西貢鹹田灣現鯨魚腐屍 漁護署︰疑為非本地物種鬚鯨

鹹田灣水域發現一具鯨魚屍體

西貢鹹田灣水域發現一具鯨魚屍體，漁護署人員聯同海洋公園和香港海洋公園保育基金人員前往現場調查。初步檢視顯示，屍體全長約11米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。工作人員正盡快作屍體棄置及現場清理工作，預計今日完成。漁護署呼籲市民避免前往該處，以免妨礙屍體棄置工作並造成危險。

署方指，該條死亡鯨魚並非本地物種，初步估計其屬於鬚鯨。根據屍體的腐爛程度，估計已死亡一段時間，相信是從外海隨海水飄至。

根據紀錄，鬚鯨的分布幾乎遍及全球海洋，不同品種的主要生活水域各有不同。鬚鯨通常在夏季前往高緯度寒冷海域如北極或南極周邊覓食；冬季則會遷徙到較溫暖的低緯度或熱帶海域進行繁殖與育幼活動。漁護署呼籲市民如發現鯨魚出沒或鯨豚擱淺，應致電1823或透過1823手機應用程式通報，並必須與鯨豚保持距離，注意個人安全，以免發生危險。

