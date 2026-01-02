宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
見字如見人｜今宵多珍重 從 2025 寫到 2026｜冼麗婷
撰文：冼麗婷
歲除寫到歲首。因為寫，繼續存在，與各種朋友繼續聯繫。無論怎樣，要帶着記憶繼續寫作。寫好一個句號，就可以寫新的句子，寫下寫下，就寫好新年文章。
香港的處境，改變了自己對人的感應器。不是過去一年見得特別多人，只是，感覺開始有點懂人。這是歲除到歲首，年年月月過日子的自動演進。現在見身邊家人親友新知舊雨，都帶着筵席總有盡時的心態，不是蒼涼，是放開、知局。為走了的美言，為仍然留下的祝福。今天嘻哈大笑，笑到最後，最大本領不是忘記悲傷，而是要懂得消解愁悴，尊重理解別人的哀傷。
懂人，要先懂人生。
最近因為見宋以朗（他早前把張愛玲書稿遺物全捐贈香港都會大學），特地看一下夏志清教授的《雞窗集》，裏面開首就是宋以朗父親宋淇寫對此書的感想。而書中夏教授寫的〈歲除的哀傷〉，就是寫元旦當天下樓，讓小女兒騎在肩上玩耍，誰知在一堆嘔吐物前摔了一交，弄得一塌糊塗，本來還要為錢鍾書離世（當時誤傳）寫悼文，年年歲歲，悲哀的，煩心的，進退兩難的，不會因為過新年而暫停。但人總是悲喜有度，一樣的活下去。
城中乜哥紅顏酒 英國水晶叮呤呤
在於我，年歲給人是能力而不是落寞，看書寫作都變得更吸收更順心，應該好好利用。馬奎斯出版《愛在瘟疫蔓延時》原來已經六十歲，在一個看過生命後半部的作家手裏，寫愛情的發酵到熟成，不僅是醇厚圓滿，更懂得用幽默感幻想更多出路。回到現實，元旦還未寫好稿，沒能歸隊跟體育好老師廖 Sir 夫婦行山。路線終點是清水灣道，都是舊日風光舊記憶，沒能跟上，是有點錯過了的感覺。
離散與 COVID 歲月都走過了，珍惜可以選擇見朋友的機會。所以，趁今年早了砍伐的聖誕樹餘香未了，在歲末在家中來個「慢食馬拉松」。Louise 當晚尾聲趕來，還帶兩支好酒。松香與酒味，都是港女式選擇。一支是 1969 年限量版砵酒，放着多時，倒不如跟朋友分享。我不懂酒，只覺入口濃郁甜美，很 like。相對另一支，信運信風水的城中乜哥，為紅顏知己在紐西蘭最南面買酒莊釀製每年限量生產的細支裝紅酒，Louise 友人送她 2019 年版，喝下去，厚厚葡萄與穩重的木味，有故事的酒，味道特別耐人好奇。
酒若有情，考驗味蕾，也考驗心裏的釀製能力。初始感覺，丟着這麼多年，何曾有變老這回事？總之，我出酒杯，朋友出酒，在英國肯特郡二手巿場買來的水晶酒杯，盛載深鮮紅酒，碰杯交錯叮呤呤呤呤加笑聲，百玩不厭，銀鈴的美妙，不是撞出來的，而是輕輕擦過後的迴響。所以，凡事都有奧妙，有些驚喜，不必是摯交。就像收埋十二年的金門高梁，是我訪問鄭愁予後在金門機場買回港的，一直等到今天，才與朋友買來的意大利 Gelato 四色雪糕混在一起，金門酒的烈，被意大利雪糕的甜消弭 ；本來怕甜，因為烈酒，激賞雪糕，朱古力味尤其搭配。
有一種人生總是甜的，她買雪糕，還要加 V 牌各式朱古力，剛巧是 Louise 當天提過想吃的那種。世間每一種相遇，冥冥中寫好了情節。至於心裏藏着那獨一無二的，我看老作家跟小孩子一樣，都會堅執完美。我在想，如果無法再如小孩子般相信愛，就無法再寫下去了。
「悲哀一樣同」 今宵多珍重
我在小學寫作班問小女孩，小王子對玫瑰無條件的愛在哪裏可以找到？有小美人說是父母，另一小女孩輕輕羞怯地漏一句：將來的愛人。愛是自然而來，不管年歲，小王子的故事，過去與將來，都是關於那美好的。中間遇迷惘與悲傷，去到最後，心裏還是會記起陳百強的《偏偏喜歡你》。比我大一年，自小跟我認識的「五姑姐」，看初稿到這裏，整個人從鬱悶中醒了，因為，以往唸法律的她，近年喜歡「遠古」的陳百強，尤其愛《一生何求》。我不是好喜歡陳百強，但是，隔晚駕車去游水，總愛聽移英死黨留下的 CD，最近聽得最多的是《今宵多珍重》，在那句「悲哀都一樣同」的道別世界，老舊歌曲音樂找到的，與其說共鳴，不如說是一個時代的感覺。
