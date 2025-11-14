見字如見人｜漫寫英國（二）雷丁博物館看 Jane Austen 鄉郊活力化文字｜冼麗婷

出席了短暫的倫敦書會後，獲朋友的學生駕車接送到西邊的雷丁。

撰文：冼麗婷

前文說到從倫敦夜色回雷丁（Reading）晚飯。在那裏，我度過了兩個晚上。

很久以前，聽到別人要去雷丁，都與英國留學有關。新聞行業中，以往不時聽到有出色的行家，拿奬學金到牛津、劍橋等學府進修，也有不少人工作幾年後，想休息「充電」滋養自己，選擇到約克郡（York）或 Reading 等地讀書。現在雷丁變成英國很多香港人聚居的地方之一，女俠活躍於移民群體，按她未經統計的印象，不少人相信，當拿到英國護照以後，會有三分一人傾向選擇回港。

我從香港而來，主人家住在這裏，所有人都知道自己的方向，懷念香港的話不用說，如果說香港有人懷念他們，一頓午飯，以眼紅、紙巾作結。在目前有大約十五萬人移民到了英國居住的現實下，從另一方向看回流的可能，也是正常的。移民與否；留英與否；回流與否，都是很個人的感覺與選擇。現實中，就是父母子女夫婦兄弟姐妹，都會有不同想法與決定，最少，香港人仍然能跟從感覺選擇生活。

「我喜歡這裏的生活，我係唔會走嘅。」兒子要回流，老媽子本來為了兒子來英國，現在兩老留下來也很有決心。吃了一輩子茶餐廳的，英國鮮活口味和大自然，其實也很吸引，例如邱吉爾故居也有種的鮮艷七彩莙薘菜，朋友肯特郡家附近的本地農民產品直送店也有賣。這種菜，據說來源自歐洲南部，再輾轉傳到中國。小時候，新界人切好這種菜混在豬餿裏，是為了保持豬的健康，稱為「豬乸菜」。英國所見的「豬乸菜」，菜莖鮮橙鮮紫紅與碧黃色都有，香港的也有這麼「七彩」，但好像沒有這麼肥大。我的「慢食馬拉松」食友說，用蒜頭豆豉炒，非常惹味。它的口感、維他命及礦物營養豐富，也是朋友在英國的至愛。

其實，懂煮飯、有見解、有餘錢的退休香港人，可以比年輕人更嚮往新生活。

這些就是莙薘菜，即是新界人所言的「豬乸菜」了，英國的豬乸菜菜莖是有不同顏色。

感謝屋主製作的自家蘋果批。

來英國前，我在訊息中告訴雷丁朋友不用帶我去牛津，期間把 staying 寫成 studying in Reading 就好。於是，曾任教授的朋友就送我到雷丁大學的一個博物館「Museum of English Rural Life」，讓我 study 了一整個上午。博物館裏面有咖啡室，外面是個美麗的花園，對着花園喝茶，有點 National Trust 景點模式，也是我喜歡的生活模式。肯特郡的朋友，就是 National Trust 會員兼「鐵粉」。

甚麼是文化？對基本生活有價值有看法、有態度、有制度、有製作，就是文化。即如農村的生活方式，可以為此建立博物館，對生活對人，都是一種尊重。館內展示了英國 275 年的鄉郊生活用品及農耕工具，我順水推舟，真的把英國古老鄉村文化好好看了一次，發現英國著名作家 Jane Austen 也成為博物館鄉村歷史策展一部份。

Museum of English Rural Life 是雷丁大學的一個博物館，展現了英國的農村生活面貌。

館內有一個位置專門展示了農民在一年四季需要用到的工具。（圖：The Museum of English Rural Life）

放雞蛋的用具旁邊也放一隻老鼠模型，實在有趣。

從前的農耕生活很多時候都需要動物的協助。

很多工具體積都相當龐大，如果不製作微縮模型的話，再多的空間恐怕都展示不完。

Michael Cardew 的陶藝作品。

Michael Cardew 的陶藝作品。

一幅描繪農村的畫作被放大展示。

其實，今年是 Jane Austen 誕生 250 周年，她於西北部 Chawton 的故居也開放。我在雷丁大學的這個博物館看 Jane Austen 的書信手稿，看博物館怎樣從英國文學展示與述說鄉郊文化。其中領悟是，生活是要有想法的，不管過那一種生活，都有要意義。Jane Austen 喜歡郊野之行，她的小說女主角也一樣。女作家遠足於鄉野作為運動之餘，欣賞美麗風景，其實也是觀察，成為寫作的養份。博物館展示她寫給其中一位姐妹 Cassandra 的一封信，裏面提到飲茶與郊遊：

My adventures since I wrote to you three days ago have been such as the time would easily contain; I walked yesterday morning with Mrs Chamberlayne to Lyncombe & Widcombe, and in the evening I drank tea with the Holders. — Mrs Chamberlayne’s pace is not quite so magnificent on this second trial as in the first; it was nothing more than I would keep up with, without effort; & for many many Yards together on a raised narrow footpath I led the way. — The Walk was very beautiful as my companion agreed, whenever I made an observation.

今年是英國小說家 Jane Austen 誕生 250 周年。

博物館關於 Jane Austen 的介紹。

博物館並且從 Jane Austen 的故居借出真跡信件。

博物館也特地展示《傲慢與偏見》描寫女主角 Elizabeth 穿越田野到達男主角 Mr. Darsey 莊園的那頁。情節是關於 Elizabeth 由居處 Longbourn 走三英哩到 Netherfield 莊園，是為了探患病的姐姐 Jane。對這樣的女孩來說，走路是一種選擇，那不是粗糙的村姑生涯，而是生命的自主，即使滿腳滿外套都沾了泥濘，長途步行後一張臉都漲熱了，但她完全無視別人的目光，放在電影情節裏，女主角的人物氣質更加動人。

Elizabeth continued her walk alone, crossing field after field at a quick pace, jumping over stiles and springing over puddles with impatient activity, and finding herself at last within view of the house, with weary ancles, dirty stockings, and a face glowing with the warmth of exercise.



⋯⋯



That she should have walked three miles so early in the day, in such dirty weather, and by herself, was almost incredible to Mrs. Hurst and Miss Bingley; and Elizabeth was convinced that they held her in contempt for it. She was received, however, very politely by them;

博物館也特地展示《傲慢與偏見》描寫女主角 Elizabeth 穿越田野到達男主角 Mr. Darsey 莊園的那頁。

《傲慢與偏見》

BBC 在 1995 年播出了的 6 集電視劇版的《傲慢與偏見》，筆者仍然記得 Jennifer Ehle 和 Colin Firth 分別飾演 Elizabeth 和 Mr. Darsey 的演出。

怎樣說話，怎樣應對，是門學問，因為態度定義一個人的內心。《傲慢與偏見》描述十九世紀初，女主角母親厭倦嫁到農村的艱苦生活，希望女兒們能下嫁有錢有名望的人脫貧。捱過窮的人或許應有話語及選擇權，小說裏，不同的女孩對眼前生活也有不同態度。

自由選擇，是古今生活追求的重點，但讓我體會更深的是：距離。從鄉郊到城巿，距離，是英國生活的呎度。在英國，要跟人見面，無論以往走路，或是今天我們駕駛、乘火車或飛機，要見面，很在乎我們超越距離的決心。所以，也很感謝幾位在倫敦的朋友，願意跟我在 St Pancras 火車站、Little Venice 及 Canterbury 短聚吃午餐，因為無論時間與金錢，這對香港人來說，都要計劃及有高成本的。

能把行走的生活化成文字，多快樂。