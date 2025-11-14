焦點

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會

Yahoo新聞

見字如見人｜漫寫英國（二）雷丁博物館看 Jane Austen 鄉郊活力化文字｜冼麗婷

見字如見人｜冼麗婷
出席了短暫的倫敦書會後，獲朋友的學生駕車接送到西邊的雷丁。
出席了短暫的倫敦書會後，獲朋友的學生駕車接送到西邊的雷丁。

撰文：冼麗婷

前文說到從倫敦夜色回雷丁（Reading）晚飯。在那裏，我度過了兩個晚上。

很久以前，聽到別人要去雷丁，都與英國留學有關。新聞行業中，以往不時聽到有出色的行家，拿奬學金到牛津、劍橋等學府進修，也有不少人工作幾年後，想休息「充電」滋養自己，選擇到約克郡（York）或 Reading 等地讀書。現在雷丁變成英國很多香港人聚居的地方之一，女俠活躍於移民群體，按她未經統計的印象，不少人相信，當拿到英國護照以後，會有三分一人傾向選擇回港。

廣告

我從香港而來，主人家住在這裏，所有人都知道自己的方向，懷念香港的話不用說，如果說香港有人懷念他們，一頓午飯，以眼紅、紙巾作結。在目前有大約十五萬人移民到了英國居住的現實下，從另一方向看回流的可能，也是正常的。移民與否；留英與否；回流與否，都是很個人的感覺與選擇。現實中，就是父母子女夫婦兄弟姐妹，都會有不同想法與決定，最少，香港人仍然能跟從感覺選擇生活。

「我喜歡這裏的生活，我係唔會走嘅。」兒子要回流，老媽子本來為了兒子來英國，現在兩老留下來也很有決心。吃了一輩子茶餐廳的，英國鮮活口味和大自然，其實也很吸引，例如邱吉爾故居也有種的鮮艷七彩莙薘菜，朋友肯特郡家附近的本地農民產品直送店也有賣。這種菜，據說來源自歐洲南部，再輾轉傳到中國。小時候，新界人切好這種菜混在豬餿裏，是為了保持豬的健康，稱為「豬乸菜」。英國所見的「豬乸菜」，菜莖鮮橙鮮紫紅與碧黃色都有，香港的也有這麼「七彩」，但好像沒有這麼肥大。我的「慢食馬拉松」食友說，用蒜頭豆豉炒，非常惹味。它的口感、維他命及礦物營養豐富，也是朋友在英國的至愛。

其實，懂煮飯、有見解、有餘錢的退休香港人，可以比年輕人更嚮往新生活。

這些就是莙薘菜，即是新界人所言的「豬乸菜」了，英國的豬乸菜菜莖是有不同顏色。
這些就是莙薘菜，即是新界人所言的「豬乸菜」了，英國的豬乸菜菜莖是有不同顏色。
感謝屋主製作的自家蘋果批。
感謝屋主製作的自家蘋果批。

來英國前，我在訊息中告訴雷丁朋友不用帶我去牛津，期間把 staying 寫成 studying in Reading 就好。於是，曾任教授的朋友就送我到雷丁大學的一個博物館「Museum of English Rural Life」，讓我 study 了一整個上午。博物館裏面有咖啡室，外面是個美麗的花園，對着花園喝茶，有點 National Trust 景點模式，也是我喜歡的生活模式。肯特郡的朋友，就是 National Trust 會員兼「鐵粉」。

甚麼是文化？對基本生活有價值有看法、有態度、有制度、有製作，就是文化。即如農村的生活方式，可以為此建立博物館，對生活對人，都是一種尊重。館內展示了英國 275 年的鄉郊生活用品及農耕工具，我順水推舟，真的把英國古老鄉村文化好好看了一次，發現英國著名作家 Jane Austen 也成為博物館鄉村歷史策展一部份。

Museum of English Rural Life 是雷丁大學的一個博物館，展現了英國的農村生活面貌。
Museum of English Rural Life 是雷丁大學的一個博物館，展現了英國的農村生活面貌。
館內有一個位置專門展示了農民在一年四季需要用到的工具。（圖：The Museum of English Rural Life）
館內有一個位置專門展示了農民在一年四季需要用到的工具。（圖：The Museum of English Rural Life）
放雞蛋的用具旁邊也放一隻老鼠模型，實在有趣。
放雞蛋的用具旁邊也放一隻老鼠模型，實在有趣。
從前的農耕生活很多時候都需要動物的協助。
從前的農耕生活很多時候都需要動物的協助。
很多工具體積都相當龐大，如果不製作微縮模型的話，再多的空間恐怕都展示不完。
很多工具體積都相當龐大，如果不製作微縮模型的話，再多的空間恐怕都展示不完。
Michael Cardew 的陶藝作品。
Michael Cardew 的陶藝作品。
Michael Cardew 的陶藝作品。
Michael Cardew 的陶藝作品。
一幅描繪農村的畫作被放大展示。
一幅描繪農村的畫作被放大展示。

其實，今年是 Jane Austen 誕生 250 周年，她於西北部 Chawton 的故居也開放。我在雷丁大學的這個博物館看 Jane Austen 的書信手稿，看博物館怎樣從英國文學展示與述說鄉郊文化。其中領悟是，生活是要有想法的，不管過那一種生活，都有要意義。Jane Austen 喜歡郊野之行，她的小說女主角也一樣。女作家遠足於鄉野作為運動之餘，欣賞美麗風景，其實也是觀察，成為寫作的養份。博物館展示她寫給其中一位姐妹 Cassandra 的一封信，裏面提到飲茶與郊遊：

My adventures since I wrote to you three days ago have been such as the time would easily contain; I walked yesterday morning with Mrs Chamberlayne to Lyncombe & Widcombe, and in the evening I drank tea with the Holders. — Mrs Chamberlayne’s pace is not quite so magnificent on this second trial as in the first; it was nothing more than I would keep up with, without effort; & for many many Yards together on a raised narrow footpath I led the way. — The Walk was very beautiful as my companion agreed, whenever I made an observation.

今年是英國小說家 Jane Austen 誕生 250 周年。
今年是英國小說家 Jane Austen 誕生 250 周年。
博物館關於 Jane Austen 的介紹。
博物館關於 Jane Austen 的介紹。
博物館並且從 Jane Austen 的故居借出真跡信件。
博物館並且從 Jane Austen 的故居借出真跡信件。

博物館也特地展示《傲慢與偏見》描寫女主角 Elizabeth 穿越田野到達男主角 Mr. Darsey 莊園的那頁。情節是關於 Elizabeth 由居處 Longbourn 走三英哩到 Netherfield 莊園，是為了探患病的姐姐 Jane。對這樣的女孩來說，走路是一種選擇，那不是粗糙的村姑生涯，而是生命的自主，即使滿腳滿外套都沾了泥濘，長途步行後一張臉都漲熱了，但她完全無視別人的目光，放在電影情節裏，女主角的人物氣質更加動人。

Elizabeth continued her walk alone, crossing field after field at a quick pace, jumping over stiles and springing over puddles with impatient activity, and finding herself at last within view of the house, with weary ancles, dirty stockings, and a face glowing with the warmth of exercise.

⋯⋯

That she should have walked three miles so early in the day, in such dirty weather, and by herself, was almost incredible to Mrs. Hurst and Miss Bingley; and Elizabeth was convinced that they held her in contempt for it. She was received, however, very politely by them;

博物館也特地展示《傲慢與偏見》描寫女主角 Elizabeth 穿越田野到達男主角 Mr. Darsey 莊園的那頁。
博物館也特地展示《傲慢與偏見》描寫女主角 Elizabeth 穿越田野到達男主角 Mr. Darsey 莊園的那頁。
《傲慢與偏見》
《傲慢與偏見》
BBC 在 1995 年播出了的 6 集電視劇版的《傲慢與偏見》，筆者仍然記得 Jennifer Ehle 和 Colin Firth 分別飾演 Elizabeth 和 Mr. Darsey 的演出。
BBC 在 1995 年播出了的 6 集電視劇版的《傲慢與偏見》，筆者仍然記得 Jennifer Ehle 和 Colin Firth 分別飾演 Elizabeth 和 Mr. Darsey 的演出。

怎樣說話，怎樣應對，是門學問，因為態度定義一個人的內心。《傲慢與偏見》描述十九世紀初，女主角母親厭倦嫁到農村的艱苦生活，希望女兒們能下嫁有錢有名望的人脫貧。捱過窮的人或許應有話語及選擇權，小說裏，不同的女孩對眼前生活也有不同態度。

自由選擇，是古今生活追求的重點，但讓我體會更深的是：距離。從鄉郊到城巿，距離，是英國生活的呎度。在英國，要跟人見面，無論以往走路，或是今天我們駕駛、乘火車或飛機，要見面，很在乎我們超越距離的決心。所以，也很感謝幾位在倫敦的朋友，願意跟我在 St Pancras 火車站、Little Venice 及 Canterbury 短聚吃午餐，因為無論時間與金錢，這對香港人來說，都要計劃及有高成本的。

能把行走的生活化成文字，多快樂。

11

其他人也在看

新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁

新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁

現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節

海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節

1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇　「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇

90後小斯 1.36億破頂價買海璇　「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇

KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。

Yahoo 地產 ・ 23 小時前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手

米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手

近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲

28Hse.com ・ 17 小時前
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

近日有網民於社交平台 Threads 發帖，怒斥家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，更狠言：「再俾我見到燒賣餸飯就炒左個工人」。帖文附上一張照片，可見餐桌上有三碟餸菜，另外有一碟是幾粒疑似魚肉燒賣配上豉油作調味，看似以「一道餸」的姿態登場。貼文一出，瞬即引發網民熱議，不少人都落力分享類似的「餸菜」。