時代，是一個局。時代會終結，人與地都有終局。一個在無奈的角落，朋友紅着眼講起生命與數字，只想安慰，若能參透有限，希望也能瀟灑於無限。正如若我能在英國之時找到 99 歲尤德夫人，寫眼中關於她完美的句號，那至少應該是有延伸意義的總結。
一年過去，新一天也活完，世界最苦最慘烈的人物故事都接觸過寫過，最大的悲劇仍然在上演。三年多四年了，從基輔來港讀書的烏克蘭女學生還在嗎？家人安好？宏福苑大火第一晚，我在善樓看到穿灰色校服冷外套與灰長褲的中學男生，那張尖瘦蒼白無言的臉孔，仍然留在腦海。因為寫作，未敢打開的故事，還是活着的。
很多年前曾寫過古巴夏灣拿、中國上海與香港的記憶，從落入共產管治後的夏灣拿及上海經歷，看香港的蛻變與命運。每一個城巿的改變，都是管治者的歷史書寫。人若仍有選擇，已經很不錯。曾幾何時，我們到「上海瑞金賓館」英式紅磚別墅建築用餐，付相等香港中等菜館價錢，吃上好的菜式與環境；在到處殘留西方殖民建築、病若沉痾老婦的夏灣拿，坐破舊的甲蟲車的士。異地破落的時代，我們遊覽過別人的蒼涼。而今，我們到底會走入怎樣的命運？那將不是一年一年過日子的人可以說得上。
世事難料，千古事只看今宵，珍重為盼。
【冼麗婷昔日文章】
九個小女孩為宏福苑居民寫聖誕童願：「不必害怕，明天會比今天好」
宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望
漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚
漫寫英國（二）雷丁博物館看 Jane Austen 鄉郊活力化文字
小學生敢想・咁寫（下）擺老豆上寫作枱：〈我的父親〉真係咁肥咁好？
小學生敢想・咁寫（上）寫作安多芬 － 邊寫邊吃曲奇：「爽啊！」
一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 太太：「他最懷念香港的自由及生命力」
穿透人性 筆下老師的黑暗與光明｜夏日少年 寫作如風系列（5）
一走了之？「留給那個成年的我回答」｜夏日少年 寫作如風系列（2）
中大前校長金耀基專訪（三）歷幾代大離散：「香港仍然是中國人所在最好的地方」
中大前校長金耀基專訪（一）社會要回到正常 大學角色重要：「讓學生於法律下的自由受保障」
從昆德拉〈被綁架的西方〉看俄烏戰爭 捷克圖書館長：「歐洲真正的悲劇」
回憶地下文學嚮往自由 昆德拉圖書館館長：「沒有這個夢想不能生存」
中委會臨十字街口 中大前校長金耀基豁達表態：「我不希望看到民主黨解散」
金耀基糾正外間混淆通識教育：「好像通識教育產生某種壞的事情」
預警大學不要失去靈魂？ 中大前校長金耀基《大學之理念》 平衡科學與人文之道
【資深人物訪問記者 冼麗婷】
在 slasher 新世代，冼麗婷是香港記者 / 作家 / 人物寫作導師 / home baker。咀嚼人要時間，寫字要時間，等天然酵母開心要時間，用百分之二百真誠，等待深刻的味道，這是她做人、造麵包的樂趣。
在 Patreon 建立專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」一年，因為會員支持，讓她能繼續訪問、看書。讀張愛玲、馬奎斯、米蘭昆德拉寫世情；見人寫人，聲演說人，憑文學的直覺與多年新聞人的訓練和價值觀，無論時代怎變，堅持寫真實故事。
WriteHouse 不變，天下人字裏相逢。見字，如家。
訂閱 Patreon 專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」
