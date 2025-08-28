西貢Cafe 2025｜18間西貢咖啡店打卡推介！必食炸鱔三文治/自家製酸種麵包/手工雪糕/寵物友善

炎明熹現身聲夢聚會 日前遊日落淚粉絲心痛
西貢Cafe多到不知哪間好？Yahoo Food為大家推介18間特色西貢咖啡店，有自家製雪糕、中東風美食等，立即看看哪間最Chill！
西貢Cafe可以說是繼海鮮酒家後，最受西貢遊客歡迎的餐飲場所。在越開越多咖啡店下，西貢每間咖啡店都要有堅強的實力才能留下來，當中包括打卡熱店、寵物友善Cafe等。這次Yahoo Food集齊18間高質又受歡迎的西貢Cafe，等大家行完山又或者到西貢食海鮮大餐前可以Chill一Chill！
西貢Cafe推介2025 1.CUÍT：西貢超人氣麵包店 必食炸鱔三文治
覺得Cafe只賣明太子意粉、All Day Breakfast？西貢CUÍT主打自家製麵包，招牌炸鱔三文治香脆可口，一試難忘！另外還有魚子醬滑蛋薯仔三文治，口味超特別！店內的酸種麵包亦是自家製，多達10款口味，如果不想排隊的話，建議大家可以先上網訂位就更方便！
CUÍT
地址：西貢普通道3A號地舖（地圖按此）
電話：5191 9719
西貢Cafe推介2025 2.Sleepless：超可愛3D咖啡 露營風寵物友善餐廳
不少人放假都會帶寵物同行，Sleepless就是間走露營風的寵物餐廳，除了環境超打卡，餐點亦有特色，好像有泰式香辣肉碎金不換煎蛋飯、手拆江蘇大閘蟹粉蟹肉拌稻庭烏冬、東南亞惹味冬陰功雞肉刀削麵等，但說到最打卡一定是可以自選圖案的3D咖啡，另外還有超可愛卡通圖案平面拉花，想給另一半驚喜？大家還可以提早預約製作拉花咖啡！
Sleepless
地址：西貢市場街11號地舖（地圖按此）
電話：9345 1825
西貢Cafe推介2025 3. 熊穴：新鮮烏冬＋Pancake專門店
到Cafe未必一定食意粉，熊穴主打新鮮烏冬跟Pancake，烏冬有凍有熱，口感煙韌；愛甜的就千祈不要錯過店家自己研發的Pancake，有多款和風口味，另外店內亦有多款精品茶可選，由日本茶園直送，愛茶的朋友記得一試。
熊穴
地址：西貢西貢海傍街2號地下B號舖（地圖按此）
電話：9166 0807
西貢Cafe推介2025 4.Rias Coffee：生豆入口商 多款自家炒豆
現在大家對咖啡越來越有要求，Rias Coffee是生豆入口商，店內的豆子都是自家烘焙，手沖除了果香跟堅果香，還有酒香可以選，非常特別，店家還會給不同杯子，讓大家一嚐咖啡不同的口感跟變化。想飲特別點？店內亦有橙汁咖啡、蜜糖薑汁鮮奶咖啡、蜂巢咖啡等選擇。
Rias Coffee
地址：西貢市場街34號地舖（地圖按此）
電話：從缺
西貢Cafe推介2025 5.Winstons Coffee：首間非港島分店 必試Coffee Martini
大家沒有看錯！本來只在港島才有分店的Winstons Coffee，去年在西貢開了首間非港島的分店！店家亦是西貢少有開到夜晚的咖啡店，讓大家想飲杯夜啡都有地方去！除了咖啡外，店內亦有酒精飲品提供，想一次過飲酒加啡？推介店內的Coffee Martini，酒香跟咖啡香一樣濃郁。
Winstons Coffee
地址：西貢市場街55號地舖（地圖按此）
電話：9055 3289
西貢Cafe推介2025 6.Turtle Cafe：海邊Cafe超Chill體驗！
