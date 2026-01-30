西貢鹹田灣現鬚鯨屍體 身長11米、嚴重腐爛 今日運往堆填區棄置｜Yahoo

【21:00 更新報道】

【Yahoo 新聞報道】漁農自然護理署周四（29 日）早上接獲 1823 轉介，於西貢鹹田灣水域發現一具疑似鯨魚屍體，初步估計並非本地物種，屬於鬚鯨（Baleen whale），屍體全長約 11 米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。漁護署說，工作人員正盡快進行屍體棄置及現場清理工作，預計今日（30 日）完成。

就鯨屍棄置工作，食物環境衞生署回覆《Yahoo 新聞》，表示已經安排承辦商接收鯨魚屍體，並將其運往堆填區處置，預計有關工作會於今日內完成。

估計已死亡一段時間 隨水飄流

漁護署說，署方接報之後，已經隨即聯同海洋公園和海洋公園保育基金人員前往現場進行調查。根據死亡鯨魚屍體的腐爛程度評估，估計牠已死亡一段時間，相信是從外海隨水飄流至該水域。

鬚鯨夏季極地覓食 冬季遷至暖海繁殖

根據紀錄，鬚鯨分布幾乎遍及全球海洋，不同品種的主要生活水域各有不同。鬚鯨通常在夏季前往高緯度寒冷海域如北極或南極周邊覓食；冬季則會遷徙到較溫暖的低緯度或熱帶海域進行繁殖與育幼活動。漁護署呼籲，市民如發現鯨魚出沒或鯨豚擱淺，應立即致電 1823 或透過 1823 手機應用程式通報，市民亦必須與鯨豚保持距離，注意個人安全以免發生危險。

漁護署人員已圍封現場進行調查。