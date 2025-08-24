潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
餐廳突結業 一張枱凳也不留
假日不少人都喜歡入西貢走走，尤其是疫情期間不能出國旅遊，西貢更成為一時勝地，人流不絕，生意旺盛。可惜好景不常，結業潮之下，連西貢海濱地標餐廳也捱不住結業收場。2022年8月份進駐西貢市中心海濱長廊的「海龜餐廳 Turtle By The Sea」最近無預警之下突然結業，雖然翻查Google及Openrice都見到餐廳顯示「營業中」，不過Yahoo Food記者經過時發現餐廳已經結業，人去樓空，一張枱凳也不留，打去餐廳電話則駁去錄音「電話號碼未有用戶登記」。
佔地約6,000呎 室外用餐區毛孩友善
其實記者兩星期前尚見到餐廳仍然營業，而現場亦聽到經過的人驚訝地說：「兩間都執咗？上星期好似仲喺度㗎喎。」翻查餐廳的社交媒體，只見最後一個帖文是於6月13日發出的父親節宣傳，並未有交待結業消息，而餐廳於3年後的同一月份結業，估計是租約期滿，無奈結業。海龜餐廳佔地約6,000呎，分成左右兩邊，一邊是設有Island Bar的餐廳及酒吧，另一邊則是Open Kitchen 設計的Turtle Cafe ，兩邊皆設有室內及室外用餐區，而室外用餐區可以帶毛孩入座，以往經常都見到不少狗主帶著狗狗於室外chill住用餐，可惜往後此情此景不再了。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
結業潮2025｜尖沙咀AV主題拉麵「朝日大勝」宣布9月結業 老闆為港產AV女優繪麗奈忠實粉絲
結業潮2025｜旺角潮州打冷「鴻發餐廳小廚」尋求頂手 1600呎地鋪月租高達15萬
荔枝角工廈小店「Picoso Mexican 」8月尾結業 夫妻檔堅持開業9年 直言「不敵這次經濟下滑」
日本拉麵名店「らぁ麺や 嶋」預告攻港！多次蟬聯東京拉麵排行榜第一名
加太賀疑結業？｜加太賀免頂手費放盤疑結業 網民笑指：俾洪天明食到執笠？
鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
謝霆鋒新內地節目《一飯封神》「致敬」《黑白大廚》 三大「撞樣位」＋香港廚師參戰掀熱議！
四寶食堂欠租｜四寶食堂涉欠租及雜費共110萬元 遭啟德體育園追討
油麻地「趣享小廚」兩餸飯推宵夜時段 晚上9時後$30任選菜式兼送飲品
Hotel ICON唯港薈馬來西亞榴槤節2025開鑼！13場榴槤自助餐 豪食貓山王榴槤海鮮釀蟹蓋/馬來西亞頂級榴槤
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載
其他人也在看
網上熱話｜女乘客離奇高舉化妝掃 用巴士冷氣口吹乾
乘搭公共交通工具時會遇到很多奇人奇事，有網民分享近日在巴士目擊有名女乘客突然高舉兩支化妝掃，引起其他乘客注意。am730 ・ 1 天前
尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二！人均低至$315任食冰鎮皇帝蟹腳/蠔皇鮑魚/巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯
位於尖沙咀的凱悅酒店推出自助晚餐及自助午餐買二送二優惠，還有親子週日早午餐買兩大兩小，自助晚餐人均低至$449，即可享用豪華及多元國際美食！自助晚餐9月一星期內就有不同日子及主題，包括星期一至二的「德墨風味」，星期三至四的「亞洲風味」，星期五的「滋味蟹饌」，以及星期六至日有「週末精選」，極具誠意心思，款款菜式令人垂涎！而自助午餐則人均低至$329，包括了日式、西式、中式、印度美饌；親子週日早午餐則適合家庭樂聚，人均低至$315，cp值超高，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
聯合國宣布加薩饑荒 巴勒斯坦人：太遲了
（法新社巴勒斯坦23日電） 絕望的巴勒斯坦人今天拿著鍋碗瓢盆，提著塑膠桶，在加薩市一家慈善廚房裡爭搶米飯。法新社從加薩最大城加薩市（Gaza City）拍攝的畫面顯示，婦孺在混亂的人群中爭搶食物。法新社 ・ 20 小時前
郵輪優惠｜香港遊宮古島每日人均$177.6起！包全天候飲食、娛樂設施，輕鬆快閃日本
KKday推出超抵玩郵輪宮古島遊優惠，2人同行原價$4,970、折後人均只要$888起，加郵輪雜費及港口稅總價$1,784起，5日4夜行程，除開每日人均只是$356.8起，就算是高級海景房也只是$598.2起，十分抵玩！此價錢已經包有2間餐廳全天候餐飲，還有船上娛樂表演，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 50 分鐘前
前NBA球星甘普開槍案 避免入獄需家居電子監控
【Now Sports】前NBA球星甘普在2023年的開槍案，當時涉嫌在停車場向兩名男子開槍，甘普堅持自衛開槍，事件並無人受傷，法官最終決定輕判，甘普避免入獄，但需要接受兩周在家中電子監控等懲處。55歲甘普（Shawn Kemp）生涯曾效力超音速、騎士、拓荒者、魔術，於1996年球季與彼頓聯手，率領超音速殺入總決賽，可惜最終輸芝加哥公牛。今次開槍案發生於2023年，當時甘普發現自己的車遭爆竊，更被偷去手提電話；甘普追蹤到手機位置並前去試圖取回，最終遭賊人開槍，甘普律師團隊指當事人屬自衛還擊。甘普審訊歷時數年，之前甘普曾表示憤怒時需要三思而後行，對事件感到懊悔，根據《西雅圖時報》報道，法官鑑於案情及事件無人受傷，決定輕判兩周家中接受電子監控、一年州懲教署監管、240小時社會服務令，甘普聽到判決後，向著天花板鬆一口氣，並在胸前劃十字祈禱。now.com 體育 ・ 10 小時前
權恩妃比基尼被嘲暴露 無奈回：我媽媽生的
[NOWnews今日新聞]韓國女星權恩妃日前在「Waterbomb音樂節」（又稱：水炸彈）中的性感表演一戰成名，活動中她穿著白色比基尼以及紅色格紋短版上衣，在舞台上展現了曼妙舞姿成為全網熱搜，然而她卻...今日新聞 娛樂 ・ 14 小時前
一田優惠｜現場直擊一田夏日購物賞！全線勁減低至1折/首推會員$1好貨換購/$20激筍專區/買一送一專區/35週年$35感謝專區 多款美食都有優惠！
還記得去年被一田購物賞「洗版」的盛況嗎？今年的夏日購物賞將於8月29日至9月7日再度登場，這次優惠力度比以往更猛烈！不只有萬件商品低至1折，還首推會員專屬「$1換購」！於購物賞深受顧客喜愛的「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」，陣容加碼至近200款產品以超抵價發售，選擇更豐富、搶購更盡興。Yahoo Food ・ 1 小時前
羅淑佩：過去兩周末分別錄得20萬及逾21萬內地旅客訪港人次
