四大飲食平台網購優惠碼大放送！
見字如見人｜漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚｜冼麗婷
編按：
第三篇「漫寫英國」是關於在肯特郡追尋前港督夫人的小故事。肯特郡坎特伯雷大教堂內有一塊「香港總督尤德爵士紀念碑」，上面刻上他的中英文名字、職銜，和香港殖民地歷史徽號，放在有一千四百多年歷史的英國大教堂，紀實與解構，宗教與政治，這個時候，重看歷史與人物，心裏有更多問題，更多想像。
碑文寫尤德是 Scholar Diplomat，除了職銜，就是個人敍述：
「His humanity & integrity inspired the love of friends, the respect of colleagues and the trust of the people of Hong Kong. For their future he worked with all his strength.
香港總督尤德爵士紀念碑
His ashes are buried in the memorial garden of this Cathedral」
人性與歷史角色以外，尤德的妻子，讓丈夫骨灰埋入大教堂紀念墓園，最後的安息，不需要名字。
撰文、攝影：冼麗婷
十月中到訪有一千四百多年歷史的坎特伯雷大教堂（Canterbury Cathedral），在如天高的教堂裏慢步，心中焦點是裏面的「香港總督尤德爵士紀念碑」。立碑近四十年，我還是第一次親身看，心裏隨意泛起的問題是：
尤德與夫人原居 Cornwall（康沃爾），為甚麼他死後，家人選擇讓他下葬肯特郡（Kent）的坎特伯雷大教堂？
當時，教堂裏有位神職義工 Brian McHenry，聽到女義工轉達我的問題，了解來龍去脈後，立刻放下朋友，從教堂祭壇另一邊走過來跟我說：「那位駐北京大使 —— 但他的妻子，我想還在世。她在肯特郡是非常有影響力的人物。」先說起尤德夫人，是因為她要求尤德骨灰下葬大教堂內。「在 1980 年代，她和家人申請讓他（尤德）的骨灰安葬在花園裡，而教堂方面批准了。」他說尤德夫人應該有份參與肯特郡教堂的事務，這是他花了很長時間才找到答案，「在那邊的紀念碑上面有他的名字，下面還有中文名字『尤德』。」
Brian McHenry 是牧師，每逢週五來大教堂為信眾與來訪者祈禱。在教堂短短一小時，見他非常熱心與人交談，有問必答，逢難必解。他告訴我，因為以前解答不了其他香港人的問題，所以決心去找教堂負責檔案的管事，翻查圖書館檔案，最終了解為何來自 Cornwall 的前港督尤德，會下葬坎特伯雷大教堂。
「尤德夫人現在還住在肯特郡嗎？」我問義工牧師。
「應該是住在肯特郡，一年前我仍問過這問題，但我不確定她現在還在不在世，當時她已經相當高齡了。」
Brian McHenry 說從來沒有見過尤德夫人，但他能想像當年她參與大教堂裡舉行的儀式，然後把尤德爵士的骨灰安葬在教堂花園裡，「我對她後來的情況一無所知。」
尤德夫人彭雯麗（Pamela Youde）於 1926 年 12 月 6 日出生於英國肯特郡，家族來自當地海邊城鎮荷尼灣（Herne Bay）和惠斯塔布（Whitstable）。她的丈夫前港督尤德於 1986 年 12 月 5 日在北京英國駐華大使館睡夢中離世，翌日，就是她的六十歲生日。從小醉心中國文化，四十年代末之後幾度來華工作，在北京、上海等地生活過，普通話跟尤德一樣流利，曾以中國傳統故事翻譯過幾本英文書。在她支持下，香港政府於 1987 年 4 月成立尤德爵士紀念基金，為香港學生提供獎學金在本地和海外進修升學；2002 年至 2008 年她出任李約瑟研究所信託人會主席，促進中英教育及學術交流。
今年三月，英國國民保健署（NHS）曾在 Facebook 發布尤德夫人跌倒後在湯布里奇別墅醫院（Tonbridge Cottage Hospital）療養，從相片看來，她康復進展很好，還感謝醫院。
尤德在任內見證中英聯合聲明簽署，如碑石記述，他是一位 scholar diplomat。在大教堂內重看歷史，重新感覺，今天，跟中國及香港淵源悠長的已故港督遺孀年近百歲了，她在中國及香港的故事豐厚，從人去感受歷史，她在肯特郡生活如何，去一趟、見一面也會是迷人的尾聲。因為朋友的駕駛支援，我決心直接去醫院試看。
那天，我用採訪的心情坐上朋友的座駕，一行三人，都是女的，都有新聞背景。NHS 沒有說清楚她已出院，我們就憑直覺去 Tonbridge Cottage Hospital。那個早上，我買好花，咭是到達時才寫好。
如花園大宅一樣的紅磚屋醫院，我沿入口指示牌走進去，那位坐在詢問處的 lady，在花白髮下襯上珍珠頸鍊，一見我們拿着的花束，很禮貌地提示：「花不能帶進去」。我也禮貌地以 Pamela Youde 的名字查詢要探的病人，這個名字對她似乎陌生，找不到紀錄，她便耐心地走進病房內部查問，然後用緩慢而清楚的英語告訴我，Pamela Youde 應該早於三月已經出院，並說，我們怎樣知道她曾住這醫院，就用自己的聯繫方法去找她，同時她告訴我最接近這裏的醫院 Tunbridge Wells Hospital，我們可決定去不去找一下。
這間小型別墅式醫院的環境，像深郊大宅，這樣的醫療系統，精緻優裕，為年長有需要的病人提供包括物理治療等服務，當然，也不是大部分人能享用。我在折返詢問另一所醫院的準確資料後，經過花園，看到一位身穿白色醒目廚師制服的中年亞洲男人，坐在長條木凳看手機，應該是休息時間。靈機一觸，回頭走近他。
「Are you working here?」
「Yes。」
「香港人？」
「是。」坐在木凳上的他，聽到廣東話，向我迎來笑臉。英國異地遇上陌生的香港人，當下就有一陣親切感，以往旅遊如是，今天，這感覺是雙倍的。
