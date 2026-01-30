獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
西貢鹹田灣現鬚鯨屍體 身長11米、嚴重腐爛 今日運往堆填區棄置｜Yahoo
【21:00 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】漁農自然護理署周四（29 日）早上接獲 1823 轉介，於西貢鹹田灣水域發現一具疑似鯨魚屍體，初步估計並非本地物種，屬於鬚鯨（Baleen whale），屍體全長約 11 米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。漁護署說，工作人員正盡快進行屍體棄置及現場清理工作，預計今日（30 日）完成。
就鯨屍棄置工作，食物環境衞生署回覆《Yahoo 新聞》，表示已經安排承辦商接收鯨魚屍體，並將其運往堆填區處置，預計有關工作會於今日內完成。
估計已死亡一段時間 隨水飄流
漁護署說，署方接報之後，已經隨即聯同海洋公園和海洋公園保育基金人員前往現場進行調查。根據死亡鯨魚屍體的腐爛程度評估，估計牠已死亡一段時間，相信是從外海隨水飄流至該水域。
鬚鯨夏季極地覓食 冬季遷至暖海繁殖
根據紀錄，鬚鯨分布幾乎遍及全球海洋，不同品種的主要生活水域各有不同。鬚鯨通常在夏季前往高緯度寒冷海域如北極或南極周邊覓食；冬季則會遷徙到較溫暖的低緯度或熱帶海域進行繁殖與育幼活動。漁護署呼籲，市民如發現鯨魚出沒或鯨豚擱淺，應立即致電 1823 或透過 1823 手機應用程式通報，市民亦必須與鯨豚保持距離，注意個人安全以免發生危險。
其他人也在看
西貢鹹田灣現鯨魚腐屍 漁護署︰疑為非本地物種鬚鯨
西貢鹹田灣水域發現一具鯨魚屍體，漁護署人員聯同海洋公園和香港海洋公園保育基金人員前往現場調查。初步檢視顯示，屍體全長約11米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。工作人員正盡快作屍體棄置及現場清理工作，預計今日完成。漁護署呼籲市民避免前往該處，以免妨礙屍體棄置工作並造成危險。署方指，該條死亡鯨魚並非本地物種，初步估計其屬於鬚鯨。根據屍體的腐爛程度，估計已死亡一段時間，相信是從外海隨海水飄至。根據紀錄，鬚鯨的分布幾乎遍及全球海洋，不同品種的主要生活水域各有不同。鬚鯨通常在夏季前往高緯度寒冷海域如北極或南極周邊覓食；冬季則會遷徙到較溫暖的低緯度或熱帶海域進行繁殖與育幼活動。漁護署呼籲市民如發現鯨魚出沒或鯨豚擱淺，應致電1823或透過1823手機應用程式通報，並必須與鯨豚保持距離，注意個人安全，以免發生危險。am730 ・ 16 小時前
西貢鹹田灣鬚鯨腐屍擱淺沙灘 清理工作料明日完成 籲市民勿前往
【on.cc東網專訊】今日（29日）清晨，有市民於西貢大浪鹹田灣沙灘上發現一具鯨魚屍體擱淺。據網上片段所見，鯨魚屍體嚴重腐爛，相信已死去一段時間。拍片者形容：「都腐爛了，好臭。」海洋公園表示，已經聯同漁護署人員前往現場，會採集樣本帶回海洋公園化驗分析。on.cc 東網 ・ 1 天前
6幢樓宇棚架逾兩年未拆 鄭泳舜：長期不清拆構成風險
【Now新聞台】發展局日前書面回覆議員時指，全港有6幢樓宇的棚架搭建超過兩年仍未清拆。提出質詢的鄭泳舜表示，棚架長期不清拆會對大廈安全構成風險。 立法會議員(九龍西)鄭泳舜：「政府沒有提及工程完工後，(棚架)放了多久尚未清拆，只是籠統說明有6幢樓宇未拆，數目不多但亦不算少，其實很複雜，我相信有很多棚架仍擺放但未解決，甚至有些是屋宇署入場進行維修，但是棚架擺放逾一年也未拆，這些情況始終不理想，因為棚架一直擺放，風險一直都在，我希望政府日後能細節區分再告訴我們。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
