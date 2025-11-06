西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
西貢發生毒狗案件 狗女早上沙角尾散步下午突毒發離世
【動物專訊】西貢發生狗狗中毒身亡事件，兩歲半的乖巧狗狗Tuppy（全名Tuppence）昨日早上跟狗主來回西貢沙角尾的農地，沒想到下午2時突然嘔吐及出現中毒徵狀，送到獸醫診所已經太遲，Tuppy在狗主Karen Sarah Ball的懷中離世，Karen極傷心之餘，亦希望提醒西貢人士留意是否有人在路邊投毒。
Tuppy是動物機構Catherine’s Puppies從非法繁殖場救出的狗狗，當時她還只是出生不久的幼犬。Karen經常幫Catherine’s Puppies做義工，得知Tuppy樣子和她以前所養的狗狗很相似後，便決定領養Tuppy，而Tuppy和她家中另一隻貴婦狗Fozzie相處融洽，感情十分深厚。
她和丈夫昨日早上9時許帶同兩狗在沙角尾北散步，走到丈夫工作的農地拿器材，在泊車處及農地往返了兩次，所經過的大部分路段都是石屎地，並於早上11時回家。沒想到Tuppy在下午2時突然出現嘔吐及中毒徵狀，而且情況急劇惡化。
當她們帶狗狗到獸醫診所時，狗狗在車上已經漸漸失去意識，但帶到診所後，狗狗一度醒來，可惜最終還是在Karen懷中離世，Karen夫婦對愛犬突然離世感到十分傷心難過。
他們事後再返回該路段走了一遍，但都沒有見到毒餌，當日亦沒有見到Tuppy在路上吃東西，同行的狗狗Fozzie亦沒有中毒。Karen希望提醒西貢的狗主小心，因為該路段平時有很多人帶狗，亦有一些社區狗經過。