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，剛過去的星期二本港多個大型場館舉辦的活動都「爆滿」，合共吸引超過10萬觀眾入場，當中大約一半是旅客。過去兩個周末、即8月9日和16日，分別錄得20萬和超過21萬內地旅客人次，是2023年2月復常後「黃金周」以外的單日內地旅客人次新高。 羅淑佩在香港大球場觀賞沙特超級盃後見傳媒，表示本港今個夏天有多支海外足球勁旅訪港，包括曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺、AC米蘭，以及本周4支沙特聯賽球隊，合共吸引超過25萬人次入場，形容賽事非常成功，球迷亦很盡興，當局日後會邀請更多外隊訪港。 她說，文化體育盛事可以帶動旅遊相關行業，包括餐飲及零售等，啟德體育園零售館上月的銷售情況，較體育園三月開幕初期增加超過兩成，反映丁財開始暢旺。 羅淑佩又提到，沙特讚賞香港的接待和辦賽能力，加上特區政府推出多項穆斯林友善措施，相信香港與中東國家的合作會越來越好。香港電台-港聞 ・ 1 天前
44歲蔡依林9:30早睡習慣保養出逆齡發光肌！網友高呼：淡妝還是美得像剛出道？
台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？
說起麥當勞，除了薯條、漢堡之外，相信不少人都會想起「生日會」。對很多人來說，能夠在麥當勞舉辦一場專屬派對，曾經是兒時夢想。其實想要成為派對主角並不複雜，無論是大人想圓童年心願，還是家長希望替小朋友留下難忘回憶，麥當勞生日會都能提供一個簡單又特別的選擇。官方更強調，派對並不限於生日，畢業、慶功或迎新同樣可以預訂。Yahoo Food ・ 1 小時前
太興逆市多賺2.8倍 中期息增四成
太興集團（6811.HK）在整體餐飲市場不景下逆市報喜，上半年股東應佔溢利4081.3萬元，按年飆升2.81倍，公司指因繼續嚴格控制成本，積極精簡營運流程以控制員工成本及其他營運成本，同時與業主和供應商協商最優惠條款，加上持續推進的分店整合策略逐步顯現成效。信報財經新聞 ・ 2 天前
港鐵紅磡站兩男激戰互毆 據報疑不滿被阻路 港鐵職員一動作惹熱議
港鐵紅磡站月台發生MMA！近日網上流傳一條片段，有兩名男士在港鐵紅磡站赤手空拳打架。其中一名「中門大開」的背心短褲男子，和一名身穿白色上衣和牛仔褲的男子，先在月台上拉扯，兩人繼而出動拳頭互歐。被扯衣服的白衣男其後掙脫走開，惟短褲男似乎氣有不忿，欲追着白衣男再度「激戰」，惟被在場的港鐵職員制止。am730 ・ 21 小時前
Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器
Gap 與加拿大女星 Shay Mitchell 創立的旅行品牌 BÉIS 聯手，推出一款革命性的「Heavyweight Travel Hoodie」！這可不是一件普通的衛衣，它的帽子內藏可充氣頸枕，讓你只需手動吹氣，就能秒變飛機上的睡眠神器，難怪一推出就熱賣到斷碼。Yahoo Style HK ・ 20 分鐘前
史上第1人 C朗替4球會入過百球
【Now Sports】艾拿素於上周六在香港舉行的沙特超級盃決賽，雖然互射12碼不敵艾阿希里，未能捧盃，只是隊中王牌C朗拿度比賽中建功，使他在足球歷史上留下紀錄。C朗拿度（Cristiano Ronaldo）於這場決賽中，替艾拿素射入12碼，成為足球歷史上，第1位球員能夠效力過4間球會，都有100個或以上的入波，這位40歲前鋒，為艾拿素上陣僅113場便攻入100球，再次反映年齡只是數字，其狀態仍然處於不俗水平。C朗拿度以往效力過曼聯、皇家馬德里及祖雲達斯時，其替所屬球會都取得100球或以上，包括在紅魔鬼上陣346場攻入145球，皇馬時披甲438場轟入451球之多，而之後效力祖記，也有134場攻入101球，史上到目前為止，就只有這位葡萄牙國腳能締造此數據。now.com 體育 ・ 15 小時前
香園圍出入境人次創新高 入境處提醒錯峰出行
