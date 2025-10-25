要你 100 萬粒 TPU！Anthropic 與 Google 簽訂數百億美元協議

對於 AI 服務來說，算力是極其重要，因此必需尋求晶片供應商及雲端服務企業合作，確保有足夠的算力支持發展，如 OpenAI 與 AMD 的合作及夥拍博通自研 AI 晶片。最近 Anthropic 亦打算大幅提升運算資源，與Google達成了數百億美元協議，宣布計劃擴大使用 Google Cloud 技術，包括高達一百萬顆 TPU，預計將在 2026 年帶來超過 1 吉瓦（gigawatt） 的運算能力。

廣告 廣告

Anthropic 宣布與 Google 簽訂一筆價值達數百億美元的協議，宣布計劃擴大使用 Google Cloud 技術，包括高達一百萬顆 TPU，預計將在 2026 年為線上帶來超過 1 吉瓦（gigawatt） 的運算能力，以大幅提升運算資源，持續推進 Anthropic 進行 AI 研究與產品開發。此前 Google 已向 Anthropic 投資約 30 億美元，而目前使用 Anthropic 服務的企業已超過 30 萬間。這次與 Google 簽訂協議，反映對 TPU 的效能投予信任一票，但仍強調會繼續使用多個晶片雲端架構平台，包括Google 的 TPU、Amazon 的 Trainium 與 NVIDIA 的 GPU，持續提升 Claude 的能力及與不同夥伴保持穩固合作。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk