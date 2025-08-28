《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
西貢Cafe 2026｜18間西貢咖啡店打卡推介！必食炸鱔三文治/自家製酸種麵包/手工雪糕/寵物友善
西貢Cafe多到不知哪間好？Yahoo Food為大家推介18間特色西貢咖啡店，有自家製雪糕、中東風美食等，立即看看哪間最Chill！
西貢Cafe可以說是繼海鮮酒家後，最受西貢遊客歡迎的餐飲場所。在越開越多咖啡店下，西貢每間咖啡店都要有堅強的實力才能留下來，當中包括打卡熱店、寵物友善Cafe等。這次Yahoo Food集齊18間高質又受歡迎的西貢Cafe，等大家行完山又或者到西貢食海鮮大餐前可以Chill一Chill！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
西貢Cafe推介2026 1.CUÍT：西貢超人氣麵包店 必食炸鱔三文治
覺得Cafe只賣明太子意粉、All Day Breakfast？西貢CUÍT主打自家製麵包，招牌炸鱔三文治香脆可口，一試難忘！另外還有魚子醬滑蛋薯仔三文治，口味超特別！店內的酸種麵包亦是自家製，多達10款口味，如果不想排隊的話，建議大家可以先上網訂位就更方便！
CUÍT
地址：西貢普通道3A號地舖（地圖按此）
電話：5191 9719
西貢Cafe推介2026 2.Sleepless：超可愛3D咖啡 露營風寵物友善餐廳
不少人放假都會帶寵物同行，Sleepless就是間走露營風的寵物餐廳，除了環境超打卡，餐點亦有特色，好像有泰式香辣肉碎金不換煎蛋飯、手拆江蘇大閘蟹粉蟹肉拌稻庭烏冬、東南亞惹味冬陰功雞肉刀削麵等，但說到最打卡一定是可以自選圖案的3D咖啡，另外還有超可愛卡通圖案平面拉花，想給另一半驚喜？大家還可以提早預約製作拉花咖啡！
Sleepless
地址：西貢市場街11號地舖（地圖按此）
電話：9345 1825
西貢Cafe推介2026 3. 熊穴：新鮮烏冬＋Pancake專門店
到Cafe未必一定食意粉，熊穴主打新鮮烏冬跟Pancake，烏冬有凍有熱，口感煙韌；愛甜的就千祈不要錯過店家自己研發的Pancake，有多款和風口味，另外店內亦有多款精品茶可選，由日本茶園直送，愛茶的朋友記得一試。
熊穴
地址：西貢西貢海傍街2號地下B號舖（地圖按此）
電話：9166 0807
西貢Cafe推介2026 4.Rias Coffee：生豆入口商 多款自家炒豆
現在大家對咖啡越來越有要求，Rias Coffee是生豆入口商，店內的豆子都是自家烘焙，手沖除了果香跟堅果香，還有酒香可以選，非常特別，店家還會給不同杯子，讓大家一嚐咖啡不同的口感跟變化。想飲特別點？店內亦有橙汁咖啡、蜜糖薑汁鮮奶咖啡、蜂巢咖啡等選擇。
Rias Coffee
地址：西貢市場街34號地舖（地圖按此）
電話：從缺
西貢Cafe推介2026 5.Winstons Coffee：首間非港島分店 必試Coffee Martini
大家沒有看錯！本來只在港島才有分店的Winstons Coffee，去年在西貢開了首間非港島的分店！店家亦是西貢少有開到夜晚的咖啡店，讓大家想飲杯夜啡都有地方去！除了咖啡外，店內亦有酒精飲品提供，想一次過飲酒加啡？推介店內的Coffee Martini，酒香跟咖啡香一樣濃郁。
Winstons Coffee
地址：西貢市場街55號地舖（地圖按此）
電話：9055 3289
西貢Cafe推介2026 6.Turtle Cafe：海邊Cafe超Chill體驗！
西貢最大的賣點當然是一望無際的海邊！想邊用餐邊看海？推介大家可以到Turtle Cafe，店家走西餐風，有齊意粉、烤海鮮、沙律等，飲品除了咖啡，亦有奶昔跟無酒精飲品等，適合想遠離繁囂的你。
Turtle Cafe