Twins 25周年在情人節開粉絲見面會！「雙生兒」偶像魅力爆發，偷師學習保養技巧練成美魔女體質
Twins今年踏入25周年舉行粉絲見面會，還特意地選來2月13與14日，在情人節的日子與粉絲見面。阿Sa蔡卓妍和阿嬌鍾欣潼都分別在IG上公布消息，阿Sa更寫著，「25年！25年喇！你哋知我嗰25年點過咩？你哋知咩？ ！咪就係同你哋一齊過囉😗😗」而且還說1月29日是雙生兒賀年碟的發布日，各位新年有在聽《孖寶668》的朋友，腦海裡是不是馬上起歌呢～Yahoo Style HK ・ 11 小時前
阿棍屋從漁護署接出 16歲半老狗迎新生
【動物專訊】16歲半的老狗「豆豆」在晚年被送到漁護署，原以為他的一生就要在悲慘中終結，幸運地阿棍屋日前將他從漁護署接出，獲得了重新的機會。阿棍屋創辦人Ivy形容，豆豆的性格十分乖巧，來到阿棍屋第二日已經懂得霸床仔，她希望豆豆能夠獲得領養，在家庭生活中安享晚年。 Ivy表示，不清楚為何豆豆這麼老會進入漁護署，但他通過了健康檢測和性情評估，適合安排領養，阿棍屋將他接出來，讓他有多一個生存機會。 她表示，豆豆的身體情況比想像中好，雖然年紀很大，但各樣身體狀況都正常，性格亦十分乖巧，只是不太喜歡讓人摸。她又形容，豆豆和其他狗狗相處融洽，很快適應新環境，「他第二日已經識得霸住張床仔，很自在很安樂。」 她希望豆豆能夠重獲新生，安享晚年，亦會安排尋家，「如果有人有興趣，我們都想幫他找個屋企。」如有意領養豆豆，可與阿棍屋聯絡。 The post 阿棍屋從漁護署接出 16歲半老狗迎新生 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 8 小時前
生態旅遊︱橋咀遊客踩珊瑚「無法可執」 環團批22生態熱點欠保障：政府盲目宣傳︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】綠色和平今日（30日）發表研究，揭發全港有22個具生態價值的郊野或海岸地點缺乏法例保護，卻被政府廣泛宣傳為旅遊熱點，加上缺乏監管，導致過度旅遊並帶來環境破壞，促請政府制定以保育為先的生態旅遊政策。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
趙薇被封殺4年「突現身直播間」！和女主播親密摟抱親臉 10分鐘秒遭平台封鎖
女星趙薇自2021年8月被中國列為「劣跡藝人」後，演藝工作全面停擺，幾乎從娛樂圈消失近4年。去年她先是在微博發文宣布早已與富商黃有龍離婚，隨後又遭法院凍結股權，涉及金額達1,600萬元人民幣，凍結期限為3年，生活可說是處處碰壁。姊妹淘 ・ 1 天前
椰棗汁｜網傳椰子汁有毒？印度尼帕病毒元兇其實係椰棗汁！一啖隨時致命 染疫恐腦炎昏迷
近期計劃去印度或東南亞旅遊的朋友要注意！印度西孟加拉邦爆發致命的 「尼帕病毒」（Nipah Virus） 疫情，這種病毒極度危險，致死率可高達40%至75%，且目前無藥可醫。香港衞生署已宣佈加強對來自相關地區旅客的健康篩查。網上流傳要小心「天然椰子汁」，但其實真正的高危飲品是另一款「椰棗汁」！即睇內文了解病毒傳播途徑及4大保命貼士。Yahoo Food ・ 1 天前
入境處拘四人涉從事非法勞工 當中兩人被定罪判監54日
