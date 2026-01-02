西貢鹹田灣元旦淪垃圾崗 公廁洗手盆積污泥現食物殘渣 郊野營地釀生態災難︱多圖︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】元旦假期期間，西貢鹹田灣一帶再被發現有嚴重垃圾及衞生問題。多名市民在社交平台上載相片及影片，指咸田公廁內外堆滿膠樽、膠袋、紙巾及食品包裝等垃圾，形容如同垃圾堆填區；洗手盆亦積滿污泥，並見疑似飯粒、紅蘿蔔粒及麵條等食物殘渣，現場更遺下即棄牙刷、牙膏等用品。

《Yahoo新聞》已就事件向漁護署及食環署查詢，正待回覆。

從網民上載的影片的顯示，洗手盆去水緩慢，使用時會積水如「污水缸」，去水後仍殘留泥黃色污垢，有人在衞生情況堪憂的洗手盆刷牙及清洗器具。另有影片拍到廁格內有未被沖走的排泄物，其中一個坐廁內同時出現排泄物及煮過的即食麵，亦見垃圾桶爆滿、垃圾散落一地。

有人在衞生情況堪憂的洗手盆刷牙及清洗器具。（Threads@bill.kolder)

咸田公廁內外堆滿膠樽、膠袋、紙巾及食品包裝等垃圾。（Threads@bill.kolder)

洗手盆去水緩慢。（Threads@bill.kolder)

廁格內有未被沖走的排泄物。（Threads@bill.kolder)

垃圾吸引野豬到場覓食

除了公廁設施，鹹田灣一帶亦被指遍地垃圾。有市民上載照片，拍到垃圾袋及多袋廢物堆積於公廁外，亦有懷疑為外賣食品殘餘物。

另外，有內地網民在除夕夜到鹹田灣露營後，在社交平台「小紅書」發文，形容現場「到處垃圾」，並稱垃圾吸引野豬到場覓食，表示對亂拋垃圾的人感到失望；帖文留言中亦有人希望露營人士自行帶走垃圾，並有人形容情況為「生態災難」。

資料顯示，鹹田灣位於西貢東郊野公園內，屬指定露營地點之一。早於去年 12 月初，已有市民拍到咸田公廁入口附近垃圾桶被大型垃圾塞滿，仍有大量膠樽及用過紙巾等被掉在地上，垃圾問題持續。

除夕夜有大量人士露營。（小紅書）

垃圾袋及多袋廢物堆積於公廁外。（Threads@adventure.de.sucba)

咸田公廁內外堆滿膠樽、膠袋、紙巾及食品包裝等垃圾。（Threads@charlie_chfan）

網民形容，情況如同垃圾堆填區。（Threads@charlie_chfan）

鹹田灣位於西貢東郊野公園內，屬指定露營地點之一（Threads@charlie_chfan）

公廁外洗手盆底部積滿污泥。（Threads@charlie_chfan）

洗手盆去水緩慢，有大量積水。（Threads@charlie_chfan）