地址：西貢惠民道1號海濱公園（地圖按此）
電話：2886 2468
西貢Cafe推介2026 7.Tales：多款用心美食 J Lou都話好！
到西貢開餐，但眼花瞭亂？不如一試有85萬Follower的中法KOL J Lou都曾拍攝推介過的Tales！店家的餐牌有多款選擇，好像雞胸沙律能量碗、冬陰公慢煮手撕豬肉墨西哥肉米餅、冬陰功豬頸肉闊條麵等等，非常有特色！
Tales
地址：西貢市場街36號地舖（地圖按此）
電話：5999 0555
西貢Cafe推介2026 8. Arm Coffee：簡單用心製作鄰居小店 超可愛貓喵掛耳包
想找間鄰居風的小店？推介Arm Coffee！店內餐牌不算非常特別，主要都是意粉、麵包、all day breakfast等，但勝在水準夠高，獲得不少回頭客。另外小店心系西貢，曾與西貢其他Cafe合作推出西貢貓喵壁畫包裝的掛耳包，超級可愛！亦有跟香港基督教服務處合作，幫助寄養家庭的年青人，非常有心。
Arm Coffee
地址：西貢市場街17號地舖（地圖按此）
電話：9121 0167
西貢Cafe推介2026 9.Kachimushi：必食Dutch pancake
現在咖啡店選擇越來越多，想試些特別點的甜品？推介大家一試Kachimushi的Dutch pancake，Dutch pancake其實是種口感鬆軟且富有蛋香的甜品，並放在熱辣辣的鐵鍋上，加上不同的配料，配咖啡一流，而且現在並不是很多地方有供應，因此到西貢的話就記得別錯過！
Kachimushi
地址：西貢市場街35號（地圖按此）
電話：2721 0278
西貢Cafe推介2026 10.溫飽：新鮮自家製麵包 食泰式冬陰功班尼迪蛋
一間出色的咖啡店又怎能少了好吃的麵包？西貢的溫飽咖啡店如同品牌名字一樣，希望給於客人一頓溫暖且飽肚的餐點，因此店內的麵包都是新鮮自家製，包括bagel跟酸種麵包，而且配搭款式多，好像有泰式冬陰功班尼迪蛋、中東果仁牛油果蟹肉他他配雜殼果麥方包等，溫暖又美味。
溫飽
地址：西貢市場街9號地舖（地圖按此）
電話：從缺
西貢Cafe推介2026 11.NN cafe：邊食海鮮邊飲啡 日系海鮮Cafe
西貢作為漁港，不少人就是為了想品嚐海鮮才特意前往，NN cafe就將咖啡跟跟海鮮合二為一，日系餐牌上就用上不少時令海鮮製作，華麗一點就有明太子龍蝦意粉、日式磯煮時令鮑魚月見蕎麥麵等，咖啡方面亦應有盡有，絕對能滿足想吃海鮮又想飲咖啡的心。
NN Cafe
地址：西貢市場街47號地舖（地圖按此）
電話：6051 3998
西貢Cafe推介2026 12.Cafe Alley：可愛格仔咖啡 真正玫瑰花Latte
不少人都喜歡咖啡拉花藝術，Cafe Alley的咖啡就用上不少心機於設計咖啡的造型，例如朱古力咖啡上就有多個趣致格仔印，又或者用拉花針畫上不同圖案，每杯都是打卡之選。除了賣相佳，店家對飲品要求亦非常高，好像玫瑰花Latte採用真正玫瑰花瓣磨成的玫瑰花粉沖製，無添加糖及無添加調味糖漿，喝起來更加天然。另外不少食客都推介店內的十里香雞翼，雞翼愛好者不妨一試。
Cafe Alley
地址：西貢海傍街3號地舖（地圖按此）
電話：6563 6621
西貢Cafe推介2026 13.一起果醬：Let's Jam得獎果醬名店
要說到香港製造的果醬名店，不少人都會想起Let's Jam一起果醬！品牌曾於國際果醬比賽中獲獎，一炮而紅。在西貢店就可以品嚐到店主用果醬製作的飲品跟美食，好像士多啤梨果醬豬勒骨、玫瑰蘋果茶等，客人更可以買果醬回家品嚐。
一起果醬
地址：西貢市場街53號地舖（地圖按此）
電話：2791 9888
西貢Cafe推介2026 14.蔡農日籽：健康生活雜貨咖啡店
飲食與健康息息相關，蔡農日籽除了有咖啡供應，店內的茶飲跟鮮榨果汁都選用有機食材，亦有少見的素食蛋白奶昔，希望為食客帶來一頓健康的餐點。另外在店內亦有不同健康產品出售，在等待餐點時不妨看看有沒有適合自己的產品。
蔡農日籽
地址：西貢普通道11A號地舖（地圖按此）
電話：9688 2820
