宏福苑五級火｜情緒支援熱線
西貢男子跑山後心翳 直升機送院救治
警方今日（21日）中午12時32分接獲報案，一名53歲姓郭男子在西貢釣魚翁跑山後感到心臟不適。救援人員接報到場，發現他仍然清醒，隨後由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院接受治療，目前情況穩定。
據了解，該男子早上由將軍澳坑口出發跑步，目的地為釣魚翁。至中午時分，他跑至距離山頂約50米的位置時，突然感到心翳不適，遂立即自行報警求助。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/西貢男子跑山後心翳-直升機送院救治/629942?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