「來幾年了？」我繼續問。
「四年了。」廚師回答。
「都是那原因。」
「是。」
「生活可以嗎？」
「可以啊。」
「一家人來？」
「是，一家六口，連同女婿。」從他的笑容，相信，我當時也是很高興聽到他的情況。打蛇隨棍上，我問：
「你在這裏見過尤德夫人？」
「沒有。」他知道原委後，說自己是七月才來這裏工作，沒有機會遇到她。找不到想要的答案之時，仍未心死，問他有沒有可能替我問同事，他撇脫拒絕，「這裏的人，很著重私隱，應該不會隨便透露。」這位仁兄，也曾在英國醫院清洗醫療儀器。現在於這間小小療養院當廚師，感覺工作還是不錯。
「在香港原本做甚麼 ？」很多問題都是順理成章的。
「幫有錢人當管家。」想不到他這樣回答，所以，問題總是不會白費的。
「哪個有錢人？」
「姓 X 的。」我接着說出一個同姓的家族名字，他點頭，仍然在笑。
在英國的療養醫院找不到尤德夫人，卻遇上香港著名家族管家，久違的異地採訪，讓我快樂了兩天。那天跟管家道別之後，我和朋友駕駛十五分鐘到另一醫院 Tunbridge Wells Hospital，無功而還是預料的，做了最後一步，心安理得。最少，醫院詢問處那位女職員聽到我來找前港督夫人，笑着祝我成功，那感覺是好的。
翌日，朋友家裏罕有地插起鮮花，那是本來預備送給尤德夫人的，問候她的小咭成為我的紀念品。然後，我和朋友一家驅車到 Herne Bay，在尤德夫人祖父曾經擁有的 The Marine Hotel 晚飯，酒店花園餐廳氣氛簡雅溫馨，Whitstable 著名生蠔的清新鮮味，成了記憶，也是慾望，有怎樣的決心，就有怎樣的方法，如果真的使用資源和人脈，只要受訪者仍在，我仍然相信天下無難事。
尤德夫人的故事，還能寫上新的一篇？
其他人也在看
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 18 小時前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍
前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
汪明荃羅家英不丹結婚相曝光！「Only You」式的甜蜜關係，恩愛多年還是會吻額頭放閃，家英哥：我就還咗個心願喇！
「阿姐」汪明荃與羅家英結婚 16 年終於拍攝婚紗照，甜蜜如初戀引全網熱議！現年 78 歲的「阿姐」汪明荃與 79 歲羅家英先經 20 年愛情長跑，再歷經 16 年婚姻恩愛如昔，最近前往不丹拍攝綜藝節目《帶阿姐看世界》，獲製作組安排超甜蜜的不丹婚照拍攝行程，阿姐更率先曝光甜蜜照片！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 4 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 15 分鐘前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。Japhub日本集合 ・ 1 天前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 1 天前
21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅
張員瑛這個名字曝光率甚高，是韓國K-Pop偶像界的話題人物。而說了這麼多年，她其實今年都只是21歲，近日更有指她在漢南洞這個富豪區，以137億韓元（約695萬港幣）全數購下別墅，與Rain、金泰希成為鄰居。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「骨傳導棒棒糖」韓國便利店熱賣！GD都有玩，食住糖腦海會聽到aespa，像是「嘴巴專屬演唱會」
韓國CU便利店新品來襲！會播K-Pop的「Idol Music Candy」（骨傳導棒棒糖），超有趣！隨機聽IVE、SEVENTEEN、aespa熱曲。這款骨傳導棒棒糖一咬進嘴，聲波就透過顎骨直達內耳，無需耳機就能聽到音樂震撼迴盪！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀
蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
44歲CEO伽利略女神雙新片！ 柴崎幸2025雙新片文春長訪！
1981年8月25日鹿兒島市出生，爸媽離了跟媽長大，柴崎幸高中一畢業就提行李北上，14歲被星探撈走，163公分A型血的她直接從廣告小咖開始磨。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
前夫罕有回應與安祖蓮娜祖莉交換血自製吊墜掛身
【on.cc東網專訊】荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）共經歷過3段婚姻，其中與第2任老公影星比利卜科頓（Billy Bob Thornton）愛得癲狂，互相戴上載住對方血液的吊墜頸鍊來證明真愛。最近比利於訪問中罕有談及與前妻的「血」戀。東方日報 OrientalDaily ・ 30 分鐘前
MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓
享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
北川景子找渋谷龍太救場！ 一天四雜誌封面轟炸後首爆！
11月7號這天，北川景子直接霸佔LEE、InRed、日經WOMAN、kodomoe！Japhub日本集合 ・ 1 天前