西貢Cafe推介2026 15.Cozy Coffee：打卡兩層露台式Cafe 設Pet Menu
既然來得西貢，自然不想留在室外，而是想好好呼吸一下新鮮的空氣！Cozy Coffee在窗口位置設置了多個座位，食客可以好好感受一下涼風。店內空間相當闊落，亦是少見的兩層式Cafe，打卡一流。而且品牌是寵物友善Cafe，設有Pet Menu，狗狗都可以跟主人一齊嘆！
Cozy Coffee
地址：西貢普通道72-74號地下及1樓（地圖按此）
電話：6511 8718
西貢Cafe推介2026 16.Hushush：古董收藏盛器配刁鑽口味手工雪糕
這間咖啡店咖啡豆大部份都是由曾任某名店首席炒豆師的老闆娘所烘炒，另外更有期間限定外國得獎豆，選擇多而佳。除了咖啡，更不得不提其手工雪糕，味道出奇刁鑽，最基本的朱古力味，由自家採購的可可豆做起，也不時加入酒釀調配，甚至加糖，因應口味精挑細選進口果糖、椰糖、黑糖。除了福民路，在海傍廣場亦有分店Hushush Coffee Division。
Hushush Ice Cream. Coffee
地址：西貢西貢海傍廣場2號金寶閣地下2號舖（地圖按此）
電話：從缺
西貢Cafe推介2026 17.米珈琲：虔誠的日式珈琲魂
小店很多規矩，只為進來拍照打卡免問，周末人均消費盛惠$100，手提Notebook不能開，不在話下，但店主都不過為了大家能夠好好享用他的手沖罷了，這裡的生豆大部份由日本空運到港，店家以日本主流的深烘焙手法處理，咖啡豆都漆黑油亮，再細心沖泡到客人面前，風格雖不是那種入口即出的果酸花香，但味道甘濃香醇，尾韻甘甜動人。
米珈琲
地址：西貢西貢大街3號地下（地圖按此）
電話： 2791 5278
西貢Cafe推介2026 18.Little Cove Espresso 墨爾本風純白店＋中東風味
如果你是那種喝咖啡，必須吃得飽飽的人，極其重視Cafe food 出品的澳洲風咖啡店然是你的首選。Little Cove Espresso 一向是澳式咖啡佼佼者，除了一貫好飲的Latte 之外，因店主的背景亦加入了不少中東香料於菜單，絕非普通Cafe可媲美。
店內主打一系列的Open Sandwich，在一片天然酵母多士上，放上各種新鮮開胃的佐料，如牛油果醬或煙三文魚都是當店大熱之選，一份Open Sandwich，一杯咖啡便是澳洲人周末的最佳享受，希望健康一點的，則可選店家的Smoothie Bowl，混合各種新鮮水果，開胃怡人。
Little Cove Espresso
地址：西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖（地圖按此）
電話：9572 8560
常見問題
問：西貢Cafe推介2026有寵物友善Cafe嗎？
答：西貢Cafe推介2026有寵物友善Cafe，好像Cozy Coffee……詳情按此
問：西貢Cafe推介2026需要訂座嗎？
答：大部份Cafe都不需要預約，但是假日人流較多，要有心理準備需要等位……詳情按此
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多西貢美食推介
西貢美食︱西貢海傍甜品店七彩雪糕杯 必試新鮮生果製巨型菠蘿冰
西貢美食｜法國型佬麵包師一人小店 每朝5點起身堅持全手工製鮮果撻 8成法國原材料
西貢美食︱打卡甜品店梳乎厘班戟$48起！推介Tiramisu味+迷你班戟沙冰
西貢美食｜三層高小黃屋打卡café「neoart3 COFFEE Lover」嚐意大利咖啡文化/藝術品外型設計甜品
西貢美食│26歲創業開人氣乳酪雪糕店 希臘乳酪做足料froyo
西貢咖啡店Cafe 4間必到好店！日式手沖+手工雪糕+黑膠音樂
【西貢美食】西貢人龍店café！性價比超高咖啡+自製蛋糕曲奇+純素炒雜菜
【西貢美食】街坊推介西貢名物：拳頭咁大菠蘿油+林記手工魚肉燒賣
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載?
