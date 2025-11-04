低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
要求醫委會就一宗醫療事故重啟調查 盧寵茂：會因應結果檢討現行法例
【Now新聞台】針對一宗16年前內地夫婦來港產子懷疑發生醫療事故，涉事醫生聆訊因押後時期過長而終止。醫務衞生局局長盧寵茂指，已經要求醫委會再展開調查，會因應結果檢討現行法例。
醫務衞生局局長盧寵茂：「其實這方面，我們一直都有準備工作在做，所以因應個案，我們也和發信給醫務委員會主席，希望就這個個案引發出來的對整個流程程序，以至整個法規方面有無一些需要修改的地方。我們要求了醫務委員會在八個星期之內給我們一個回覆，檢討了之後，我們會收到醫務委員會主席的意見，我們會作進一步的在立法方面、修訂法律方面的考慮。在這我也藉住這個機會希望問候他，希望黎小朋友可以健康成長，也希望黎先生對香港的醫療制度不會失望，我們不會令他失望。」
新加坡擬將李光耀故居列為國家古蹟 幼子李顯揚：人民行動黨政府踐踏父親遺願｜Yahoo
新加坡政府打算將已故建國總理李光耀位於歐思禮路（Oxley Road）38 號的故居列為國家古蹟。大宅目前持有人，李光耀幼子李顯揚昨日（3 日）發表聲明，批評人民行動黨政府「踐踏」李光耀不希望保留大宅的遺願。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
SNAP斷糧！政府停擺逼近最長紀錄 特朗普失算讓4200萬人沒飯吃
隨著美國政府停擺進入第 33 天，距離史上最長紀錄（2018-2019 年的 35 天）僅一步之遙，國會政治僵局持續，同時一場嚴重的民生危機正因食品援助資金中斷而迅速發酵。 自 10 月 1 日以來，美國政府因撥款法案談判破裂而陷入停擺。目前的僵局核心在於民主黨在預算談判中的強鉅亨網 ・ 1 天前
一天1000航班取消！美副總統警告：政府再不開門 航空業會有災難
美國副總統范斯警告，若政府關門持續到感恩節假期這一旅行高峰期，美國航空業可能面臨一場災難，呼籲民主黨提供必要票數，以通過臨時撥款法案、重啟政府運作。 受政府停擺影響，美國多地機場航班延誤甚至取消。根據美國航班追蹤網站的數據，僅美東時間 10 月 30 日當天，全美因各種原因已有鉅亨網 ・ 1 天前
單車違泊｜政府增聯合執法 單車店疑故態復萌 申訴署促各部門認真解決問題｜Yahoo
申訴專員公署留意到，沙田有單車租賃店鋪長期把大量單車放在店鋪外的行人通道，違泊問題嚴重，於是就政府的規管機制展開調查。公署完成調查發現，單車違泊的問題只是在相關部門執法期間得到短暫改善，不久便故態復萌。公署建議政府繼續進行跨部門協作，緊密監察單車違泊情況，並每月至少一次執行大規模聯合行動等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
南韓總統緊急叫停政府資產出售
南韓總統李在明發出緊急指令，叫停所有政府資產出售，並指令各政府部門重新檢視正在進行或檢討的資產出售。有關聲明稱，南韓國會審計會議及媒體關注國家資產低價出售，並指政府應避免出售資產，除非有必要規定的出售，且獲總理事先同意。 南韓媒體報道，當地政府出售資產以應付巨額財政缺口的需求增加，李在明對以低價出售國家資產持負面觀點。南韓去年出售國家資產總值77萬億南韓圜(約535億美元)，按年升近七成。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
申訴專員公署調查單車租賃店違泊 部門跟進後情況持續嚴重
【Now新聞台】申訴專員公署公布政府規管單車租賃店違泊單車的全面調查報告。公署接獲市民申訴，稱沙田有單車租賃店長期把大量單車放置在店外，阻塞行人通道，去年五月向民政總署投訴，但情況未有改善。政府成立工作小組，包括民政總署、民政處及食環署等部門，去年七月至今年六月採取六次聯合行動，現場張貼共近千張法定通知，並清理違泊單車，但相關地點仍放置逾百輛單車。公署提出十七項改善建議，跨部門處理各區單車違泊問題，包括每月至少一次大規模聯合行動，以及利用智能鏡頭辨識單車違泊，提升執法成效。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
