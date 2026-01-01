西貢破邊洲遊客續無視告示崖邊打卡 強行進入被圍封捷徑(容裕礽報道)

【Now新聞台】西貢破邊洲星期三有內地遊客懷疑拍照時墮崖死亡，元旦日仍有遊客不理告示在崖邊打卡，亦有遊客翻越圍欄行捷徑。漁護署提醒遊人沿正式山徑遊覽，注意安全。

東壩及破邊洲是內地旅客熱門郊遊地點，行山徑和樓梯逼滿人，出現人龍，有旅客上山前卸下裝備，樓梯旁的草叢擺放了數十個背包。

不少旅客到破邊州觀景台打卡，該處周三有內地遊客懷疑打卡時墮崖死亡，周圍有不少標示提醒遊人切勿靠近懸崖，但有人無視警告站在崖邊拍照，亦有人跨過防止遊人進入的圍網。

有旅客指，因應發生致命意外，會加倍注意安全。

內地旅客Sherry：「我看到有一群人翻過欄杆拍照，然後聽說昨天(周三)有人掉下去，所以還是有點擔心。就不要做一些危險動作，其實看到到處都有提示不要穿過護欄，應該站這個護欄內較安全。」

內地旅客陳先生：「肯定是以安全為第一，好看的照片都是身外之物。我可以不翻過圍欄拍照，然後走這路會每步踩穩，小心一點。」

漁護署指，破邊州附近的懸崖經過長年風化侵蝕，容易發生意外，勸籲遊人沿正式山徑遊覽。

不過，東壩和破邊州之間這條捷徑雖然被漁護署用水馬圍封，上面亦貼有告示提醒該處並非觀景台入口，但仍有不少人翻越水馬，穿過東壩的防波堤和山路行入破邊洲。

漁護署指，會在元旦假期期間加派人員，加強宣傳行山安全訊息，保障遊人安全。