【Now新聞台】入境處拘捕四人涉嫌從事非法勞工。 被捕的2男2女32至58歲，其中兩人已被定罪判監54日。入境處指，他們涉嫌分別以時薪100元提供家居清潔服務及為住宅單位提供油漆工程，收費2300元，又檢獲一批清潔用品及裝修工具。入境處指在網上巡邏發現，有人在小紅書經個人帳號宣傳可來港承接家務助理及裝修等工作，執法人員於是放蛇假扮顧客預約，到提供服務當天採取執法行動。入境處特遣隊副指揮官陳仁傑：「這些內地跨境服務提供者都十分警覺，會設法規避入境處監察，例如與放蛇同事溝通時會主動提出不會帶大型用具來港工作，我們呼籲市民透過網上平台光顧服務時，要小心留意服務提供者的背景及會否有可疑對答，甚或一些不合理工作安排。」#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
俄貝加爾湖冰面翻車 中國遊客1死4傷
【on.cc東網專訊】位於俄羅斯西伯利亞南部的世界最深淡水湖貝加爾湖，周三（28日）有一輛載有遊客的汽車結冰湖面上翻車，導致一名中國籍遊客死亡、4名中國籍遊客受輕傷。據俄媒報道，遊客中包括1名台灣人，惟報道無提及該台灣遊客是否受傷。on.cc 東網 ・ 1 天前
鯨魚屍擱淺鹹田灣 過往亦曾有鯨魚誤闖西貢水域
【on.cc東網專訊】今日（29日）清晨，一條身長逾10米的鯨魚擱淺在西貢大浪鹹田灣沙灘上，鯨魚屍身嚴重腐爛。屍體有待相關人員移走善後處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
西貢鹹田灣發現鯨魚屍體 死因仍有待調查(張曼琳報道)
【Now新聞台】西貢鹹田灣發現一具鯨魚屍體。香港海豚保育學會確認其品種為鬚鯨，不屬本港海域常見的鯨魚，死因仍有待調查。 網上片段可見，鯨屍擱淺在海灘上，表面已嚴重腐爛，附近村民早上發現後報警。目擊者秦先生：「昨晚很大風，可能是風刮過來的，到今天早上起床聞到很大一陣腐臭味，靠近一些看，看見那些肚內的腸都出來了。」有保育團體分析其品種為鬚鯨，不是本港海域常見的鯨類，相信已經死亡超過一周；因屍身高度腐爛，暫時無法確認死因。香港海豚保育學會副會長麥希汶：「本身香港水域是沒有鬚鯨的，附近的地方也沒有，相信是在香港水域以外的地方死了，之後再漂過來擱淺的。」海洋公園保育基金指，已經派人和漁護署人員前往現場處理，由於屍體嚴重腐爛，計劃於現場採集樣本後，帶回海洋公園分析化驗。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
西環薄扶林道八旬翁遭校巴撞倒 昏迷送院搶救
西環發生交通意外。今日(29日)下午1時31分，一輛由李姓63歲司機駕駛的學校小巴，在薄扶林道63號對開位置撞倒一名88歲周姓過路老翁，男子腳部受傷，其後更陷入昏迷。校巴右邊車頭輕微凹陷，地上遺下一灘血迹。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車將他送往瑪麗醫院搶救。警方正在調查事件。據了解，當時涉事的學校小巴由薄扶林道63號屋苑駛出，右轉入薄扶林道上斜行駛，車上並無學童和保母。am730 ・ 1 天前
美向委內瑞拉交還被扣押油輪 中石油停購委原油
【on.cc東網專訊】英媒周三（28日）引述消息報道，美國正將本月扣押的一艘油輪移交回委內瑞拉，是美國去年底以來扣押7艘與委內瑞拉有關的油輪後首次歸還，但未說明此舉原因。on.cc 東網 ・ 1 天前
川普下令重開委內瑞拉空域
（法新社華盛頓29日電） 美軍將近4週前推翻委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普表示，他已下令於今天重新開放委內瑞拉的商用空域。川普補充道，他已指示美國運輸部長達菲（Sean Duffy）以及所有相關單位含軍方，他希望在今天結束前，讓委內瑞拉上方空域開放。法新社 ・ 16 小時前
