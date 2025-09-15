西雅圖水手拉利54轟出爐 刷新大聯盟紀錄

（法新社洛杉磯14日電） 美國職棒今天誕生新紀錄，西雅圖水手拉利（Cal Raleigh）首局首打席開轟，讓他以43支寫下大聯盟以捕手身分開轟的單季紀錄。

水手今天在主場面對洛杉磯天使，拉利第1局就貢獻2分打點，最後水手是以11比2獲勝。這名28歲的美國捕手兼指定打者，今天表現追平紐約洋基名將曼托（Mickey Mantle），兩人目前共同保持左右開弓打者單季最多轟紀錄。

拉利今天的全壘打，也是他本季擔任捕手時所擊出的第43支。過去這項紀錄，是由拉利與2003年亞特蘭大勇士羅培茲（Javy Lopez）共同保持。

今天這場比賽，水手打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）從天使先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）手中擊出一壘安打後，選擇左打的拉利將一記伸卡球擊出左外野全壘打牆，落入水手練投區，這也是拉利本季以左手轟出的第34支全壘打。

大聯盟例行賽只剩約2週，拉利只要再有3轟就能超越水手名將小葛瑞菲（Ken GriffeyJr.）的56支，寫下隊史單季全壘打紀錄。

水手所屬的美國聯盟至今只有3名球員有過單季60轟，他們全部效力於洋基：分別是1927年貝比魯斯（Babe Ruth）60支，1961年馬瑞斯（Roger Maris）61支，以及2022年賈吉（Aaron Judge）62支。