其他人也在看
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 10 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 14 小時前
古巨基元旦日宣布再做爸爸 太太57歲誕子
古巨基再做爸爸！57歲太太Lorraine在今天（1日）報喜，古巨基宣布第二個小朋友出世，他在社交平台寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜恒生私有化函件露家醜 滙豐手起刀落執爛攤（Louise）
正所謂風水佬呃你十年八年，2015年滙豐（0005.HK）股價頹咗好幾年冇起色，卒之在中環總行「棟」支「風水米」鎮住，經歷十年光景，滙豐股價今年瞓醒了，足足升咗60%，股民皆大歡喜。在商業房地產（CRE）貸款瀨到一褲都係的恒生（0011Hk），股東亦有運行透過私有化套現甩身。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦馮允謙齊奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤缺席仍擸2獎
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
劉亦菲拍《神鵰》腳滑「被0度激流捲走」：以為要完了！ 黃曉明秒跳下水搏命救人
黃曉明近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，談到2004年拍攝《神鵰俠侶》時，劉亦菲在九寨溝珍珠灘瀑布意外落水的事故經過，引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
觀濱少女被掌摑飛踢疑遭暴力欺凌 近百青年圍觀兼拍片起哄 (多圖)
除夕夜不少市民相約三五知己外出慶祝，喜迎新一年來臨。近年成為「Gen Z聖地」、俗稱為「觀濱」的觀塘海濱公園，甫踏入2026年便上演懷疑少女暴力欺凌另一少女的場面。網上流傳多條影片，顯示一名身穿露肩白色毛衣和短裙的少女，眾目睽睽下以粗口怒罵、掌摑和飛踢另一名同樣穿白色衣服和短裙的少女。圍觀者除在掌摑一刻起哄，亦紛紛取起am730 ・ 15 小時前
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。Yahoo Style HK ・ 1 天前
50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟
黃浩然於6年前離開效力13年嘅TVB，轉投古天樂旗下公司，重投電影圈。黃浩然與著名形象指導老婆KAKA於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口感情融洽，被稱圈中「模範家庭」，又有「好男人」、「好爸爸」之稱，同時因老婆父親係馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，被貫以「億萬駙馬」之名。日前，黃浩然藉聖誕佳節與家人齊齊到日本度假，被網民野生捕獲，並將照片分享至社交平台，激讚50歲黃浩然保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國迪士尼特技表演失誤 180 公斤仿真巨石失控滾向觀眾 員工挺身而出阻擋受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國佛羅里達州迪士尼一名員工，在現場表演期間為阻止一個重約 180 公斤的仿真巨石道具滾向觀眾，意外受傷。迪士尼其後證實，涉事員工正在康復中。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」法新社 ・ 15 小時前
譚詠麟32歲兒子譚曉風成科技界人才 開發加密貨幣 任高級軟件工程師年薪逾百萬
75歲的「樂壇校長」譚詠麟（Alan），與紅顏知己朱詠婷（Wendy）所生的獨子譚曉風（Howard）如今年約32歲，遺傳了爸爸顏值及運動和音樂天賦，自小已是文武全才，在2010年香港會考成為「十優狀元」後即到海外升學，先在英國牛津大學工程科學系取得碩士學位，再到美國普林斯頓大學深造，是星二代之中的無敵學霸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
阿Mo李啟言 MIRROR演唱會受傷3年半首次發近照 : 期待2026年有個更好嘅自己
MIRROR 2022年7月紅館演唱會發生屏幕墮下事故，導致舞蹈員李啟言（Mo)等多人受傷。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
英國強制中資半導體企業建廣資產出售FTDI逾八成股權 知情人士：預計損失重大
中國半導體海外投資遭遇新一輪打擊。繼荷蘭安世半導體事件後，英國政府以國家安全為由，強制要求中國投資機構建廣資產出售其所持有的全球 USB 橋接晶片龍頭 FTDI(飛特帝亞)80.2% 股權，這場歷時三年的跨國併購以「強制剝離」告終，凸顯地緣政治對科技產業的深度干預。 2021鉅亨網 ・ 1 天前
拆解藥房龍豐靠借貸擴張隱憂 招股書披露欠銀行7.5億 3年流動淨負債
本港藥妝零售商龍豐集團早前申請在港上市，據其初步招股文件顯示，過去3年受疫情及通關後消費模式轉變的夾擊下，龍豐仍選擇逆市大舉擴張，分店由2022年的14間，倍增至29間，帶動期內收入複合年增長率高達50%。惟龍豐高增長背後卻是靠銀行貸款，甚至銀行透支（overdrafts）來推動，每年被歸類為流動負債的貸款額逾7億元，手頭現金卻只有數千萬元，故公司已連續3年錄得流動淨負債，負債比率更達3、4位數，對上市連鎖零售商而言非常罕見。信報財經新聞 ・ 6 小時前
安德尊同宋芝齡受訪又打情罵俏 披露關係之餘女方爆大王「冇俾家用」
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡近年變成CP，早前由加拿大回港、同大王私底下相當友好嘅林嘉華接受TVB娛樂新聞台訪問時，林嘉華毫不客氣逼供安德尊戀情，搞到安德尊一路繞實嘉華哥，大王更都對佢鬆口仲一臉靦腆，結果嘉華哥一句「佢（大王）自己承認咗喇！」令外界以為安德尊同宋芝齡官宣戀情。但係早前有周刊影到安德尊同「熟版高ling」現身仲有講有笑，究竟大王有幾多「妃嬪」呢？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前