西貢最大的賣點當然是一望無際的海邊！想邊用餐邊看海？推介大家可以到Turtle Cafe，店家走西餐風，有齊意粉、烤海鮮、沙律等，飲品除了咖啡，亦有奶昔跟無酒精飲品等，適合想遠離繁囂的你。
Turtle Cafe
地址：西貢惠民道1號海濱公園（地圖按此）
電話：2886 2468
西貢Cafe推介2025 7.Tales：多款用心美食 J Lou都話好！
到西貢開餐，但眼花瞭亂？不如一試有85萬Follower的中法KOL J Lou都曾拍攝推介過的Tales！店家的餐牌有多款選擇，好像雞胸沙律能量碗、冬陰公慢煮手撕豬肉墨西哥肉米餅、冬陰功豬頸肉闊條麵等等，非常有特色！
Tales
地址：西貢市場街36號地舖（地圖按此）
電話：5999 0555
西貢Cafe推介2025 8. Arm Coffee：簡單用心製作鄰居小店 超可愛貓喵掛耳包
想找間鄰居風的小店？推介Arm Coffee！店內餐牌不算非常特別，主要都是意粉、麵包、all day breakfast等，但勝在水準夠高，獲得不少回頭客。另外小店心系西貢，曾與西貢其他Cafe合作推出西貢貓喵壁畫包裝的掛耳包，超級可愛！亦有跟香港基督教服務處合作，幫助寄養家庭的年青人，非常有心。
Arm Coffee
地址：西貢市場街17號地舖（地圖按此）
電話：9121 0167
西貢Cafe推介2025 9.Kachimushi：必食Dutch pancake
現在咖啡店選擇越來越多，想試些特別點的甜品？推介大家一試Kachimushi的Dutch pancake，Dutch pancake其實是種口感鬆軟且富有蛋香的甜品，並放在熱辣辣的鐵鍋上，加上不同的配料，配咖啡一流，而且現在並不是很多地方有供應，因此到西貢的話就記得別錯過！
Kachimushi
地址：西貢市場街35號（地圖按此）
電話：2721 0278
西貢Cafe推介2025 10.溫飽：新鮮自家製麵包 食泰式冬陰功班尼迪蛋
一間出色的咖啡店又怎能少了好吃的麵包？西貢的溫飽咖啡店如同品牌名字一樣，希望給於客人一頓溫暖且飽肚的餐點，因此店內的麵包都是新鮮自家製，包括bagel跟酸種麵包，而且配搭款式多，好像有泰式冬陰功班尼迪蛋、中東果仁牛油果蟹肉他他配雜殼果麥方包等，溫暖又美味。
溫飽
地址：西貢市場街9號地舖（地圖按此）
電話：從缺
西貢Cafe推介2025 11.NN cafe：邊食海鮮邊飲啡 日系海鮮Cafe
西貢作為漁港，不少人就是為了想品嚐海鮮才特意前往，NN cafe就將咖啡跟跟海鮮合二為一，日系餐牌上就用上不少時令海鮮製作，華麗一點就有明太子龍蝦意粉、日式磯煮時令鮑魚月見蕎麥麵等，咖啡方面亦應有盡有，絕對能滿足想吃海鮮又想飲咖啡的心。
NN Cafe
地址：西貢市場街47號地舖（地圖按此）
電話：6051 3998
西貢Cafe推介2025 12.Cafe Alley：可愛格仔咖啡 真正玫瑰花Latte
不少人都喜歡咖啡拉花藝術，Cafe Alley的咖啡就用上不少心機於設計咖啡的造型，例如朱古力咖啡上就有多個趣致格仔印，又或者用拉花針畫上不同圖案，每杯都是打卡之選。除了賣相佳，店家對飲品要求亦非常高，好像玫瑰花Latte採用真正玫瑰花瓣磨成的玫瑰花粉沖製，無添加糖及無添加調味糖漿，喝起來更加天然。另外不少食客都推介店內的十里香雞翼，雞翼愛好者不妨一試。
Cafe Alley
地址：西貢海傍街3號地舖（地圖按此）
電話：6563 6621
西貢Cafe推介2025 13.一起果醬：Let's Jam得獎果醬名店
要說到香港製造的果醬名店，不少人都會想起Let's Jam一起果醬！品牌曾於國際果醬比賽中獲獎，一炮而紅。在西貢店就可以品嚐到店主用果醬製作的飲品跟美食，好像士多啤梨果醬豬勒骨、玫瑰蘋果茶等，客人更可以買果醬回家品嚐。
