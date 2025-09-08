西野七瀨的娜娜賽馬路傳奇：甜美偶像背後的驚人真相？

西野七瀨的甜美逆襲

如果你聽到「娜娜賽馬路」，別以為是賽馬場，那是西野七瀨的超可愛綽號！這位1994年大阪出生的女孩，從乃木坂46的甜美偶像到實力派演員，還在2024年跟帥哥山田裕貴閃婚，人生簡直像部甜到爆的日劇！😎

從害羞的鴿子控少女到七次當C位的偶像天后，再到大銀幕的閃亮新星，她的每步都讓人想喊「太會了吧！」今天Japhub小編用超口語的語氣，帶你八卦西野七瀨的精彩人生，保證你笑著看完，還想再刷一遍！😝

害羞大阪妹的偶像路：從鴿子控到C位女王

西野七瀨，1994年5月25日生在大阪，159公分，O型血，綽號「娜醬」「七瀬丸」，每次喊「嗯～～～～～! Nanase-maru!!」都讓粉絲心動到不行！😆

小時候她超內向，受哥哥影響迷上《JoJo的奇妙冒險》《銀牙》漫畫，還短暫加入中學籃球部，結果不愛小圈圈就跑了。本來媽媽想讓她當護理師，她也乖乖學護理，

但高二時媽媽突然說：「去試試乃木坂46吧！」她唱了新垣結衣的《紅線》，竟然直接變一期生！初期她一邊在大阪上學、一邊週末飛東京，後來乾脆搬到東京，開啟偶像人生。

模特兒與寫真集：甜美外表的吸粉神器

西野七瀨不只會唱跳，還超有模特兒架勢！2012年，她在《GirlsAward 2012 AUTUMN/WINTER》初次走秀，2015年成為《non-no》專屬模特兒，2016年獨登封面，

2022年結束7年模特兒路，週プレNEWS說她「甜美又帶點文青氣質」！她的寫真集更是賣瘋：2015年《日常衣裝》在大阪拍，賣3.6萬本，Oricon週榜寫真集第1；

2016年《風為衣衫》在馬爾他拍，賣超20萬本，年榜第1；2018年《我的那些事情》在摩洛哥拍，賣9.2萬本，週榜雙料冠軍！X上粉絲說：「娜醬的寫真集像寶藏，捨不得放手！」😍

她還設計了超萌吉祥物「豆一樣先生」，2013年在KiddyLand賣到爆，粉絲直喊：「這創意也太可愛了！」

演員路大開：從偶像到電影獎新星

2018年底，西野揮別乃木坂46，轉戰演員圈，2019年《銀行佳人》演銀行員黑島沙和，雖然有人說她演技嫩了點，但她進步超快！

2021年，她在《孤狼之血 LEVEL2》拿下日本電影學院獎優秀助演女優賞和新人大獎，X上粉絲驚呼：「娜醬演技開外掛了！」😲

2023年，她在《新假面騎士》演黃蜂改造人，還主演《世にも奇妙な物語'23 秋の特別編》，粉絲說：「她的角色百變到認不出！」

2025年，她為《ファンタスティック4:ファースト・ステップ》（7月25日上映）宣傳，聊「家族愛」讓人超感動，ORICON誇她「越來越有大將之風」！

她還演過《電影少女-VIDEO GIRL AI 2018》、《ホットママ》（2021），廣告從軟銀到札幌啤酒，星味滿滿！🌟

遊戲愛情故事：跟山田裕貴的超甜婚姻

西野七瀨的感情線可是大話題！2021年，她跟山田裕貴因NHK《LIFE!》和《秘密內幕～女警的反擊～》變熟，兩人都是遊戲迷（超愛魔物獵人！），邊打怪邊聊出火花。

2023年初開始交往，5月被拍到西野去山田家，山田還帶蛋糕疑似幫她慶生，X上粉絲直喊：「這糖發得太甜了！」😍 2023年7月，《女性SEVEN》爆料戀情，

山田在廣播節目認愛：「請溫暖支持我們！」2024年3月31日，兩人宣布結婚，聲明甜到爆：「我們愛遊戲、電影、旅行和動物，想把日常變成動力！」

（ORICON）粉絲祝福「天作之合！」但也有人小失落：「娜醬的單身傳說沒了…」。2025年7月，山田在《あさイチ》聊婚姻，說西野在家比較有主見，網友笑他「幸福胖」！

2025年的娜醬：社群甜心魅力爆棚

2025年的西野七瀨，還是粉絲心中的無敵甜心！她的X（@nanase_andstaff）有30萬粉絲，8月27日po《ファンタスティック4》活動，粉絲留言：「娜醬的笑容還是這麼暖！」

她的IG（@nishino.nanase.official）有180.6萬追蹤，滿滿寫真和生活日常，粉絲說：「每次看都像在追偶像劇！」😆 2025年7月，她在《大奥》演「闇落ち」角色，

X上熱議：「娜醬的反差萌太強了！」（mezamashi.media）她在《ファンタスティック4》活動聊婚姻後的「家族愛」，ORICON報導粉絲感動：「娜醬越來越有深度！」

Japhub小編有話說

西野七瀨的故事，簡直是部甜到發齁的青春偶像劇！從愛鴿子的大阪少女到乃木坂46的C位女王，再到演員和山田裕貴的幸福新娘，她用甜笑和努力圈粉無數！😄

她的X跟IG就像個快樂小宇宙，每次更新都讓人想猛點讚。小編超愛她的「七瀬丸」能量，你是不是也想馬上追蹤@nishino.nanase.official，追她的最新動態？

快去社群逛逛，保證每天都被娜醬的甜美電到心花怒放！