油塘柏景峰上載樓書 日內將公布最新部署及開放示範單位予傳媒參觀
由信和置業(00083)、資本策略地產(00497)及港鐵公司(00066)合作發展的油塘發展項目柏景峰 ONE PARK PLACE，項目剛上載售樓說明書。 信和置業執行董事田兆源表示，柏景峰鄰近港鐵油塘站，擁觀塘綫及將軍澳綫雙綫優勢，項目剛上載售樓說明書，日內將公布最新部署及開放示範單位予傳媒參觀。 柏景峰共設三座，提供748個住宅單位，項目戶型多元化，涵蓋開放式至三房，當中主打一房及兩房單位，佔項目單位總數逾8成。(JJ)infocast ・ 22 小時前
涉秀茂坪房協地盤致命意外 協興建築被發展局暫停工務工程投標資格
發展局發言人今日(3日)表示，就昨日(2日)在秀茂坪「安達臣道石曠場R2-2號」房協地盤發生的致命工業事故，一名搭棚男工墮下身亡，涉事承建商為「協興建築」，是發展局認可公共工程承建商名冊內的承建商。 局方作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商在其轄下所有建築工地（不論是政府工務工程建築工地與否）的安全表現。局方今日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於暫停投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。 勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 3 小時前
物業拍賣｜大埔康樂園三屍命案戶開價1180萬 較市價低逾4成
千呎大屋滿佈掌印，浴室浴簾鐵管上，只是8歲和4歲的小朋友被領呔纏頸吊死，全屋靜得可怕，走進地下儲物房，打開儲物櫃，哇！一具女屍跌出來。一幕幕駭人聽聞的畫面，一單聞者傷心聽者流淚的滅門慘案，這個43年前大埔康樂園三屍命案單位如今再求易手，拍賣開價1,180萬元，呎價7,393元，比新近成交單位低逾4成，呎價相當於同區未補地價居屋，甚至比深圳樓還要低。BossMind ・ 1 小時前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 23 小時前
前港姐李明慧女兒Ava發千字文 控訴受言語及精神虐待 目睹媽媽身上有瘀青
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！
有網民近日於小紅書以「港漂買房第一難：房子沒交房就開始大漏水！」為題發文，表示自己跟太太「all in」購入奧運區一個樓齡約20年的二手單位，已簽完合約並正辦理按揭，惟近期上單位驗房並準備裝修事宜時，驚訝發現單位出現滲水問題，大呻「瞬間天都塌了！」更多買樓貼士：誤買「無契樓」亦不可踢契！臨約加一條款 保障免中伏！買連天台特色戶可隨意BBQ？漏水邊個負責？都要睇呢件文件該港漂指，發現廚房門口位置的牆身出現「浮起」的現象，更指出「買之前看房牆皮好像沒有浮起來的」。當再走近旁邊的地板，形容用腳一踩「黑水直接沿著地板縫鑽出來」，認為事情愈來愈不對勁，後來再檢查全屋地板，並於靠近廁所及客房的位置均出現同樣問題！港漂隨即聯絡賣方欲討論事件，惟對方斬釘截鐵地回覆：「Talk to my lawyer吧。」港漂咨詢裝修師傅，對方則表示單位滲水的原因應為「銅喉爆掉了，準備地板和牆撬起來換掉。」但目前仍未知修復滲水問題須額外支出的金額。港漂慘呻「自己确实还是嫩了点」，稱「社會又給弟弟上了一課」。有心水清網民留言表示：「這種房子叫化妝樓，其實agent（經紀）內心是清楚的」。不少網民都以過來人分享個人經歷，28Hse.com ・ 1 天前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 1 天前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 1 天前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 4 小時前
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 8 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 1 天前