一起果醬
地址：西貢市場街53號地舖（地圖按此）
電話：2791 9888
西貢Cafe推介2025 14.蔡農日籽：健康生活雜貨咖啡店
飲食與健康息息相關，蔡農日籽除了有咖啡供應，店內的茶飲跟鮮榨果汁都選用有機食材，亦有少見的素食蛋白奶昔，希望為食客帶來一頓健康的餐點。另外在店內亦有不同健康產品出售，在等待餐點時不妨看看有沒有適合自己的產品。
蔡農日籽
地址：西貢普通道11A號地舖（地圖按此）
電話：9688 2820
西貢Cafe推介2025 15.Cozy Coffee：打卡兩層露台式Cafe 設Pet Menu
既然來得西貢，自然不想留在室外，而是想好好呼吸一下新鮮的空氣！Cozy Coffee在窗口位置設置了多個座位，食客可以好好感受一下涼風。店內空間相當闊落，亦是少見的兩層式Cafe，打卡一流。而且品牌是寵物友善Cafe，設有Pet Menu，狗狗都可以跟主人一齊嘆！
Cozy Coffee
地址：西貢普通道72-74號地下及1樓（地圖按此）
電話：6511 8718
西貢Cafe推介2025 16.Hushush：古董收藏盛器配刁鑽口味手工雪糕
這間咖啡店咖啡豆大部份都是由曾任某名店首席炒豆師的老闆娘所烘炒，另外更有期間限定外國得獎豆，選擇多而佳。除了咖啡，更不得不提其手工雪糕，味道出奇刁鑽，最基本的朱古力味，由自家採購的可可豆做起，也不時加入酒釀調配，甚至加糖，因應口味精挑細選進口果糖、椰糖、黑糖。除了福民路，在海傍廣場亦有分店Hushush Coffee Division。
Hushush Ice Cream. Coffee
地址：西貢西貢海傍廣場2號金寶閣地下2號舖（地圖按此）
電話：從缺
西貢Cafe推介2025 17.米珈琲：虔誠的日式珈琲魂
小店很多規矩，只為進來拍照打卡免問，周末人均消費盛惠$100，手提Notebook不能開，不在話下，但店主都不過為了大家能夠好好享用他的手沖罷了，這裡的生豆大部份由日本空運到港，店家以日本主流的深烘焙手法處理，咖啡豆都漆黑油亮，再細心沖泡到客人面前，風格雖不是那種入口即出的果酸花香，但味道甘濃香醇，尾韻甘甜動人。
米珈琲
地址：西貢西貢大街3號地下（地圖按此）
電話： 2791 5278
西貢Cafe推介2025 18.Little Cove Espresso 墨爾本風純白店＋中東風味
如果你是那種喝咖啡，必須吃得飽飽的人，極其重視Cafe food 出品的澳洲風咖啡店然是你的首選。Little Cove Espresso 一向是澳式咖啡佼佼者，除了一貫好飲的Latte 之外，因店主的背景亦加入了不少中東香料於菜單，絕非普通Cafe可媲美。
店內主打一系列的Open Sandwich，在一片天然酵母多士上，放上各種新鮮開胃的佐料，如牛油果醬或煙三文魚都是當店大熱之選，一份Open Sandwich，一杯咖啡便是澳洲人周末的最佳享受，希望健康一點的，則可選店家的Smoothie Bowl，混合各種新鮮水果，開胃怡人。
Little Cove Espresso
地址：西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖（地圖按此）
電話：9572 8560
常見問題
問：西貢Cafe推介2025有寵物友善Cafe嗎？
答：西貢Cafe推介2025有寵物友善Cafe，好像Cozy Coffee……詳情按此
問：西貢Cafe推介2025需要訂座嗎？
答：大部份Cafe都不需要預約，但是假日人流較多，要有心理準備需要等位……詳情按此
