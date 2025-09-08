鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
西野七瀨的娜娜賽馬路傳奇：甜美偶像背後的驚人真相？
西野七瀨的娜娜賽馬路傳奇：甜美偶像背後的驚人真相？
西野七瀨的甜美逆襲
如果你聽到「娜娜賽馬路」，別以為是賽馬場，那是西野七瀨的超可愛綽號！這位1994年大阪出生的女孩，從乃木坂46的甜美偶像到實力派演員，還在2024年跟帥哥山田裕貴閃婚，人生簡直像部甜到爆的日劇！😎
從害羞的鴿子控少女到七次當C位的偶像天后，再到大銀幕的閃亮新星，她的每步都讓人想喊「太會了吧！」今天Japhub小編用超口語的語氣，帶你八卦西野七瀨的精彩人生，保證你笑著看完，還想再刷一遍！😝
害羞大阪妹的偶像路：從鴿子控到C位女王
西野七瀨，1994年5月25日生在大阪，159公分，O型血，綽號「娜醬」「七瀬丸」，每次喊「嗯～～～～～! Nanase-maru!!」都讓粉絲心動到不行！😆
小時候她超內向，受哥哥影響迷上《JoJo的奇妙冒險》《銀牙》漫畫，還短暫加入中學籃球部，結果不愛小圈圈就跑了。本來媽媽想讓她當護理師，她也乖乖學護理，
但高二時媽媽突然說：「去試試乃木坂46吧！」她唱了新垣結衣的《紅線》，竟然直接變一期生！初期她一邊在大阪上學、一邊週末飛東京，後來乾脆搬到東京，開啟偶像人生。
模特兒與寫真集：甜美外表的吸粉神器
西野七瀨不只會唱跳，還超有模特兒架勢！2012年，她在《GirlsAward 2012 AUTUMN/WINTER》初次走秀，2015年成為《non-no》專屬模特兒，2016年獨登封面，
2022年結束7年模特兒路，週プレNEWS說她「甜美又帶點文青氣質」！她的寫真集更是賣瘋：2015年《日常衣裝》在大阪拍，賣3.6萬本，Oricon週榜寫真集第1；
2016年《風為衣衫》在馬爾他拍，賣超20萬本，年榜第1；2018年《我的那些事情》在摩洛哥拍，賣9.2萬本，週榜雙料冠軍！X上粉絲說：「娜醬的寫真集像寶藏，捨不得放手！」😍
她還設計了超萌吉祥物「豆一樣先生」，2013年在KiddyLand賣到爆，粉絲直喊：「這創意也太可愛了！」
演員路大開：從偶像到電影獎新星
2018年底，西野揮別乃木坂46，轉戰演員圈，2019年《銀行佳人》演銀行員黑島沙和，雖然有人說她演技嫩了點，但她進步超快！
2021年，她在《孤狼之血 LEVEL2》拿下日本電影學院獎優秀助演女優賞和新人大獎，X上粉絲驚呼：「娜醬演技開外掛了！」😲
2023年，她在《新假面騎士》演黃蜂改造人，還主演《世にも奇妙な物語'23 秋の特別編》，粉絲說：「她的角色百變到認不出！」
2025年，她為《ファンタスティック4:ファースト・ステップ》（7月25日上映）宣傳，聊「家族愛」讓人超感動，ORICON誇她「越來越有大將之風」！
她還演過《電影少女-VIDEO GIRL AI 2018》、《ホットママ》（2021），廣告從軟銀到札幌啤酒，星味滿滿！🌟
遊戲愛情故事：跟山田裕貴的超甜婚姻
西野七瀨的感情線可是大話題！2021年，她跟山田裕貴因NHK《LIFE!》和《秘密內幕～女警的反擊～》變熟，兩人都是遊戲迷（超愛魔物獵人！），邊打怪邊聊出火花。
2023年初開始交往，5月被拍到西野去山田家，山田還帶蛋糕疑似幫她慶生，X上粉絲直喊：「這糖發得太甜了！」😍 2023年7月，《女性SEVEN》爆料戀情，
山田在廣播節目認愛：「請溫暖支持我們！」2024年3月31日，兩人宣布結婚，聲明甜到爆：「我們愛遊戲、電影、旅行和動物，想把日常變成動力！」
（ORICON）粉絲祝福「天作之合！」但也有人小失落：「娜醬的單身傳說沒了…」。2025年7月，山田在《あさイチ》聊婚姻，說西野在家比較有主見，網友笑他「幸福胖」！
2025年的娜醬：社群甜心魅力爆棚
2025年的西野七瀨，還是粉絲心中的無敵甜心！她的X（@nanase_andstaff）有30萬粉絲，8月27日po《ファンタスティック4》活動，粉絲留言：「娜醬的笑容還是這麼暖！」
她的IG（@nishino.nanase.official）有180.6萬追蹤，滿滿寫真和生活日常，粉絲說：「每次看都像在追偶像劇！」😆 2025年7月，她在《大奥》演「闇落ち」角色，
X上熱議：「娜醬的反差萌太強了！」（mezamashi.media）她在《ファンタスティック4》活動聊婚姻後的「家族愛」，ORICON報導粉絲感動：「娜醬越來越有深度！」
Japhub小編有話說
西野七瀨的故事，簡直是部甜到發齁的青春偶像劇！從愛鴿子的大阪少女到乃木坂46的C位女王，再到演員和山田裕貴的幸福新娘，她用甜笑和努力圈粉無數！😄
她的X跟IG就像個快樂小宇宙，每次更新都讓人想猛點讚。小編超愛她的「七瀬丸」能量，你是不是也想馬上追蹤@nishino.nanase.official，追她的最新動態？
快去社群逛逛，保證每天都被娜醬的甜美電到心花怒放！
其他人也在看
《延禧攻略》男星許凱連環被爆黑材料 繼出軌後再被爆疑似長期聚眾賭博
