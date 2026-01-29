西貢鹹田灣發現鯨魚屍體 死因仍有待調查(張曼琳報道)

【Now新聞台】西貢鹹田灣發現一具鯨魚屍體。香港海豚保育學會確認其品種為鬚鯨，不屬本港海域常見的鯨魚，死因仍有待調查。

網上片段可見，鯨屍擱淺在海灘上，表面已嚴重腐爛，附近村民早上發現後報警。

目擊者秦先生：「昨晚很大風，可能是風刮過來的，到今天早上起床聞到很大一陣腐臭味，靠近一些看，看見那些肚內的腸都出來了。」

有保育團體分析其品種為鬚鯨，不是本港海域常見的鯨類，相信已經死亡超過一周；因屍身高度腐爛，暫時無法確認死因。

香港海豚保育學會副會長麥希汶：「本身香港水域是沒有鬚鯨的，附近的地方也沒有，相信是在香港水域以外的地方死了，之後再漂過來擱淺的。」

海洋公園保育基金指，已經派人和漁護署人員前往現場處理，由於屍體嚴重腐爛，計劃於現場採集樣本後，帶回海洋公園分析化驗。

#要聞