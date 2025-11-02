Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
西雅坎讀秒關鍵三分彈 溜馬擒勇士終止開季五連敗
（法新社印第安納波利斯1日電） 西雅坎（Pascal Siakam）在終場前投進關鍵三分球，率領傷兵累累的美國職籃NBA印第安納溜馬隊以114比109擊敗金州勇士，拿下本季首場勝利。
來自喀麥隆的大前鋒西雅坎全場攻下27分，奈史密斯（Aaron Nesmith）砍下全場最高、亦是個人生涯新高的31分，傑克森（Quenton Jackson）則拿下個人新高的25分，幫助溜馬終止開季五連敗。
當比賽進入第四節中段時，勇士隊在柯瑞（Stephen Curry）三分球命中後以104比93領先，但溜馬隨後打出一波21比5的反撲攻勢，最終逆轉取勝。
西雅坎賽後說：「我們很拚，展現出強悍的球風。我們必須回到屬於我們的比賽方式，我們要讓對手難以應付。那幾分鐘裡，我們確實讓他們不好受。」
曾效力多倫多暴龍拿下2019年NBA總冠軍的西雅坎，在比賽剩下37秒時命中三分球，率溜馬以112比109超前。
他說：「我只是努力打球，盡一己之力幫助球隊。大家都在搶籃板，我拿到空檔投籃機會，就必須果斷出手。」
傑克森隨後在剩下5.2秒時命中鎖定勝局的一球。
西雅坎稱讚隊友傑克森，西雅坎說：「他是我們能贏球的重要關鍵。我只是想給年輕球員信心，讓他們知道這是NBA，你有機會就要把握。今晚我們做到了—保持侵略性，不怕犯錯，全力以赴，這就是我們需要的。」
溜馬上季在NBA總冠軍賽中經7場苦戰不敵奧克拉荷馬雷霆，當時球隊主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）右腳阿基里斯腱撕裂，整季報銷。
球隊目前還有多名傷兵：前鋒杜平（Obi Toppin）右腳骨折、後衛麥康奈（T.J. McConnell）腿筋受傷、瓊斯（Kam Jones）背傷、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）腳趾受傷，以及尼姆巴德（Andrew Nembhard）肩傷。
西雅坎坦言：「這真的很難。幾個月前我們還在爭冠，如今卻開季0勝5敗。我的責任是把大家凝聚起來，繼續奮戰，不論發生什麼都要想著下一場。我對這些隊友有信心，我們會繼續努力。」
他並說：「我們會變得更好，賽季還很長。雖然現在很艱難，但我希望球迷保持耐心—我們會持續戰鬥。」
其他人也在看
東岸唯一不敗 公牛後MJ時代最強開局
【Now Sports】費城76人周五惜負波士頓塞爾特人，連勝走勢斷纜，令芝加哥公牛成為東岸唯一不敗之師，更寫下後米高佐敦時代首個開季5連勝。公牛周五在主場以135:125擊敗紐約人，奪下自1996年後的首次開季5連勝，創下後佐敦時代的新紀錄。祖殊傑迪（Josh Giddey）交出生涯新高32分，附加10籃板和9助攻的準三雙成績，但賽後歸功於全隊的努力。「我們陣中大概有6至7名球員平均得分在雙位數，充份說明陣容深度以及團隊產生的影響力。」這名休季期以受限自由球員身份與公牛續約4年1億美元的控衛說：「每場都有不同球員挺身而出，貢獻力量，我對己隊目前的狀態很滿意，但路還很長......」公牛主帥當奴芬就在周五之戰，收下生涯執教的200場勝仗：「我認為是信念，非常強大。球員間聯繫緊密，關係融洽，這讓我在他們身上看到很多正面的元素，也促成了勝利。不過現在才打了5場比賽，我們可以對開季的表現感到滿意，但接下來要繼續努力。」now.com 體育 ・ 21 小時前
Luka復出轟44分 攜手AR捕灰熊
