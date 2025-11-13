見字如見人｜漫寫英國（一）從肯特郡魔幻單人床走進倫敦深秋夜色｜冼麗婷

在 Canterbury 的河畔遊覽可以見到天鵝。

對一個地方，在不同時代，會有不同感覺，因為，我們的身份及視野和背景都會轉變。剛在英國度過一個月，在秋天，探老朋友兼旅遊，我們對新事物新時代的未知，還是充滿好奇，用全力去應對。變幻原是永恆，現在老朋友在英國生活，我繼續在香港寫稿，下一步，留給下一回分解。感謝「英國行」系列能在《Yahoo 新聞》專欄「見字如見人」刊出，首兩篇，先從肯特郡的魔幻單人梳化床，說到雷丁的兩個夜晚。



撰文：冼麗婷

英國深秋。

到南部肯特郡（Kent）探朋友，窩居了一個月至十月尾，像隻能睡能吃的安樂小狗。

朋友特地為我買下的單人梳化床，恍似有股不可告人的魔法。可能因為脊椎有小患，日間外出行程，晚上十時過後，坐在廳中有屏風隔着的單人梳化，不用十分鐘，眼睛深處像有隻笨重的睡魔，令我二話不說，把椅背放平，再告訴朋友一家：「我要睡了」。說完，躺平，閉上眼，立即從疲勞那條特別通道走進夢鄉。

清晨六時起床，喝咖啡吃麵包，然後就是寫稿。

在這樣的大時代，無論生活怎樣，無論身在何處，都要寫作。

這一篇算是引旨，英國行原因很簡單，就是一趟久違的旅行。六年後再到英國，沒有特別見甚麼人，只是朋友載我到訪英國綠色大自然幾乎整整一個月，除了快速穿越峰區（Peak District) 、切斯特（Chester）和科茲窩（Cotswolds）四個夜晚；也經倫敦到雷丁（Reading）兩晚，其餘近四個星期，一直留在南部肯特郡，那裏其實就是個大花園。

峰區在英格蘭中部，離肯特郡比較遠，駕車很久才能到達。

峰區到處都是延綿不斷的高地。

這個時候來英國，感覺當然特別多。無論哪個郡哪個巿，幾乎都會遇上香港人。曾在肯特郡企圖到療養院尋找尤德夫人，結果遇到原本替有錢人當管家的香港移民，現在轉行在英國醫院做廚師。

只想說，人是很渺小的，尤其在這個大時代。帶着寫作的眼睛去一趟英國旅行，此時此刻，感覺是複雜又奢侈的。如果意識的流動能劃分以日計，來英國三十天的景緻，夾雜心裏的人和事，最少流動三十種感覺片段。

去日苦多，我想，沒有甚麼是值得頑固的。就是揀一部車，在不同地方，就會作出不同選擇。實際點說，昨天的你，跟今天的你，會有不同需要。就像朋友以往在香港時，很不喜歡一隻歐洲車品牌，連帶揸車的司機都會不喜歡。來英國後，為了更安全帶家人出遊，正正就成了揸這種車的人。

一個月裏，數得出我有多少天沒有坐車出遊，遠至揸車五小時到峰區（Peak District），或是半小時可到有著名二手巿場的 Hythe。作為一個盡責的客人，我 fully utilize 朋友根本沒需要用的單人梳化床，晚晚睡得好，讓它增加存在意義。朋友的車，也好好的坐了一個月，最後那個晚上，深秋大風雨來得很兇，若不是朋友駕車來，把買了一袋二袋的我從 outlet 接走，肯定被喜怒無常的英國風雨「揼病」。

在於我，英國遇到的每一件小事，每一個人，每一個地方，都因這個時代變得特別。這個旅程，可以是一種思維與寫作的 start-up，也是一份好禮物。

筆者都抽時間去了邱吉爾的故居 Chartwell。

資料指，邱吉爾和太太在 1922 年購下這裡，之後花了兩年幾翻新改造，但到了二戰後他已經無法承擔維持莊園的開支，最終莊園被收購，但他們仍然獲允許居住直至去世。

英國國民信託管理的文化遺址相當豐富，看看地圖就知道。

Dickens House Museum 座落在 Broadstairs 的海邊。

博物館旁邊還有一間「The Charles Dickens」餐廳。

人生，沒有多少朋友能天天共度。跟這位朋友大學畢業歐遊 87 天；這一趟，大約也有 30 天吧。行了這麼多路，怎會不知道，友情，是很容易經不起考驗的，所以，我也相信命運。有些人，因為有緣，總是接二連三跟你同一屋簷下，能共住幾十天，是很多很多了。

