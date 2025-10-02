西貢男子收3.5萬元報酬 販運逾1億元可卡因磚就逮

【on.cc東網專訊】執法部門根據情報及展開追查，於昨日(10月1日)展開打擊毒品行動，於西貢滘西新村附近一個咪錶停車場，截停搜查一輛當時正準備離開停車場的客貨車。人員於客貨車車尾箱檢獲10個尼龍袋，每袋存放有20磚懷疑可卡因，每磚約重一公斤。行動中，共檢獲200磚懷疑可卡因，市值逾1.46億港元。人員以「販運危險藥物」罪拘捕車上一名姓郭(31歲)本地男子。

據悉，被捕男子報稱無業，現正被扣留調查，稍後將會被暫控一項「販運危險藥物」罪名，將於明日(3日)早上，在觀塘裁判法院提堂。

初步調查相信有人為約3.5萬元報酬，為販毒集團擔當「搏腳」角色協助販運毒品。據了解，被捕男子主要負責派送毒品到不同地方及市面，執法部門正設法追查毒品的來源。

