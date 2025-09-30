西野七瀬的野心計畫是什麼？ 她如何隱藏真正的逆襲劇本？

大阪妹的偶像初登場

1994年5月25日，西野七瀬在大阪平野區出生，小時候跟著哥哥迷上漫畫，還短暫加入過籃球部（暑假就溜了）。本來夢想當護理師的她，高二時被媽媽推了一把，

報名乃木坂46一期生徵選。2011年8月，她唱著新垣結衣的《紅線》通過審查，正式成為創團成員！😄

剛出道時，她一邊在大阪上學，一邊週末飛東京，忙到像陀螺。後來轉學到東京，獨自生活，開始認真當偶像。粉絲在X上回憶：「那時候的なぁちゃん超害羞，但笑起來整個世界都亮了！」她的偶像路，從大阪到東京，正式起飛！

廣告 廣告

站上Center的閃耀時刻

西野七瀬在乃木坂46簡直是天選之女！2014年，她第一次當第8張單曲《察覺時已是單戀》的Center，接著又連續為《夏天的Free&Easy》《生命如此美好》站C位，總共七次，

連生駒里奈的紀錄都被她超車！她的獨唱曲《自作多情》（2015年專輯《透明色》）更是讓粉絲聽到心動。😢

她還自己設計了超Q的吉祥物「豆一樣先生」，2014年在KiddyLand賣到斷貨！粉絲在Instagram喊：「娜醬也太有才，這吉祥物我搶到手軟！」2015年，她成為《non-no》專屬模特兒，首本寫真集《日常衣裝》狂賣3.6萬本，直衝Oricon寫真集週榜第一！

寫真界的吸睛女王

說到西野七瀬的寫真，粉絲絕對要尖叫！2016年的《風為衣衫》在馬爾他拍攝，賣破20萬本，拿下Oricon年榜第一；2018年的《我的那些事情》在摩洛哥拍，9.2萬本直接橫掃週榜雙冠！網友在X狂讚：「なぁちゃん每張照片都像在談戀愛，太會了！」😍

她的社群更是火爆，Instagram（@nishino.nanase.official）有180.7萬粉絲，X（@nanase_andstaff）29.98萬追蹤者。她愛分享幕後花絮，像是2025年《少年と犬》的宣傳照，粉絲留言：「娜醬這氣質，電影我已經訂票了！」她的親和力，真的讓人招架不住！

演員之路的意外爆發

2018年底，西野七瀬揮別乃木坂46，轉型當演員。2019年，她在《銀行佳人》初試啼聲，2021年更靠《孤狼之血 LEVEL2》拿下日本電影學院獎優秀助演女優賞跟新人獎！

她在2025年1月28日的双葉社THE CHANGE訪談說：「跌倒是人生的一部分，我從不後悔自己的路。」這份真誠，真的超圈粉！😎

她的作品多到數不完，像《你的番です》《ハコヅメ》《シン・仮面ライダー》，還有2025年要上的《君の忘れ方》（柏原美紀役）和《少年と犬》（主演須貝美羽）。

她在好書好日訪談（2025年3月19日）聊《少年と犬》：「那隻狗改變了我的人生。」粉絲感動喊：「娜醬的演技越來越有深度！」

愛情開花的甜蜜驚喜

2023年7月，《女性SEVEN》爆料西野七瀬跟山田裕貴熱戀，粉絲直接瘋了！山田在廣播大方認愛，2024年3月31日兩人宣布結婚，

X上瞬間炸開：「娜醬跟山田，絕配！」「娜娜賽馬路找到幸福啦！」💖 她的經典Catch Phrase「ん〜〜〜〜〜! ななせまる!!」也被粉絲翻出來狂刷，超有愛！

她還是《JoJo的奇妙冒險》的鐵粉，漫畫家高橋義弘為她畢業畫了《銀牙》聯名插圖！她愛鴿子（綽號「鴿子」）、潛水（人稱「潛水的娜娜」），這女孩的興趣也太多元了吧！

Japhub小編有話說

西野七瀬從乃木坂46的甜美娜醬，到影視圈的實力派女星，簡直是用才華寫劇本！她的每一步都像在畫漫畫，充滿驚喜和反轉。

小編超愛她那股「不怕失敗」的衝勁，還有跟山田裕貴的超甜愛情！不管是舞台上的Center，還是螢幕前的演技，她都讓人移不開眼。

想追她的最新動態？快去Instagram和X蹲點，保證每天有新驚喜！