朋友是超強大的引擎，一個稀有品種的人，一拖二，照顧的，除了家人，就是我這個極品超低能寫稿人。載我去過的地方，主要是 National Trust 轄下有歷史及自然價值的建築及地點，像是簡略的文化歷史筆記。讓我重看一些歷史、人物故事，包括殖民地已故港督尤德下葬的 Canterbury 大教堂；英國已故首相邱吉爾大宅 Chartwell；著名英國女作家 Virginia Woolf 的情人摯交兼有錢寫作人 Vita Sackville-West，因為父母莊園不能傳女，於是她把一度用來囚禁法國水軍的前監獄，建立了一間春夏秋冬景緻迷人的寫作大宅 Sissinghurst。我們也到過幾個南部沿海景點，包括狄更斯住過的海邊城巿 Broadstairs 的居所，在 Charles Dickens Cafe 吃海景 late lunch，也另外到訪了他在 Rochester 的臨終大宅；還有 Ramsgate 二戰時能住最多六萬人的地下通道，Dover 港上看着英倫海峽行走白崖等等。

在 Canterbury，遊人可以嘗試坐船遊覽。

把上述種種寫成散篇系列，未能在《Yahoo 新聞》刊登的，會放在 Patreon 訂閱專頁。我知道，這一個月的養份越高，欠朋友的人情越大。要感謝的，還包括在倫敦書會之後，送我到雷丁吃晚飯的女俠。

那是十月初在北倫敦的一個社區圖書館的書會，絕大部份到來的人，都不再留在香港。高高樓底的英國建築窗邊，外面，是陌生的世界，裏面，是熟悉的聲音，熟悉但不一定認識的人，包括中學時候聽過的青年文學奬搞手，和其他。一個情景，一個圖書館，一班香港人，那個時刻，那個小地方，像幾小時的香港，跟以往所謂借來的時間、借來的土地，堪似一剎。

這些人，留在英國，有好多不同原因。裏面包括香港城巿大學榮休講師張楚勇，很久以前，在孩子還小的時候，他與家人已移居英國，在南倫敦 Merton 巿一個不少人都聽過的區份買了一間「屋仔」。他當年在英國 BBC 中文部當編輯，後來回港在政府當政務主任（AO），再轉到香港城巿大學任教至 2022 年退休。他說現在基本上是長居英國，小屋準備留給下一代，如果回港，可以留居親人家中。其實，數十年來，他已經習慣在英國與香港兩邊生活。

大時代的轉變遇上退休，閱讀人文與政治經典，英國應該是個安靜的地方。智慧潛生之時，人生風景，點滴心頭，一切由時間去交待，能安好就要安好。

Ramsgate Tunnels 是英國最大的戰時民用隧道，可以容納最多 6 萬人。

民眾留在隧道內要帶上許可證。

在空襲威脅下，民眾在隧道開展了另一種生活。

母子多年後舊地重遊，重演了當年的一幕。

筆者的旅程有很多時間去岸邊，這裡是多佛（Dover）港口。

多佛白崖相當有名。

短暫的倫敦書會之後已是傍晚六時多，感恩朋友的學生駕車送我們從倫敦巿往西邊的雷丁。驅車於倫敦夜色，看流動的世界城巿畫面，亮麗酒店，有生活感的古老排屋，公路上的城西風彩，我和朋友一會兒說香港，一會兒講英國，女俠車主，默默朝雷丁女主人八時吃飯的 deadline 進發，偶然搭話，心清耳靈。

同是香港人，現在，我把旅遊放在他們的英國生活裏面，是別有一番滋味的行走感覺。

下篇寫雷丁的兩個晚上。