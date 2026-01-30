西非水上貧民窟遭強拆 居民州議會前示威被實彈鎮壓

尼日利亞拉各斯州政府上月（12 月）起強拆馬科科水上貧民窟，大量居民流離失所。 (Photo by Emmanuel Osodi/Anadolu via Getty Images )

有尼日利亞威尼斯之稱的世界知名水上貧民窟馬科科，上月（12 月）起被拉各斯州政府強拆，據稱造成 12 人死、數萬至數十萬人失去家園。受影響居民周三（28 日）在州議會外示威，被警方施放催淚彈，甚至向天開槍鎮壓，事件中十多人受傷，多人被捕。

過百年歷史 30 萬人居住

位於拉各斯的馬科科水上社區，是有過百年歷史的貧民窟，估計有 30 萬名居民。《衞報》引述居民稱，上月 21 日起，州政府出動推土機，入夜後摸黑拆毀貧民窟內的棚屋。清拆行動過後，貧民窟所在的潟湖遺下大量木材和竹棚，一片頽敗。拉各斯政府聲稱，強拆是確保區內衞生安全、居民免受高壓電纜危害的必要一步；居民則投訴當局事前沒有警告，現在無家可歸。

至本周三，受影響居民前往州議會外示威，反對政府對馬科科等多個地區的強拆行動。他們批評政府事前沒有足夠諮詢，拆屋後又沒有提共足夠賠償和徙置計劃。警方向示威者施放催淚彈，連現場採訪的記者也遭殃。有報道更指，警方向天開出實彈槍，又不分男女老幼追捕示威者，結果最少 17 人受傷，多人被捕。

發起示威的當地人權組織指稱，自清拆行動以來，已有 12 人被殺，數萬至數十萬人失去家園。當地人權律師批評州政府漠視法院頒令禁止強拆，州政府則辯稱拆卸是保護生命、基建及環境的必要措施。

馬科科貧民窟的清拆行動並非首次，《衞報》報道，2005 及其 2012 年，部分貧民窟也曾在缺乏預警下遭鏟除，成千上萬人流離失所，引發國內外讉責。國際特赦組織便曾批評清拆行動是嚴重違反人權，剝奪人民居所。報道指，棚屋被拆後，一直依賴煙魚維生的婦女頓時失去謀生工具，進一步陷入貧窮境地。

清拆行動後，馬科科的潟湖遺下一片狼藉。(Photo by Emmanuel Osodi/Anadolu via Getty Images)

貧民窟被拆毀，據報有數萬至數十萬人失去家園。(Photo by Emmanuel Osodi/Anadolu via Getty Images)

家園被拆毀後，居民嘗試利用獨木舟等物資搭建臨時庇蔭。(Photo by Emmanuel Osodi/Anadolu via Getty Images)

馬科科婦女很多以煙魚維生，家園被拆毀後嚴重影響生計。（Photo by: Olukayode Jaiyeola/Majority World/Universal Images Group via Getty Images)