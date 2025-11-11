容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
西雙版納旅行團2025：香港出發機票/Day Tour行程/酒店推介 (附獨家優惠)
日日喺香港咁逼，想唔想飛去個熱帶天堂抖下氣？西雙版納——呢個喺雲南最南邊嘅秘境，絕對係你叉電嘅首選！呢度唔單止有成個阿凡達咁嘅熱帶雨林同珍奇異獸，仲有超濃郁嘅傣族風情，等你體驗「泰」好玩嘅潑水節！
無論你係想快閃一個Weekend，定係嚟場深度文化遊，西雙版納都唔會令你失望。跟住我哋精心揀選嘅Local Tour玩，就最啱懶得plan行程嘅你！Trip.com已經幫你整合好5大精選旅行團同Day Tour，由出名到震嘅中科院植物園，到充滿異國Feel嘅傣族園，再去神秘嘅基諾山雨林玩Hiking，一篇帶你玩轉西雙版納！
香港點飛去西雙版納？
目前香港未有直航機飛西雙版納，通常要喺昆明或者其他大城市轉機，全程大約4.5到6個鐘。想旅程順順利利，記得早啲plan定行程同book機票酒店喇！
航班推介:
中國東方航空 (單程): 經昆明轉機，最平HK$1,341起 (慳11% Off)。
廈門航空 (來回): 經廈門轉機，最平HK$1,526起 (慳11% Off)。
精選5大西雙版納旅行團/Day Tour推介
【行程1：文化生態大滿足】中科院植物園 + 傣族園一日遊
呢個團最啱第一次嚟，又想一次過體驗晒文化同自然嘅朋友！唔使自己煩交通plan行程，有專車接送同pro級中文導遊，你淨係需要帶個靚心情去玩！
賣點速覽：
💦 喪玩潑水節： 喺傣族園經VIP通道直入，同當地人一齊玩餐飽，感受最地道嘅傣族熱情！
🌿 探索植物王國： 漫步喺亞洲最大嘅熱帶植物園，睇盡各種奇花異草，勁似行咗入Discovery Channel！
👨👩👧👦 彈性又舒服： 市區集合，玩完可以揀喺高鐵站或者市區散團，勁方便。晏晝食咩可以自己話事，想試地道嘢定跟團餐都得！
【行程2：挑戰極限！野人Mode On】基諾山雨林Hiking探險
如果你唔係普通觀光客，鍾意刺激戶外活動，呢個Trip就啱晒你！深入雨林秘境，保證你腎上腺素飆升！
賣點速覽：
🧗♂️ 唔係行山咁簡單： 成個行程有成60%係玩水路，仲有樹降、竹筏漂流、雨林鞦韆，刺激度爆燈！
🔥 地道雨林大餐： 玩到攰，導遊會即場準備超有風味嘅烤肉、烤魚同野菜，包你食到lam lam脷！
😎 10人精品小團： 人少少玩得更deep，pro級導遊會傍實你，仲會講解基諾族嘅神秘文化，唔止係玩，仲學到嘢！
【行程3：植物迷必去】中科院熱帶植物園深度遊
如果你對花花草草情有獨鍾，想安安靜靜咁欣賞大自然，呢個深度遊就係為你而設！
賣點速覽：
🌳 專心睇植物： 成個trip就係專心同植物玩遊戲，唔會有shopping環節打擾你。由熱帶棕櫚區行到奇花異卉區，再到原始雨林區，打卡影靚相一流！
🤓 金牌導遊帶路： 有經驗豐富嘅導遊沿路講解，保證你唔會「齋睇唔識」，聽故仔咁學植物知識！
🚌 方便出行： 市區集合，專車接送，玩完返市區解散，晏晝可以喺園區內自由搵食，行程夠晒flexible！
【行程4：親親大自然】原始森林公園 + 野象谷全接觸
一家大細嚟玩？呢個團就最啱喇！可以近距離同得意動物互動，又可以感受原始森林嘅震撼！
賣點速覽：
🐘 同大象玩遊戲： 喺野象谷睇得意嘅大象表演，了解佢哋嘅生活，小朋友實會好開心！
🌳 深入原始森林： 喺原始森林公園大啖大啖吸新鮮空氣，感受被參天大樹包圍嘅感覺。