【Now Sports】盧卡當錫在周五NBA盃傷癒復出，與利夫斯聯手轟入65分，帶領洛杉磯湖人作客以117:112力挫曼菲斯灰熊。盧卡當錫（Luka Doncic）開季打了頭兩戰後便受傷，加上勒邦占士也在養傷，因此湖人之前3場都靠利夫斯「孭飛」，而此子也表現神勇，在擊敗薩克拉門托帝王一役，刷個人生涯新高得分的51分，而兩天前對明尼蘇達木狼，又再刷個人最佳助攻數據的16次，並且在完場前射入關鍵一球，助湖人絕殺對手。周五NBA盃開鑼，當錫趕及回歸，首節已帶來13分進帳，助湖人領先，但灰熊第2節反撲，多點開花下反超比數，甚至拉開至雙位數差距。幸換邊後，戰局再逆轉，當錫又挺身而出，在第3節射入3球三分，而最後一節，利夫斯再帶動進攻，湖人終於再要回領先優勢，灰熊雖然未放棄，從後窮追，最後14秒追至5分落後，但利夫斯博到謝倫積遜犯規，兩罰皆中，替湖人最終保住勝局。復出的當錫打了38分鐘，斬獲44分、12籃板和6助攻，利夫斯也帶來21分進帳，加上上場對木狼發威的拿威菲亞，出任第六人也貢獻13分，替湖人取得兩連勝；灰熊方面，有6人得分上雙，但不包括表現不佳的摩蘭特，Ja哥全場14次起手得3中，三分球6now.com 體育 ・ 1 天前
快艇拓荒者齊險勝 Kawhi獻壓哨絕殺
【Now Sports】洛杉磯快艇和波特蘭拓荒者周五都在最後時段險勝對手，當中快艇的李安納是生涯第3次上演壓哨絕殺。now.com 體育 ・ 23 小時前
墨西哥城比賽 活塞力挫獨行俠
【Now Sports】NBA常規賽底特律活塞鬥達拉斯獨行俠，移師至墨西哥城上演，結果活塞憑藉後勁，在這場海外賽以122:110勝出。缺少受傷安東尼戴維斯下，獨行俠今場起初發揮並不差，除了狀元法拉格手感一般，全場14投僅3中，但罰球線8投8中，最後取16分，控球後衛迪安祖路羅素全場17投10中，攻入31分，而卡里湯臣三分球7投3中，只有11分，明顯不在狀態。相反，活塞正選5人得分全部雙位數，包括謝倫杜能（Jalen Duren）攻入他職業生涯新高的33分，16投13中，加上10個籃板，使活塞在顏色地帶上的主導權佔優，主將基特根寧咸更加有雙雙的21分18助攻。雙方到比賽末段互有領先，只是活塞後段得分上穩定性較卜高，而獨行俠外圍，以三分線上手感欠奉，結果活塞憑後勁，在這場墨西哥城海外賽贏波。now.com 體育 ・ 54 分鐘前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《少林女足》，在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯的蔡東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 2 天前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 23 小時前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 23 小時前
網上熱話｜移日港人好心教路 被鬧「呢度係我鄉下，唔識唔好亂教」
旅行時人生路不熟，遇到好心人指點迷津應該是好事。不過，近日一名移日港人分享他好心「教路」，卻被對方指責。 一名移居大阪的港人在社交網站Threads分享近日乘坐地鐵御堂筋線，在月台見到一對年約25歲的香港男女神色徬徨，於是主動問對方需不需要幫忙。該對男女指想到勝尾寺，事主則指「咁你搭呢架車就啱喇！你搭呢架車去到尾am730 ・ 21 小時前
葉劉港辦APEC「最後提案」黯然退場 習主席指定深圳共商亞太區發展
國家主席習近平在亞太經合組織東道主交接環節上，宣佈中方將於明年11月在深圳舉辦亞太經合組織峰會，香港特首李家超稱會全力配合。習主席指定深圳為亞太區重要窗口，暫時未有當中的財政部長會議移師香港的消息，意味由葉劉淑儀在棄選前提出的「香港舉辦2026年APEC」的提案可能落空。預計在成功舉辦APEC後，深圳將成為中國的亞太區重心之一，隨著正在開發的香蜜湖「新金融中心」落成，2027年更有可能實現「張五常預言」，成為大灣區龍頭Yahoo財經 ・ 6 小時前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前