西貢龍蝦灣謀殺案疑兇落網 62歲港男潛逃32年泰國被捕 將引渡回港｜Yahoo

62歲港男泰國被捕（泰國警方照片）

【Yahoo 新聞報道】據泰國傳媒報道，一名62歲香港男子梅耀強（Mui Yiu Keung，音譯）於曼谷附近Lam Phak Chi區被捕，涉嫌與一宗1989年於香港發生的謀殺案有關，案中一名男子被埋在龍蝦灣沙灘死亡，涉及4人犯案。梅耀強涉嫌用鏟擊打死者頭部，疑於1994年開始匿藏在泰國，今次行動是應特區政府請求，由泰國相關部門追緝並拘捕疑犯。

被捕時認被通緝

據《曼谷郵報》，泰國警方周一（2 日）在Lam Phak Chi區一間屋內拘捕梅耀強，他涉1989年於香港發生的謀殺案，該案共有四名疑犯，梅耀強是最後一名在逃人士，涉在案中用鏟擊打死者頭部，並將屍體埋葬在沙灘。

報道指，梅耀強疑於 1994 年潛逃往泰國，泰國警方周一將其拘捕時，他身上並無身分證明文件，但在接受問話時承認自己就是被香港通緝的人士。

據悉明日押解引渡回港

梅耀強向警方透露，他在 1994 年抵達泰國後，曾在北欖府（Samut Prakan）經營一家小工廠，並與一名泰國女子結婚，兩人育有三名子女，現時在曼谷附近Lam Phak Chi區經營一間食肆。

梅耀強目前被控非法入境罪，泰國當局正安排將梅耀強引渡回港。據悉，疑犯明（5 日）將由曼谷被押解回港，警方在機場交收。

酒樓侍應26歲男子死亡

翻查資料，1989年8月31日西貢龍蝦灣沙灘發生謀殺案，任職酒樓侍應的26歲男死者被發現倒斃於沙灘，頭部遭膠紙纏裹，手腳遭尼龍繩反綁，下半身埋於石灘內，胸部有被火燒傷的痕跡。

案件涉及4名疑犯，其中兩名疑犯於案發翌日落網，25歲男子被裁定誤殺罪成，判監8年；19歲男子獲釋，另一名疑犯約10年後在番禺落網，被控謀殺罪成，終身監禁。

來源：Bangkok Post