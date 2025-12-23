西非比熱戈斯群島漸被海平面吞沒 住民示警

（法新社比熱戈斯群島22日電） 碧綠的海浪拍打著比西非比熱戈斯群島（Bijagos Archipelago）的白色沙灘，然而當地居民擔心，海平面上升將把他們的家園整個吞沒。

這處位於西非幾內亞比索大西洋沿岸的群島，為聯合國教科文組織世界遺產，孕育海龜、河馬、鯊魚、海牛等群落，以及將近85萬隻遷徙鳥類。

群島上有多處當地原住民聖地，約2萬5000居民仰賴的是傳統漁業。

比熱戈斯群島由88個島嶼和小島組成，其中只有約20個島嶼有常住居民，整個群島延伸超過一萬平方公里。

幾內亞比索生物多樣性與海洋保護區研究所（IBAP）行政助理兼社區組織者喬艾歐（Antonio Honoria Joao）說：「我們每年失去多達2公尺的沙灘。」

他當時位於布巴克島（Bubaque），這是群島人口最多的島嶼之一，居民近5000人。喬艾歐告訴法新社，這座島「正面臨危險」。

「50年前，這片沙灘非常寬廣」他邊走在僅存的狹長岸線上邊說，如今這裡到處可見損毀的獨木舟與倒塌的圍牆。

「現在，這裡一切都被海水淹沒，而且還不斷往前推進。」