冼麗婷，畢業於香港樹仁大學新聞系；其後於香港大學修讀比較文學學士及碩士；著有《見字如見人》。
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜法援署署長陳澤銘履新 稱短期內推措施助災民申請法援
新任法律援助署署長陳澤銘履新，他早上會見傳媒時表示，上任首要工作是聆聽、學習，並與所有持份者保持溝通，確保法援署能夠以專業、有效率及富有同理心方式，應對社會需要。他又說，法援署已成立特別專責組，將於短期內推出一系列措施，全力協助大埔宏福苑災民及受影響人士，按法例需求申請法援，以便處理人身傷亡、財產損失等追討，以至僱員補am730 ・ 17 小時前
黎智英案｜BBC 被港府發稿強烈譴責 斥刻意為黎塑造悲情形象 掩飾定罪事實｜Yahoo
港府昨日（1 日）深夜發稿強烈譴責英國廣播公司，指他們刻意作出對黎智英健康狀況作出不實報道，企圖捏造事實誤導公眾，「刻意為黎智英塑造悲情形象，目的是掩飾其作惡多端並被法庭定罪的事實。」Yahoo新聞 ・ 20 小時前
當拿隆馬和波不爽 責罵黑貓球員揼波鐘
【Now Sports】曼城周四遭新特蘭0:0悶和一役，門將當拿隆馬和對方後備球員奧尼恩賽後發生衝突。補時階段，奧尼恩（Luke O'Nien）曾在場邊阻曼城快開界外球，抱住皮球在懷內，當時立即被準備去開界外球的法迪奧推開，及至完場後，當拿隆馬（Antonio Donnarumma）怒氣沖沖跑到這名沒份出賽的新特蘭中堅面前，向他作出責罵。其後一眾新特蘭隊友也上前與當拿隆拿對質，而賓拿度施華此時將當拿隆馬推開，曼城領隊哥迪奧拿也來到場內充當「和事佬」，面帶笑容和奧尼恩及其他黑貓球員交流，還和敵軍隊長加列沙卡熱情擁抱。賽後，哥迪奧拿也淡化這次的小衝突：「足球有時候就是這樣，沒甚麼大不了的，既然沒有人受傷，就甚麼事也沒發生。」值得一提，奧尼恩在上個月大敗0:3給曼城的首循環聯賽，有份披甲，但補時階段領紅牌被逐，剛結束3場停賽期，在這場比賽才歸隊做後備。now.com 體育 ・ 13 小時前
美青年靠AI製垃圾內容年賺70萬美元 惟獲利模式恐於明年完結
人工智能（AI）技術日趨成熟，大幅改變人類既有的商業及工作模式；如今，AI更演變成白手興家、發達致富的核心關鍵。在美國，一名22歲的青年Adavia Davis利用AI生成爛片，從而年賺最少70萬美元。Fortune Insight ・ 14 小時前
BAPE 以「Golden Era」SS26 系列重啟千禧年潮流熱浪
BAPE 將於 2026 年 1 月 3 日推出 2026 春夏系列「Golden Era」，並同步公開以東京多個地標為背景拍攝的宣傳企劃，向 2000 年代初期的街頭裝束致敬。HYPEBEAST ・ 10 小時前
瑞士滑雪勝地酒吧大火釀40死115傷 疑「閃燃」肇禍 倖存者：整個天花板著火｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地 Crans-Montana 一間名為「星座」的酒吧在元旦凌晨的新年派對期間，突然發生大火，造成至少 40人喪生、115人受傷。當地警方排除事件與恐怖主義有關，有專家表示當時疑發生「閃燃」。瑞士將下半旗五日致哀，大批民眾聚集在教堂舉行悼念活動，有倖存者憶述，目睹有人全身著火，情況混亂，「整個天花板都著火了，火勢蔓延得非常快，一切發生在幾秒鐘之間。」Yahoo新聞 ・ 14 小時前
公立醫院新收費下 首日接收近二千名病人 約百二人豁免收費
【Now新聞台】醫管局表示，公營醫療收費改革下公立醫院首日運作暢順，約有百二名危急病人豁免收費。 截至下午二時，醫管局轄下18間公立醫院的急症室共接收1982名病人，當中危殆個案42宗，危急個案則佔82宗，在新收費安排下這兩類病人獲豁免急症室收費；至於需要按新收費的個案，包括854宗緊急個案和968宗次緊急個案，另外有36宗非緊急個案。局方稱，次緊急及非緊急病人平均輪候時間約為83分鐘，未來幾日會繼續密切監察運作情況，確保元旦假期結束後，各公立醫院服務繼續維持暢順。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
