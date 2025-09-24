港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
西野七瀨憑什麼征服演藝圈！ 乃木坂46到螢幕女王的故事！
大阪女孩的意外偶像路
西野七瀨，1994年5月25日生於大阪，162公分的她有著甜到炸的笑容，暱稱「娜醬」和「七瀨丸」讓人一聽就愛上！😍 小時候，她被哥哥帶著迷上漫畫，還短暫加入過籃球部，結果沒多久就跑了！
高中時，媽媽想讓她當護理師，她還真去學了護理課程，但命運偏偏不按牌理出牌。2011年，媽媽突然建議她去試試乃木坂46的徵選，她抱著玩玩看的心態，唱了新垣結衣的《紅線》，竟然直接通過，成為一期生！
她在訪談中笑說：「當時真的沒想過會中，感覺像中大獎！」粉絲在X上直呼：「娜醬這運氣也太強了吧！」✨
乃木坂46的Center女王
2012年，西野七瀨以乃木坂46首單《窗簾圍繞》出道，正式開啟偶像模式。2014年，她第一次當上《察覺時已是單戀》的Center，瞬間變成團內焦點！😊
之後，她又在《夏天的Free&Easy》、《生命如此美好》等單曲當Center，總共7次，硬是超車生駒里奈的紀錄！2015年的獨唱曲《自作多情》（專輯《透明色》）更是感動無數人，
Instagram上粉絲留言：「娜醬唱歌真的會讓人心動到不行！」她還自創了超萌吉祥物「豆一樣先生」，2013年在KiddyLand賣到粉絲搶翻，網友直呼：「這創意也太可愛了，娜醬是天才吧！」🎉
寫真集與時尚，娜醬的魅力無敵
除了偶像身份，西野七瀨還是時尚界的寵兒！2015年，她加入《non-no》當專屬模特兒，跟白石麻衣、齋藤飛鳥並稱乃木坂46的時尚三巨頭。她的首本寫真集《日常衣裝》（2015年2月）在大阪拍攝，賣了3.6萬本，直接登上Oricon寫真集週榜第一！📸
2016年的《風為衣衫》跑去馬爾他拍，銷量衝破20萬，拿下年榜冠軍！2018年的《我的那些事情》在摩洛哥取景，賣出9.2萬本，粉絲在X上喊：「娜醬每本寫真集都美到犯規！」😍 她在《non-no》的封面表現也超搶眼，2016年第一次獨登封面，粉絲直呼：「這顏值簡直是人間瑰寶！」
告別偶像，演員路大放異彩
2018年12月31日，西野七瀨以《想繞遠路回家》作為畢業單曲，在《第69回NHK紅白歌合戰》上帥氣告別乃木坂46。😢 2019年2月，她在大阪京瓷巨蛋的畢業演唱會感動落淚，粉絲留言：「娜醬永遠是我們的Center！」轉型演員後，她火速在《銀行佳人》（2019年1月）亮相，展現實力。
2022年，她憑《孤狼之血 LEVEL2》拿下日本電影學院獎優秀助演女優賞和新人之星，導演評價：「她的演技細膩到讓人雞皮疙瘩！」2025年，她主演《少年と犬》（3月20日，與高橋文哉）和《君の忘れ方》（1月17日），X上粉絲激動說：「娜醬這演技，影后預約啦！」🎬
社群話題王，粉絲愛到爆
西野七瀨的社群影響力簡直是現象級！她的Instagram有180.6萬粉絲，X帳號也有30萬追隨者，每篇貼文都能點燃熱烈討論。🌟 2025年9月4日，她的白裙近照讓粉絲瘋狂留言：「娜醬這顏值逆齡了吧！」「夫妻倆互讚也太甜了！」
4月，她跟元乃木坂46成員伊藤かりん去上海玩，旅行照讓粉絲直呼：「這友情真的好暖！」💖 9月19日，她在au新iPhone活動分享寵物趣事，粉絲笑說：「娜醬連找動物叫聲都這麼萌！」X上的#ナナセマル話題總是熱度爆棚，粉絲團超級黏！
2025年忙翻天，電影CM樣樣來
2025年的西野七瀨忙到飛起！她主演《少年と犬》（飾須貝美羽）、《ゲキ×シネ「バサラオ」》（飾アキノ），還演了短片《Influencer Ghost》（5月28日）。🌈
CM方面，她在au「意識高すぎ！高杉くん」（9月19日）、《魔物獵人Wilds》（2月14日）和グラニフ「GO！HAPPY！グラニフ！」（9月16日，自唱《モーニングラニフ》）都超有梗！
粉絲在X上喊：「娜醬的CM根本是藝術，唱歌也太好聽！」😘 她還為グラ尼フ設計T恤和馬克杯，粉絲直呼：「這設計也太有才，我要全包！」她的多才多藝讓人看得目不轉睛！
甜蜜婚姻，與山田裕貴的愛情童話
2023年7月，《女性SEVEN》爆料西野七瀨跟山田裕貴熱戀，山田在廣播間接認愛，粉絲瞬間炸鍋！2024年3月31日，兩人宣布結婚，X上滿是祝福：「娜醬和裕貴簡直是天作之合！」💑
2025年9月，他們的社群互動（互相按讚）讓粉絲直呼：「這對夫妻的日常甜到齁！」網友還笑說：「這愛情簡直像偶像劇，太完美了！」他們的婚姻話題到現在還是熱搜常客！
Japhub小編有話說
西野七瀨的故事真的太燃了！從乃木坂46的「七瀨丸」到螢幕上的實力派，她用才華和努力寫下傳奇！🌟 不管是寫真集的仙氣，還是電影裡的真摯演技，她都能讓人一秒入坑。
小編超推她的《風為衣衫》，馬爾他的美景加上娜醬的魅力，簡直無敵！📖 你最愛娜醬的哪個時刻？快來留言跟小編分享吧！
