西貢疑有人自行獵殺野豬留有數袋野豬肉 警方正追緝疑犯

西貢疑有人自行獵殺野豬，地上留有數袋野豬肉(有線新聞截圖)

西貢疑有人自行獵殺野豬，警方到場發現上址留有多個透明膠袋，每個膠袋入面裝載屠宰不久的鮮肉，經初步檢驗後不排除是野豬肉甚或是幼豬肉。警方發現4名男子形跡可疑，正追緝疑犯。



人員已檢走野豬屍體

據了解，昨晚近9時有西貢碧水新村村民報案，指發現在村口對開，有3至4人將一架手推車、3個背囊及環保袋棄置在地上，該批人士隨即逃離上址。警員到達後發現購物車、背囊及環保袋內有多個透明膠袋，膠袋入面裝著鮮肉。案件列作殘酷對待動物處理，人員已檢走野豬屍體，暫時未有人被捕。