中大醫院凌晨零時誕首位元旦男嬰 父母：本身就希望是「大B」 公院迎來五名元旦BB
【Now新聞台】中大醫院迎來首名元旦嬰兒，是父母的首胎。而踏入新一年的首半小時，公立醫院亦有5名嬰兒出生。這個男嬰凌晨零時零分搶閘在中大醫院順產出生，重3.2公斤，是何生何太的首胎，作為新手父母，何太會轉做全職媽媽，全力照顧兒子。何太：「很震撼、很激動，我就在流眼淚，這是我最真實的感動，因為我覺得由懷胎到終於看到他，我人生中考得最好的成績表。」何先生：「第一次是很震撼的，可以全程陪著太太，看到整個過程是震撼的。辛苦太太，女性生寶寶真的不簡單。」他們又指，沒料到兒子會較預產期提早出生。何先生：「因為預產期本身是1月3日，之前經常問有小朋友的朋友，可能『大B』入學會較容易，我們都想是『大B』，剛巧就是元旦出世。」何太：「(希望他)做個有愛的人，善良及勇敢的男孩子。」何生何太指，現時仍在考慮兒子的名字，而中大醫院就祝願小朋友身體健康、快高長大。公立醫院方面，在踏入新一年的首半小時共有5名嬰兒出生。廣華醫院其中一名重2.89公斤男嬰在零時零六分出生，較預產期早兩周來到這個世界，胡生胡太本身已有一子一女，因為喜歡小朋友所以生三個，加上照顧哥哥的經驗，希望孻仔快樂成長就足夠。胡太：「因為哥哥現在六歲，正在讀一年級，學業本身想抓緊點，希望他學好點，但其實這樣逼小朋友不是太好，放鬆些、放開些這樣。」至於聯合醫院、東區醫院以及屯門醫院，亦分別有一名元旦BB出生。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
破邊洲青年「打卡」墮崖亡 山藝教練稱「亂晒大龍」倡仿富士山設預約制
除夕日(31日)下午，一名內地男遊客在西貢破邊洲懷疑拍照「打卡」時失足墜崖，其後不治。山藝及攀岩教練梁念豪今早(2日)在港台節目表示，受社交媒體影響，不少遊客在拍照時做出危險動作，完全無安全意識，形容情況「亂晒大龍」。 梁念豪又稱，破邊洲在秋季等日子會大風，且碎沙容易使人滑倒，環境相當危險。旅客大多輕裝上山，缺乏am730 ・ 18 小時前
RTX 5090要漲到 5,000 美元？爆料兩大廠顯卡新一波漲價，玩家傻眼：買不起了...
RTX 5090 顯卡要大漲了？受記憶體等關鍵零組件成本持續上升影響，全球 GPU 兩大廠 NVIDIA 與 AMD 傳出將自 2026 年起啟動新一波顯示卡漲價策略。外媒點名 AMD 可能在 2026 年 1 月率先調整價格，NVIDIA 則預計於 2 月跟進，調整範圍不僅涵蓋消費級顯卡，也可能擴及 AI 資料中心與伺服器用 GPU。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
災民稱宏福苑踢腳板疑助燃 屋宇署未列明踢腳板阻燃標準
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑發生五級大火造成多人死傷，其棚網等建築物料安全受到關注。有擔任屋宇署授權簽署人(AS)的災民家屬向傳媒表示，早前曾取得疑屬宏福苑所用工地踢腳板(底護板)作測試，發現該踢腳板不單止幾乎不阻燃，更十分助燃。屋宇署上月發出《註冊承建商作on.cc 東網 ・ 1 天前
內地元旦三日連假 本港口岸現入境人潮(何嘉駿報道)