內地男星許凱憑《延禧攻略》飾演「富察·傅恆」人氣急升，後來接連主演多套影視作品，人氣依然高企。不過，早前許凱就被自稱曾是其女友的內地女演員許荔莎爆料，指控其出軌、劈腿、以及涉嫌酒後強吻等多宗罪，輿論迅速爆發，許凱老闆于正更公開怒斥許荔莎「造謠、污衊」及指控其因「愛而不得」，而許荔莎亦發文反擊，事件陷入拉鋸狀態。許凱其後發聲明指許凱已報警並透過律師事務所發出律師信否認指控，並指出這些言論為不實內容，嚴重侵害其名譽權。今日（8日），再有內地狗仔隊爆出許凱疑似於私人豪宅長期聚眾賭博，更附有音檔、影片等證據，若證據屬實最高可判囚10年。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
徐淑敏為老公黃浩大搞主題生日派對 黑白露肩高貴晚裝現身大讚老公
徐菁遙（前名徐淑敏，Suki）2006年參加香港小姐競選入行，雖然三甲不入，但因甜美樣貌帶來唔少演出機會，包括獲安排演出劇集《最美麗的第七天》、《仁心解碼》、《巾幗梟雄》等等。徐菁遙2009年與年長12年嘅飲食界商人黃浩閃婚，先後誕下三名女兒，淡出幕前專心相夫教女。徐菁遙不時於社交平台分享與好友聚會、旅行照，以及生活照；昨日（7日），徐菁遙大曬黃浩生日會照片，大讚對方係最好嘅丈夫。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
葉子楣被陳志雲親手量度尺寸大師驚呼「有肉架！」曾因胸大被阿媽鬧「陀衰家」
曾被稱為「波霸」嘅葉子楣Amy，九十年代同脊醫男友呂錫照相戀後淡出幕前。2018年呂醫生離世後，葉子楣近年不時公開露面出席朋友聚會，早前陳志雲喺youtube節目訪問葉子楣，由家庭講到近年生活。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港Staycation優惠｜黃金海岸酒店買一晚送一晚優惠！每晚人均$397.5起、包雙人早/午/晚餐
秋季即將來臨，大大提升大家Staycation的意慾！今次推介毗鄰黃金海岸泳灘的香港黃金海岸酒店，Yahoo購物專員發現酒店推出買一晚送一晚優惠，購買指定套票並於9月份入住，即送一張免費房間住宿券，可於指定日子內住多次，連上第一晚的雙人自助早餐/午餐/晚餐，最平只需$1,590起即可入住兩晚，除開每晚人均只需$397.5起，非常划算！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176
今年一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影。此外，Yahoo購物專員更在Frafetch上看到不少鞋款有折上折低至半價優惠，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 22 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購倒數 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 6 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 1 天前
【新聞點評】搞盛事慎防「吹」得太勁
繼「美斯之亂」後，香港又有一壇盛事爆鑊，說的是「友邦香港國際熱氣球節」，事前大鑼大鼓揚言提供熱氣球飛行體驗，豈料在活動開幕後才透露熱氣球不准載人。有盛事業界人士坦言，鑑於港府針對「臨時公眾娛樂場所牌照」（TPPEL）設有嚴格規限，大部分活動都在開幕當日才知道是否獲得開綠燈，變數非常大。尤其在社交媒體時代，任何活動甩轆隨時演變為公關災難；所以搞盛事既須高調宣傳，又要慎防「吹」得太勁，很考功夫。信報財經新聞 ・ 13 小時前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」
美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。鉅亨網 ・ 9 小時前
渣打上半年吸13.5萬個新富裕客
香港銀行業積極拓展中高端客群，渣打（2888.HK）財富管理及零售銀行業務（WRB）兼大中華及北亞區行政總裁徐仲薇表示，近年年均有25萬個新富裕客（new-to-bank Affluent），另有約30萬原有客戶升級，令該行中高端客層基礎年均增長約10%；單計今年上半年，新富裕客再增加13.5萬個，主要來自香港，而新加坡、中國內地及台灣吸納新高端客量亦不俗，現時渣打集團的中高端客戶總數約250萬個。信報財經新聞 ・ 13 小時前
美股「壞消息當好消息炒」不再湊效？
8月的非農業職位報告公布後，美股的反應不像過去有利淡經濟消息公布時一樣，將壞消息將好消息炒；上星期五，美股先升後跌，周期股如金融股普遍向下。為什麼？Yahoo財經 ・ 4 小時前
屢創新高！ 本港飾金價每両撲4萬
黃金價屢創新高，本港每両飾金價將撲向4萬元大關！國際現貨金價上周五高見每安士3,600美元，再創歷史新高，累計全周急升4%，至每安士3,586美元；今年則累漲36.7%。本港飾金價高處未算高，每両賣出繼去年10月突破3萬元大關後，不足1年昨已報約3.987萬元，正歷史性撲向4萬元大關。分析認為，金價短期出現嚴重超買，但am730 ・ 11 小時前