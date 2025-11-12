​西貢獨立屋業主不遵從僭建清拆令 被判罰款逾5萬元

【on.cc東網專訊】西貢一名獨立屋業主因不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，於昨日(11日)在觀塘裁判法院被定罪及判罰款合共50,250元，當中30,250元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

有關個䅁涉及西貢丈量約份第217其中一個地段一幢獨立屋外牆附建的兩個伸建物及地下、天台及高層天台加建的若干搭建物，面積共約28平方米。該等僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》第24(1)條向業主發出清拆令。該業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款200,000元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高20,000元。

