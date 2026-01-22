Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

西貢The Pier Hotel Staycation優惠｜2月14日情人節限定！絕美海景房、2小時紅白酒任飲、歎牛扒蟹腳半自助晚餐

情人節倒數中，各位「廿四孝」男友或女友是不是已經開始頭痛？西貢The Pier Hotel特別推出2月14日限定的「Waves of Love」住宿連半自助晚餐套票優惠，人均$1,299.5起，二人入住豪華露台房享受二人世界之餘，還包雙人英式早餐及情人節半自助晚餐，想給另一半驚喜？記得盡早預訂！

西貢白沙灣海景度假小天堂

位於西貢白沙灣碼頭的The Pier Hotel ，周邊被蔚藍海水和船隻包圍，真正可以做到「瞓醒即見海景」那種度假感覺。酒店全部客房都設有露台，當中「豪華露台房」和「海景露台房」擁有私人露台，可以望到碼頭景甚至無敵海景。房間走簡約度假風，配上特大床、獨立淋浴間等設備，而酒店的天台亦是一大賣點，擁有270度海景Rooftop Garden，同朋友、伴侶歎住紅酒吹海風、影日落打卡都好chill，住起上來相當寫意！

西貢The Pier Hotel Staycation優惠｜情人節限定！絕美海景房、2小時紅白酒任飲、歎牛扒蟹腳半自助晚餐

酒店的天台擁有270度海景Rooftop Garden。（圖片來源：KKday）

⭐️住浪漫海景房！享半自助晚餐歎蟹腳牛扒＋2小時無限暢飲

情人節想有個難忘回憶，美酒佳餚可以說是當晚的重頭戲！「Waves of Love」這個套票最令人心動的，絕對是極具誠意的雙人半自助晚餐！人均$1,299.5起，便可跟另一半先盡情享用多款海鮮冷盤，包括鮮甜的蟹腳、大蝦、翡翠螺及各式貝類，還有前菜熱盤和新鮮沙律吧任食。主菜方面更是由大廚精心炮製，肉食控必點肉汁豐富的烤紐西蘭草飼肋眼牛排，喜歡海鮮的則可選擇嫩滑香煎挪威三文魚或酸甜開胃的番茄海鮮義大利麵。最加分的是，晚餐時段包含2小時紅、白酒及果汁無限暢飲！吃飽後，更可直接回到樓上的客房延續浪漫。The Pier Hotel 情人節指定房型以海景或高級房型為主，設計充滿現代感且色調柔和，房內更配備了獨立浴缸，準備一個Bath Bomb，與另一半享受一個浪漫浸浴時光，儀式感滿滿！

「Waves of Love: 情人節浪漫住宿連半自助晚餐」（2月14日限定）｜2人入住

收費已包括住宿房價、10%的服務費及3%酒店房租税

方案已包含雙人英式早餐及半自助晚餐。

按情況安排入住尊貴海景房或免費升級尊貴海景露台房，不設指定房型。

價錢：$2,599起／2人，人均$1299.5

SHOP NOW

「Waves of Love住宿方案」可入住尊貴海景房或免費升級尊貴海景露台房。（圖片來源：KKday）

包食雙人英式早餐及情人節半自助晚餐。（圖片來源：KKday）

肉食控必點肉汁豐富的烤紐西蘭草飼肋眼牛排（圖片來源：KKday）

「萌寵樂．住．游」住宿套餐：帶狗狗一起過節

做「狗家長」最怕假期去staycation要將毛孩寄養。The Pier Hotel的「萌寵樂．住．游」正正是專為毛孩而設的寵物友善住宿，可容納兩名成人連一隻已完成疫苗接種、30公斤或以下的狗狗入住一晚優越露台房或豪華露台房，房內設有寵物床、飲水碗、尿墊等寵物設施；另Package包免費雙人早餐及不含酒精飲品的迷你酒吧。現KKday有做緊64折優惠，人均只需$650起，狗狗可免費使用天台花園內的狗狗游泳池暢玩，這 package對寵物家庭來說夠晒貼心！

「萌寵樂．住．游」住宿套餐｜2人入住

歡迎已完全接種疫苗的寵物犬一隻（限30公斤或以下）入住

免費雙人早餐一套(限於指定室外區域用餐或房間內享用）

免費客房寵物設施（寵物睡床、飲水碗及狗狗尿墊）

免費使用天台花園內的狗狗游泳池

免費提供1個私家車停車位

免費贈送首次迷你酒吧（不含酒類）

價錢：$1,350／2人1寵 （原價：$2,128） ，人均$675

SHOP NOW

「芝」味旅程住宿套餐：紅酒＋芝士盤，最啱情侶／閨蜜！

如果你心目中理想的聖誕是「躲在房內慢慢傾偈＋飲酒」，「芝」味旅程很適合你！Package包一晚住宿連翌日早餐2份、雙人芝士、乾果、堅果拼盤一份、精選紅酒或白酒1支，以及免費私家車泊車位1個，人均$840起。不用搵餐廳，只需留在房內開瓶、播歌，與你最熟悉的人傾偈飲酒，這種低調版聖誕其實更有儀式感！

「芝」味旅程住宿套餐｜2人入住

入住翌日享用早餐套餐2份

雙人芝士拼盤一份（多款芝士口味搭配乾果和堅果）

贈送精選紅酒 / 白酒一支

免費私家車泊車位1個

價錢：$1,680／2人，人均$840 （原價：$2,128）

SHOP NOW

Package包一晚住宿連翌日早餐2份、雙人芝士、乾果、堅果拼盤一份、精選紅酒或白酒1支，以及免費私家車泊車位1個，人均$840起。（圖片來源：KKday）

The Pier Hotel

地點：香港西貢白沙灣街9號（地圖按此）

入住時間：下午3時

退房時間：中午12時

交通：從港鐵鑽石山站可搭乘92號巴士，在白沙灣站下車；或從港鐵調景嶺站可搭乘792M巴士，在白沙灣站下車。