👨👩👧👦 行程夠彈性： 可以揀喺市區或者特色景點告莊西雙景集合，午餐又可以自理或者跟團，夠晒自由！
【行程5：愈夜愈精彩】瀾滄江．湄公河之夜 歌舞營火晚會
日頭玩到攰，夜晚唔好咁早返酒店！參加呢個篝火晚會，體驗西雙版納嘅熱情之夜！
賣點速覽：
🔥 氣氛超High： 同幾百人一齊圍住個營火唱歌跳舞，感受傣族人嘅熱情好客，煩惱都唔記得晒！
🍖 任食傣味BBQ： 晚會包埋傣式自助晚餐，一路食住燒烤、地道小食，一路睇台上面嘅精彩民族歌舞表演，視覺味覺雙重享受！
🙏 放水燈祈福： 親手放一盞水燈，喺瀾滄江上許個願，夠晒浪漫又有儀式感。
更多西雙版納熱門一日遊行程推介
中科院熱帶植物園+傣族園一日遊可選15人團+真純玩不進店，低至HK$83(13309人已購)
西雙版納基諾山雨林徒步一日遊|贈傣迪|射箭鞦韆竹筏樹降雨林餐，低至HK$172(25736人已購)
中科院西雙版納熱帶植物園深度遊｜98%用戶推薦丨️️金牌講解丨0購物，低至HK$140(12296人已購)
西雙版納Day Tour必去景點推介
1. 中科院熱帶植物園
全中國最大、物種最豐富嘅植物園，分東、西兩區。西區係主要觀光區，有好多打卡位，好似「奇花異卉園」；東區就係原汁原味嘅熱帶雨林，啱晒鍾意Hiking嘅朋友。
地址： 勐臘縣勐崙鎮熱帶植物園路
交通： 市區搭的士或跟團車，大約30分鐘車程。
開放時間：08:30 – 17:30
Trip.com有5046條關於中科院西雙版納熱帶植物園的真實評價，平均評分4.7/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
一次很棒的大型公園之旅。外國遊客也對它感興趣：集合地點就在景洪遊客中心，非常方便。行程持續75分鐘。導遊解答了所有參觀問題，還幫我在售票處買票。花園本身很大；我只參觀了西邊，那裡植物種類繁多。動物不多。強烈推薦！
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
我曾去過四次雲南，卻有一片土地，我一直沒有踏足過。可我就是知道，那裡一定能讓我心花怒放。那裡有着動人的異域風情，有着狂野的野生動植物，有着令人垂涎的平價水果，還有着浪漫璀璨的夜景。那就是西雙版納傣族自治州，一處位於中國西南角落裡的秘境。這一回重返故地，來到雲南，終於能把西雙版納的行程給安排上了。幾天的行程下來，雖說停留的時間不算長，不過我還是對版納的印象格外深刻。原來這裏真的很熱，水果真的超級便宜，異域風光的確出彩，而美食也是特別地多。
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
這確實很有趣！您可以看到來自世界各地的不同樹木，需要走很多路並自備食物！
2. 傣族園
想感受最純正嘅傣族文化，一定要嚟呢度。由五個保存完好嘅傣族村寨組成，可以參拜千年古佛寺，最重要係日日都有潑水節玩！
必玩Checklist：
睇熱情嘅迎賓舞
參拜1400年歷史嘅曼春滿古佛寺
玩轉潑水廣場（溫馨提示：一定要帶衫換！）
地址： 景洪市橄欖壩
開放時間：09:00 – 18:00
交通： 市區搭的士或跟團車，約40分鐘車程。
Trip.com有1060條關於西雙版納傣族園的真實評價，平均評分4.4/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
我喜歡這個地方。這裡的建築風格與我的祖國柬埔寨非常相似，讓我感覺彷彿回到了祖國柬埔寨。
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
