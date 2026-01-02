西貢鹹田灣元旦淪垃圾崗 食環署：公廁已回復潔淨 漁護署：考慮增加清潔次數︱Yahoo

undefined

咸田公廁內外堆滿膠樽、膠袋、紙巾及食品包裝等垃圾。（Threads@charlie_chfan）

【Yahoo新聞報道】元旦假期期間，西貢鹹田灣一帶再被發現有嚴重垃圾及衞生問題。多名市民在社交平台上載相片及影片，指咸田公廁內外堆滿膠樽、膠袋、紙巾及食品包裝等垃圾，形容如同垃圾堆填區；洗手盆亦積滿污泥，並見疑似飯粒、紅蘿蔔粒及麵條等食物殘渣，現場更遺下即棄牙刷、牙膏等用品。

食環署回覆《Yahoo新聞》表示，署方安排人員每天在咸田公廁進行簡單清潔，並每星期進行深層清潔，留意到近日假期期間該處遊人大幅增加，有部份人士亦不適當地使用公廁，影響衞生情況。

食環署指，清潔人員已加密清潔頻次，令公廁回復潔淨，亦會考慮未來在節假日加派人手處理。署方呼籲，遊人正確使用及愛護公廁設施，以免影響其他使用者及不必要地加重清潔人員的工作。

洗手盆去水緩慢，有大量積水。（Threads@charlie_chfan）

公廁外洗手盆底部積滿污泥。（Threads@charlie_chfan）

廁格內有未被沖走的排泄物。（Threads@bill.kolder)

咸田公廁內外堆滿膠樽、膠袋、紙巾及食品包裝等垃圾。（Threads@bill.kolder)

漁護署：垃圾以船隻運走

漁護署指，已立即派員清理咸田公廁外空地的垃圾，在天氣及風浪情況許可下，盡快將已包好的垃圾以船隻運走。因應鹹田灣營地使用需求殷切，本署已安排今日至一月四日期間，加強承辦商每日在鹹田灣營地及附近一帶進行清潔，並會密切監察營地及附近的郊野公園範圍的衞生情況。

漁護署表示，正考慮在鹹田灣營地附近加設垃圾收集設施及增加清潔次數，並會聯同相關部門合作加強咸田公廁及其周遭的清潔安排。

署方指，會持續在假期期間，加強較多訪客到訪的郊遊熱點進行巡查、宣傳及教育工作，並會加強宣傳保持郊野清潔及愛護環境等信息，並與相關部門保持溝通及合作，透過不同渠道向旅客宣傳綠色旅遊的良好行為和守則，確保郊野公園的可持續旅遊發展。

食環署指，清潔人員已加密清潔頻次，令公廁回復潔淨。（食環署提供）

