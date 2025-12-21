西貢男子跑山後心翳 直升機送院救治

【動物專訊】60多歲的利太在屯門藍地經營狗場已30年，至今仍在照顧30多隻狗狗，但她的狗場近年多災多難，繼去年12月被大火燒成廢墟後，早前利太又收到律師通知，稱她的親戚已經成功申請逆權侵佔，她將要被逼遷離。她坦言現時感到無助和不甘，既捨不得將狗狗交其他人照顧，又不甘心被逼遷走，不知道該如何是好。 利太的狗場在去年12月30日曾遭遇大火，幾乎燒光了場地所有物資，幸好場內40多隻狗狗平安無恙，該場火估計是雪櫃短路引起，事後阿棍屋和毛守救援都有提供物資支援以解燃眉之急。 一波未平，一波又起，利太在本月17日收到律師聯絡，指其親戚成功申請逆權侵佔，她失去了該狗場土地的擁有權。利太指，該土地的業主在上世紀40年代將土地租給她家庭的祖父輩，至1984年起業主失去聯絡，一直沒有來收租，其後該土地由她外婆和她母親居住，惟她母親和外婆先後於1996年及2000年離世，她便將該土地用作狗場，幫助照顧那些無家可歸的可憐狗狗，最高峰是曾養了70多隻狗狗。 然而，她外婆的女兒在2011年開始稱職自己才是業權擁有人，多次要求她交還土地，她和那親戚先後向土地審裁處申請逆權侵佔，直到最近她收到律師電話，指該親戚成功申

香港動物報 ・ 5 小時前