【Now新聞台】香園圍口岸出入境人次本月10日達11.5萬人次，創歷史新高，入境處提醒市民錯峰出行。 暑假期間不少人北上消費，亦有大量內地旅客訪港。香園圍口岸離境大堂、候車區都人山人海，啟用了所有「e-道」及櫃位，並增設臨時櫃位。入境處指口岸截至今年7月，周末及假期期間日均出入境人次為9.1萬，是管制站設計流量的3倍。去年入境大堂的「e-道」已由14條加建至18條，傳統櫃位亦由9個加建至12個，現時亦正增加離境大堂的「e-道」，預計下月由14條增至18條，確保通關暢順。入境處邊境管制(車輛)科指揮官黃君彥：「我們的人流秩序井然，所以之前一些社交帖文說過要在香港等候超過兩小時，我相信都很難有機會，或很少有機會發生的。根據我們的經驗，暑假結束之前通常都會是出入境高峰期，尤其是這個暑假結束前剛好是周末，在疊加效應下，我們相信當日應會是非常繁忙，所以希望現在身處內地的香港人或是訪客，到時盡量可以選擇平日一些沒有那麼繁忙的時間回港。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
何文田男子反鎖單位內昏迷 胞妹揭發證當埸斃命
【on.cc東網專訊】何文田有人暈倒。今日(24日)中午12時59分，執法部門接獲一名女子報案指，其胞兄反鎖於亞皆老街138-140號翠華大廈單位內，單位並傳出異味，擔心胞兄發生事故。消防接報到場破門，發現一名男子倒臥於上址單位內，經檢驗後證實事主已當場斃命，警on.cc 東網 ・ 19 小時前
截至下午5時 本港今日無新增基孔肯雅熱個案
衞生防護中心表示，截至今日下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。 中心總監徐樂堅醫生說，本港今年累計錄得9宗輸入個案，涉及6男和3女，年齡介乎8至79歲，年齡中位數為31歲。 5宗病例在潛伏期內曾前往廣東省佛山市，4宗病例則曾前往孟加拉國。徐樂堅指出，雖然廣東省佛山市的新增病例數字過去幾周一直穩步下降，現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，外遊前必須注意當地情況。市民若從基孔肯雅熱流行地區返港後出現基孔肯雅熱典型病徵，例如發燒及關節疼痛，應立即求醫並告知外遊史，並應避免使用非類固醇消炎止痛藥如布洛芬，以免加劇出血風。香港電台-港聞 ・ 14 小時前
2025七夕情人節餐廳五大推介！情侶必收藏「約會神店」低至33折起/米芝蓮三星團隊/意式浪漫風格
七夕源自中國傳統神話「牛郎織女」，原本是女子們祈求巧手和美滿姻緣的「乞巧節」，後來融合了牛郎織女的浪漫故事，至此七夕也象徵著愛情與團聚。溫馨提示，今年七夕情人節在8月29日，不足一個星期就要來到，絕對是你與另一半共創浪漫回憶的絕佳時機。以下為大家精選5間各具特色的高質餐廳，涵蓋不同菜式與氛圍，助你與摯愛度過一個難忘的七夕之夜！Yahoo Food ・ 1 小時前
月餅2025｜聖安娜餅屋月餅早鳥優惠限時55折！最平$155入手皇牌冰皮月餅／傳統雙黃白蓮蓉月餅
一年容易又中秋，眨下眼好快就到中秋節，各位是時候買定月餅應下節！最近聖安娜餅屋於KKday推出超抵月餅早鳥優惠，限時55折後最平只需$155就可以買到雙黃白蓮蓉月餅、金沙流心奶黃月餅、七星伴明月冰皮月餅等，無論自用或送禮都非常適合！想知今年聖安娜餅屋月餅優惠有邊幾款選擇，即看內文！Yahoo Food ・ 1 天前
長沙灣海達邨單位火警 六旬婦倒卧客廳昏迷 送院搶救不治
長沙灣海達邨發生火警。今晨(24日)上午7時許，警方接報指，深旺道海達邨海榮樓13樓一個單位有濃煙冒出，消防接報到場，並破門入屋，在單位內發現一名年約60歲的婦人，她當時陷入昏迷，救護員隨時將她送往明愛醫院搶救，惜最終不治。am730 ・ 20 小時前