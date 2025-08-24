西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標

西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。

Yahoo Food記者近日經過西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」時，發現餐廳已經結業清空。

餐廳已經結業，人去樓空，一張枱凳也不留。

餐廳突結業 一張枱凳也不留

假日不少人都喜歡入西貢走走，尤其是疫情期間不能出國旅遊，西貢更成為一時勝地，人流不絕，生意旺盛。可惜好景不常，結業潮之下，連西貢海濱地標餐廳也捱不住結業收場。2022年8月份進駐西貢市中心海濱長廊的「海龜餐廳 Turtle By The Sea」最近無預警之下突然結業，雖然翻查Google及Openrice都見到餐廳顯示「營業中」，不過Yahoo Food記者經過時發現餐廳已經結業，人去樓空，一張枱凳也不留，打去餐廳電話則駁去錄音「電話號碼未有用戶登記」。

翻查Google及Openrice都見到餐廳顯示「營業中」。(Google截圖)

翻查Google及Openrice都見到餐廳顯示「營業中」。（Openrice截圖）

佔地約6,000呎 室外用餐區毛孩友善

其實記者兩星期前尚見到餐廳仍然營業，而現場亦聽到經過的人驚訝地說：「兩間都執咗？上星期好似仲喺度㗎喎。」翻查餐廳的社交媒體，只見最後一個帖文是於6月13日發出的父親節宣傳，並未有交待結業消息，而餐廳於3年後的同一月份結業，估計是租約期滿，無奈結業。海龜餐廳佔地約6,000呎，分成左右兩邊，一邊是設有Island Bar的餐廳及酒吧，另一邊則是Open Kitchen 設計的Turtle Cafe ，兩邊皆設有室內及室外用餐區，而室外用餐區可以帶毛孩入座，以往經常都見到不少狗主帶著狗狗於室外chill住用餐，可惜往後此情此景不再了。

以往經常都見到不少狗主帶著狗狗於室外chill住用餐，可惜往後此情此景不再了。(海龜餐廳官方facebook圖片)

