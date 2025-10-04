西貢蠔涌逼兩狗於急流中「洗澡」 警拘53歲外籍男子

【動物專訊】本報早前報道一名男子在西貢蠔涌的河流為兩狗「洗澡」，更一度將狗狗拉落急流，目擊者不值其所為，拍下影片及報警。警方收到報案後，於9月28日在西貢區以涉嫌「殘酷對待動物罪」，拘捕一名53歲外籍男子。

事緣目擊者於9月26日在西貢蠔涌，看到一名男子在河道旁以河水為兩隻狗狗洗澡，當時水流甚急，那人卻強行以繩將狗拉落水，狗狗幾經掙扎才在那男子拉繩下爬回陸地，讀者看到狗狗甚驚慌，即場喝止那人。

該目擊者拍攝了影片證據，並於當日稍後報警。警方其後聯絡她錄口供，並派員到現場調查及搜證，並在兩日後通知目擊者已拘捕涉案人士。

警方回覆本報查詢時表示，警方於9月26日接獲一名女子報案，指有狗隻於西貢蠔涌路一河流懷疑曾被不恰當對待。案件交由黃大仙警區動物罪案警察專隊跟進，警員經調查後，於9月28日在西貢區以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名53歲外籍男子。

根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的作為令動物受到不必要痛苦，或殘酷地令動物受驚，均屬違法，最高可判罰款20萬元及監禁3年。

被捕男子日前被人目擊將兩狗帶到河流「洗澡」。

狗狗十分驚慌，該男子仍以繩將狗狗拉落急流。