Yahoo Food ・ 3 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹　真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面

徐小鳳極罕現身飯局食蟹　真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面

76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏 即送總值$228禮品（即日起至20/11）

【惠康】買4支高露潔牙膏 即送總值$228禮品（即日起至20/11）

今期惠康有豐富禮品優惠，買1排刀嘜3支裝金裝濃香花生油/零反高健純正花生油，即送總值$50豐富禮品；買2支淘大特級蠔油/減鹽蠔油555克，即送總值$46豐富禮品；買4支高露潔奇績修護煥齦緊緻牙膏/抗敏專家牙膏，即送總值$228豐富禮品！

YAHOO著數 ・ 53 分鐘前
中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態

中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態

在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。

鉅亨網 ・ 22 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻

Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻

黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」

姊妹淘 ・ 18 小時前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18

MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18

無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
林心如國中氣質美照曝光！　網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大

林心如國中氣質美照曝光！　網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大

49歲女星林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角走紅多年，至今仍活躍於影視圈。近日她在社群平台分享一張國中時期的制服舊照，引起粉絲熱烈討論，不僅被讚「從小美到大」，連照片背後意外出現的大咖男神也掀起話題。

姊妹淘 ・ 18 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子　昨晚被警方拘捕

旺角天橋拍打貴婦狗女子　昨晚被警方拘捕

【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong

香港動物報 ・ 1 天前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level

將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level

誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
高市早苗凌晨 3 時召集幕僚開會致歉　自揭每日僅睡約 2 至 4 小時　改以線上方式與幕僚通話︱Yahoo

高市早苗凌晨 3 時召集幕僚開會致歉　自揭每日僅睡約 2 至 4 小時　改以線上方式與幕僚通話︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本首相高市早苗因本月 7 日凌晨 3 時召集幕僚在首相公邸研讀答辯資料而被外界批評，她其後在國會致歉，並坦言為應付密集行程，每晚僅睡約 2 至 4 小時。高市表示，已改為在東京的議員宿舍獨自閱讀資料，只有在需要時才透過電話與幕僚溝通，以線上方式處理質詢工作，並已在宿舍增設高功能傳真機，以免再度出現文件堵塞問題。

Yahoo新聞 ・ 12 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？

「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？

幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有

李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有

57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
西甲 ｜ 皇馬爆內訌　5球星對阿朗素不滿

西甲 ｜ 皇馬爆內訌　5球星對阿朗素不滿

根據《Mundo Deportivo》消息，5名皇馬球星包括雲尼素斯，比寧咸、古圖奧斯、卡馬雲加以及華維迪，對沙比阿朗素的戰術方式及其過分細緻的執教態度感到不滿。

Yahoo 體育 ・ 9 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。

Yahoo Food ・ 1 天前
港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！

港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！

有港漂內地生近日在社交媒體平台以《租房遇上大廈翻新怎麽辦！！！》為題發文求助，指自己來港讀碩士，租住灣仔一個單位，但入住一個月後房東才告知大廈有外墻翻新項目，又稱事先未告知是因未有留意。內地生抱怨每天都被電鑽裝修聲吵醒，求助網友是否遇過類似情況，可以怎樣維權？更多消息：港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！港漂女383萬買「無契樓」 睇電視才驚覺「中伏」 直斥：「大騙局！」有網友犀利指出該房東「講大話！」因大維修房東都須夾錢，無可能事先不知情；有網友表示，房東雖然無良，但租客不能以此為理由提前終止租約；亦有網友認為，若代理已知大廈將有長期維修而未向租客披露，屬於重要事項隱瞞，建議該港漂投訴，並與業主商量減租或提前終止租約。有熱心網友分享經驗，指自己都曾遇過類似事件，「當時大維修連窗戶都不能開，冷氣機也不能用，我們以合約上寫了有X部冷氣機，但實際上並沒有冷氣機能用，終止合約了」；還有網友指，「租/買樓前，睇樓時睇下大堂通告是必需的。」在香港，30年或以上的私人樓宇都有機會要進行大維修，所需時間長短不一，短的數月，長的可達數年。大維修期間可能會遮擋單位景色、影響開窗通風，

28Hse.com ・ 17 小時前
50歲佘詩曼「新聞女王Man姐」給女生們的建議：腦袋、銀包，其中一樣都需要努力填滿

50歲佘詩曼「新聞女王Man姐」給女生們的建議：腦袋、銀包，其中一樣都需要努力填滿

《新聞女王2》近期成為熱話，「Man姐」佘詩曼人氣有增無減，亦有網民在Threads上分享她的訪問片段，當中一條問及她給女生建議的片段瘋傳，也許會有所啟發。

Yahoo Style HK ・ 2 小時前