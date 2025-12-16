宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
西雅圖南郊河流潰堤 當局發布撤離令
（法新社洛杉磯15日電） 美國西北部城市西雅圖南郊的河流堤防因連日豪雨發生小規模潰堤，緊急事故管理官員今天敦促當地約1100戶居民及商家撤離避難，相關工作人員則先用沙袋支撐加固堤防。
根據華盛頓州金恩郡（King County）緊急服務部門，西雅圖南郊塔克維拉（Tukwila）碧河（Green River）的戴西蒙堤防（Desimone Levee）出現部分潰堤狀況。
美國國家氣象局（NWS）西雅圖地區辦公室在社群媒體X平台發文寫道，「情況危險，進出道路隨時可能中斷」，並警告塔克維拉、倫頓（Renton）及肯特（Kent）部分地區的居民必須「立即撤離」。
金恩郡緊急事故管理首長麥克魯斯基（Brendan McCluskey）表示，已向前述地區約1100戶居民及商家發布疏散令。
美國國家氣象局發布的暴洪警告地區最初涵蓋將近4萬7000人，但數小時後縮小至約7000人受影響的範圍。
麥克魯斯基指出，目前未傳出人員傷亡。
根據華盛頓州運輸局的即時攝影畫面，洪水導致數條公路封閉，撤離行動也造成其他道路壅塞。
華盛頓州國民兵（National Guard）為因應豪雨已動員起來，並派遣人員趕赴潰堤地區協助撤離作業。
美國鄰太平洋西北部地區及加拿大西岸近日持續遭豪雨侵襲，造成大範圍洪災及多地民眾撤離。
