有人被困遂代為報案。救援人員接報到場，證實意外中無人被困，意外中一人受傷，清醒由救護車送往威爾on.cc 東網 ・ 4 小時前
石硤尾邨美如樓一單位起火釀一死八傷 消防指調查方向包括電力故障(謝欣桐報道)
【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防在單位內發現一具男屍，另有八人受傷送院，正調查起火原因。消防表示，會循電力故障等方向調查起火原因。 起火單位冒出濃煙，外牆被熏黑，波及上層單位的窗戶。一名女子被救出時，須戴上呼吸輔助器，消防員合力將她抬上救護車，另外有多名長者懷疑吸入濃煙不適，須送院治理。約250人自行疏散到地下，部分人要用毛巾掩鼻及蓋上保暖毯，鄰近一所學校開放予居民休息。有住戶指，濃煙從防煙門湧出來。住戶鄺先生：「工人晾衣服在窗口見到有煙，我接著跑落21樓，有兩個少年幫忙救火。見到有煙，升降機全停了，因為我母親坐輪椅，所以再上22樓抬她下去，經過21樓，煙在防火煙門衝出來。」住戶周先生：「很多消防隱患在樓宇中，很多住戶勸喻不聽，把防煙門全開、擺放紙皮在走廊，那就完了，人都死，一燒就冒出黑煙。」事發於早上8時許，警方接報石硤尾邨美如樓21樓一個單位發生火警，消防到場開一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，救出1男7女傷者，並在起火單位發現一具男屍。消防指，火場面積約5米乘4米，用了約10分鐘將火救熄。而救援時，沒發現防煙門有打開，又指起火原因會循電力故障方向調查。消防處署理助理now.com 新聞 ・ 4 小時前