這是一個非常好的地方，他們的表演很有趣。當你在水域行走時，要小心有人可能想向你潑水
3. 基諾山雨林
西雙版納保存得最完整嘅熱帶雨林之一，亦係戶外探險首選！你可以沿住森林步道行，睇巨型板根、空中花園等奇觀。參加深度遊仲可以玩埋溯溪，挑戰自己！
地址： 勐海縣基諾山區
開放時間：08:00 – 17:00
交通： 建議跟團或者包車去，車程約1.5小時。
Trip.com有350條關於基諾山雨林徒步的真實評價，平均評分4.8/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
雨林徒步可太好玩了！還遇着很好的導遊 人又好知識又廣又會拍照！
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
非常棒、非常奇妙的地方，您一定要去參觀。 一切都很好，非常質樸 美麗的
西雙版納酒店推介
1. 西雙版納北迴歸線·湖景酒店
價錢：HK$642起
地址：世紀金源傲江苑70-1號, 景洪
用戶評分: 9.7/10.0
一入Lobby就feel到高級感，設計有格調。房大又乾淨，落地大玻璃望湖景，超relax！細節位做得好好，服務貼心，住過返尋味。
2. 景洪泊度·森氧VILLA全景度假客棧
價錢：HK$1,169起
地址：曼弄楓夢雲南雨林瀾山51-53棟, 景洪
用戶評分: 9.6/10.0
酒店位於半山上，山景非常美，氛圍清靜，適合情侶和親子。酒店設計很用心且設施很新，整體復古的木質裝修風格。打卡點很多，例如玻璃棧道、無邊泳池、木質大象雕塑、祈福樹等。住的270°山景房，三面玻璃，每一面都是不同的風景。房間很大，露台絕美，還有露天泡池和吧枱，晚上吹着微涼的山風，賞賞明月，品品紅酒，相當愜意。早晚餐和下午茶也都不錯哦，鮮牛肉湯煲強烈推薦，分量足且味美。
3. 西雙版納雲澗度假酒店
價錢：HK$325起
地址：告莊西雙景景真寨33棟, 景洪
用戶評分: 9.2/10.0
西雙版納雲澗度假酒店是一個充滿熱帶風情和現代舒適設施的完美度假勝地。 熱帶風情的園林設計： 酒店的園林設計充滿了熱帶風情，高大的棕櫚樹和其他熱帶植物為客人提供了一個寧靜而放鬆的環境。特別是那麪裝飾有金色圖案的白色牆壁，不僅增添了一種異域風情，還讓人感受到酒店對細節的關注和對文化元素的尊重。 現代化的浴室設施： 酒店的浴室設計現代而豪華，使用了高品質的大理石材料，配備了先進的淋浴系統和舒適的毛巾架。 充滿氛圍感的裝飾： 酒店在園林中設定了標誌裝飾，如“2025一定很哇塞”的標語和可愛的卡通形象，我感受到營造了一個温馨而歡樂的節日氛圍。這種貼心的裝飾讓人能感受到節日的喜悦和酒店的熱情。 舒適的客房體驗： 酒店客房寬敞明亮，床鋪舒適，配備了高質量的床上用品和裝飾枕頭。床頭的裝飾畫和現代的床頭板設計增添了房間的藝術感和舒適度。此外，房間內的玻璃門設計既保證了私隱，又能讓自然光線充分進入，營造出一個明亮而開放的空間。 總的來説，西雙版納雲澗度假酒店以其獨特的熱帶風情、現代化的設施、温馨的節日裝飾和舒適的客房體驗，為我提供了一個難忘的度假體驗。無論是尋求放鬆的個人旅行者還是尋找家庭樂趣的團體，這裏都是一個理想的選擇。
4. 版納肖公寓（瀾滄江黎明大橋分店）
價錢：HK$458起
地址：望江苑2號樓允景洪街道望江苑, 景洪
用戶評分: 9.1/10.0
房東人很好，很熱情，房東還準備了水果和水，房子也很乾凈，可以看到江哦，江景房，去哪裡也比較方便，如果多待幾天，還是會選擇這家的。
西雙版納旅行團 | 西雙版納旅遊攻略
【西雙版納天氣】2025西雙版納氣溫指南，最佳旅遊季節與穿衣搭配建議