【Now新聞台】多個陸路口岸出現入境人潮，截至早上10時，有超過11萬人入境，當中5.7萬人是內地旅客。 西九龍高鐵站在新一年的早上8時許，已經有不少旅客完成入境手續出閘，準備去商場及主題樂園「血拼」。廣州旅客邵小姐：「留一天，然後晚上就回去了，打算就在這邊逛一下，逛一下商場，買一些護膚品之類。(為甚麼選擇來香港買？)因為我們那邊要找代購，在香港可以直接買，價格也比較便宜。」深圳旅客戚小姐：「今天的行程只是去迪士尼樂園，如果有空閒的時間還是去其他地方，沒有怎樣預算，就是想來就過來了。」至於連接東鐵落馬洲站的福田口岸，就有一群背包客帶齊行山杖、帳幕等登山裝備，打算過關之後直闖麥理浩徑及鳳凰徑。東莞旅客阿林：「感覺那邊徒步的風景非常好看。(有甚麼期望嗎？)在我紮營的地方不要碰到野豬就好了，不要攻擊我的帳蓬，我的是新帳蓬。」江西旅客葉先生：「周邊的山都給我跑完了，所以我去香港了。(那為甚麼這麼早就過去？)我準備兩天走完，去玩兩天時間，因為我只有兩天假期。」東面的香園圍蓮塘口岸，就是訪港旅行團的熱門集合點，導遊集齊人後就帶領團友一齊排隊過關，口岸部門都加裝鐵馬，做人流管制。計劃出入境的旅客可以now.com 新聞 ・ 1 天前
迪勤懷斯鬥般茅復出成疑
【Now Sports】阿仙奴領隊阿迪達指，迪勤懷斯膝蓋腫脹刻下還未消退，周六能否上陣對般尼茅夫，還要視乎周五的最新情況。阿迪達談及因膝蓋問題缺席了周中4:1大勝阿士東維拉一役的迪勤懷斯（Declan Rice）時說：「懷斯膝蓋腫脹尚未消退，己隊今天會有另一課操練，看看他今天的訓練情況和感覺如何，但對他來說，對維拉一役是來得太早。」阿仙奴周六將會作客近10戰不勝的般尼茅夫，除了迪勤懷斯存在隱憂未知能否上陣外，阿迪達同時證實後防雙「兵」卡拉費奧利和莫斯基拉均肯定不能披甲。被問到會否在1月轉會窗引入一或兩位球員，阿迪達補充：「我們對所有選項都持開放態度，很明顯，如我們能找到一個短期、中期或長期的解決方案，那總是更好，因為這會帶來穩定性，我們不用不斷地起用新球員，視乎未來數星期情況吧，希望能作出正確決定。」now.com 體育 ・ 7 小時前
Ray Online｜鄧炳強參觀油麻地警署 曬後生雜差幫辦相 大讚場景還原度高
「油麻地警署光影之旅」周四(1日)開幕，保安局長鄧炳強亦有出席。佢喺社交平台就「曬出」自己後生時做雜差幫辦嘅相，講到館入面重現嘅雜差幫辦房令佢印象好深刻，唔知大家睇到鄧Sir後生嘅相，認唔認得佢呢？am730 ・ 1 天前
「退潮才知誰裸泳、永遠別和美國對賭」巴菲特的投資與人生智慧語錄
傳奇投資人巴菲特於 2025 年 12 月 31 日迎來擔任執行長的最後一天。他仍將續任董事長，但公司經營大權正式交棒給 Greg Abel。本文整理巴菲特多年來最著名、也最具代表性幾段語錄。鉅亨網 ・ 1 天前
華爾街反思巴菲特智慧：做個好人、買些無聊的股票
一個時代正式畫下句點。95 歲的巴菲特，在 2025 年的最後一天，正式將波克夏經營大權交棒給他親自選定的接班人阿貝爾（Greg Abel）。鉅亨網 ・ 1 天前
廣華醫院元旦嬰提早兩周出生 胡氏夫婦喜迎第三胎
踏入2026新一年，多名元旦嬰兒「搶閘」出生，首半小時公立醫院已有5名元旦嬰。凌晨零時06分在廣華醫院出生的男嬰，較預產期提早兩周出生，重2.89公斤，是胡生胡太的第三胎。胡太稱夫婦均喜歡小朋友，因此即使第三胎懷孕過程辛苦，見到孩子出生還是感到開心和幸福。 笑言兒子「趕住出嚟慶祝2026」 胡太透露，男嬰對am730 ・ 1 天前
騙案｜中年漢Carousell買張學友演唱會門票 交「認證費」終失逾30萬元
新一年，世界各地巡迴演唱會接踵而來，騙徒亦趁機埋伏，專門向心急粉絲落手。警方提醒，購票應透過官方渠道購買，如要網上交易，必定要查證賣家背景，有懷疑即終止交易。 一周逾230網購騙案 損失570萬元 過去一周，警方接獲超過230宗網購騙案，損失逾570萬元，當中演唱會門票騙案佔近3成，涉款超過140萬元。其中am730 ・ 16 小時前
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前