私房菜遇60人霸王餐鬧劇 東主網上求助推180元「惜食套餐」一晚爆滿
面對北上消費熱潮、消費氣氛低迷等因素夾擊，香港餐飲業面臨多重挑戰，更有餐廳發生「霸王餐鬧劇」 。位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其東主姚冠東周三(28日)在社交平台facebook發文求助，指日前接獲一名男客預訂60人「結婚宴席」，惟他疑似患上精神病，到場人數「得一圍枱唔夠」，他亦無力付款，東主報警求助。為了不浪費大量食材，東主以180元成本價推出「惜食套餐」，呼籲網民幫手於今晚堂食「一齊食咗佢」，結果引發大量人響應，一晚內40位名額爆滿。am730 ・ 1 天前
世界黃金協會：去年全球黃金總需求達5002噸 創歷史新高
世界黃金協會發布2025年《全球黃金需求趨勢報告》顯示，去年全球黃金總需求達5002噸，創歷史新高。持續的地緣政治和經濟不確定性推動了黃金投資需求的大幅攀升，令全年黃金需求總金額達5550億美元。全球黃金投資需求增至2175噸的里程碑水平，成為推動2025年黃金總需求刷新歷史紀錄的主要驅動力。全球尋求避險和資產多元化的投資者大量湧入黃金ETF，全年淨增801噸。實物黃金投資需求也保持強勁，全球金條和金幣需求達到1374噸，按價值計為1540億美元。其中，中國和印度市場表現突出，分別實現同比增長28%和17%，合計佔該板塊需求的50%以上。 (LF)infocast ・ 1 天前
上海電氣與中海油簽戰略合作協議 共拓新能源資源開發等
上海電氣與中國海油日前正式簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將在新能源資源開發、天然氣發電示範、戰新產業發展、煉化減碳及國產化及產品供應等方面深化合作。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
新界收地悲歌 粉嶺癱瘓老狗獨遺空屋缺水缺糧
【動物專訊】為了城市發展，新界多處收地，有些居民已獲安排上樓住公屋，但粉嶺被收地影響，有主人卻遺下陪伴多年的老弱傷殘老狗獨遺空屋。有協助收地、愛狗的工程人員朱先生向本報表示，他們在一個已被收地的空屋內，發現一隻癱瘓的老狗疑缺水缺糧多日，當工人遞上清水給狗狗，狗狗渴至瘋狂飲水，遞連掉在地上的水也狂舔，非常可憐。朱先生坦言明白傷殘老狗獲收留機會渺茫，但狗狗實太棲慘，還是盼望有好心人或機構願意收留這隻被棄又傷殘的狗狗。 朱先生是協助收地的工作人員，他和同事也愛動物，最近他們在粉嶺收地時，發現一隻癱瘓的狗狗被獨留地空置屋子。據知舊主人在2、3星期前曾回到該處，聲稱無地方及無能力照顧，便將狗狗遺棄於原居地，更指狗狗或最終也只能送往漁護署或愛協。 朱先生坦言以往收地過程中，也有發現少部分人有將放狗棄於該屋。但如這隻狗狗般悽慘，就比較少見。他形容該狗狗現時全物動彈不得，狀甚年老，似只有頭部在郁動，加上近日天氣寒冷在荒廢屋內，生活環境並不理想。 除了一隻癱瘓狗狗外，該屋尚有2隻貓貓，同樣被棄於屋內。朱先生與同事隨即餵狗狗吃了少量雞柳及清水，狗狗非常飢餓口渴，連掉在地下的水也狂舔。而兩隻貓貓雖然怕人，但香港動物報 ・ 6 天前
研究：海冰消融下 挪威斯瓦巴北極熊反變壯
（法新社巴黎29日電） 最新研究今天指出，儘管冰上狩獵場正迅速萎縮，挪威偏遠斯瓦巴（Svalbard）群島上的北極熊卻未如預期消瘦，反而變壯。研究主要作者、挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）科學家阿爾斯（Jon Aars）告訴法新社：「在海冰明顯減少期間，北極熊體況反而提升，確實出人意料。」法新社 ・ 7 小時前