西貢鹹田灣營地一帶變堆填區 咸田公廁內不堪入目 洗手盤遭食物殘渣填滿 (有圖慎入)

有網民在社交媒體分享，西貢鹹田灣被垃圾「攻陷」的慘況。(Threads)

近年，本港郊野公園成為內地旅客的露營熱點，不少內地旅客趁除夕到郊野公園內露營倒數。有網民在社交媒體分享，西貢鹹田灣被垃圾「攻陷」的慘況，慘變堆填區，附近的咸田公廁更令人不堪入目。《am730》已向漁護署及相關部門查詢。

從圖片可見，西貢鹹田灣一帶遺棄大量垃圾，包括大量膠袋、食物包裝，以及膠樽，變成堆填區。

咸田公廁的衞生情況更不堪入目，公廁內遍地垃圾，廁格內問題更甚，廁格內堆積大量垃圾，排泄物與食物殘渣塞在馬桶內未能被沖走。洗手盤充滿污水和垃圾，另一洗手盆則底部積滿污泥，更有飯粒、麵條等的食物殘渣，公廁內的垃圾桶被大量垃圾塞滿。

拍攝者表示，「最諷刺真係見到『自己垃圾，自己帶走』既banner（海報）後面有一袋『小象超市』同幾小袋垃圾」。

鹹田灣位於西貢東郊野公園內，是「西貢四灣」之一，近年被漁農署列為香港指定露營地點，當中一條木橋是鹹田灣的地標之一。根據漁護署的露營守則中指，廢物放垃圾桶內，保持露營地點清潔。

