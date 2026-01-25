見字如見人｜漫寫英國（五）邱吉爾筆下最黑暗最美好時刻｜冼麗婷

邱吉爾跟家人在 Chartwell 生活了 40 年。

撰文、攝影：冼麗婷

從倫敦到 Chartwell（查特韋爾莊園）邱吉爾故居，對移居英國的朋友來說，既新鮮又充滿歷史感覺，餘味無窮。環繞這裏作中心點，會有不同的一小時旅遊圈，我跟居於肯特郡偏東城鎮的朋友駕車到 Chartwell，車程一小時。

從一個地方，往後沉浸在一個人物的時空，這樣的旅程，卻是無限的。

Chartwell 位於肯特郡韋斯特勒姆（Westerham）以南兩公里，1922 年邱吉爾最小的女兒 Mary 出生後，他瞞着太太 Clementine 買下這座鄉郊別苑，在倫敦政治世界以外，Chartwell 是他退隱現實的避難所，寫作與繪畫的心靈依歸，也是一家人好好生活了四十年的地方。

去年十月第一次到訪 Chartwell，因為當時有一團人擠在書房（Library 和 Drawing Room）裏面，我只拍攝了幾張畫作就離開，想着可以折返，誰知訪客的安排，並不鼓勵走回頭路，所以，我沒有親身看一下他的諾貝爾文學奬奬章，有點遺憾。幸好朋友是 Chartwell 常客，為奬章拍下照片（見相），還有其他我沒有留意的內容。

邱吉爾在倫敦要面對現實政治，來到 Chartwell 他就可以專心畫畫。

畫作包括描繪這間大宅。

邱吉爾育有 5 名子女，故居有擺放他跟家人的合照。比較少人知道的是，他的四女兒 Marigold 因為疾病早亡，活不過 3 歲。

邱吉爾在 1953 年獲得諾貝爾文學獎，比海明威還要早一年。筆者無法親眼看見獎章，感謝朋友的照片。

邱吉爾早年有從軍、記者的經驗，曾到過古巴、印度、南非等地等隨軍觀察及報導，最終他成了英國最高政治的參與者，分別於 1940 年及 1951 年兩度出任英國首相。正如邱吉爾寫：「History will be kind to me for I intend to write it myself」。一個世紀裏，他幾乎是位可一不可再的傳奇人物。在維多利亞時代 1874 年出生，經歷兩次世界大戰，他的戰場不止於前線，英王佐治六世在位之時，二戰開始，他重返海軍，至 1940 年 5 月出任首相，帶領英國及同盟國（League of Nation）苦戰至勝利。

他曾在不同角色層面參戰參政，又能以優美銳利筆觸書寫過程，歷史、回憶錄、演講及小說，作品合共四十多部。

邱吉爾的工作桌。

房間有通訊設備讓邱吉爾跟外界聯繫。

小時數百玩具士兵放滿睡房

National Trust 介紹 Chartwell 的小書裏記述，邱吉爾小時候的睡房，放滿數百隻玩具小士兵，讓他重組戰事。在哈羅公學讀書，後於 Sandhurst 軍事學院畢業，把學習與熱情化為實戰，並不是為了好奇，在戰爭背後，有他對世界政治的看法，在政治裏頭，有他的價值信念，在信念背後，他一直大量閱讀歷史、哲學及宗教書籍成為養份。

不少人可能看過電影《The Darkest Hour》。再看一下邱吉爾筆下演說《The Finest Hour》，寫於 1940 年 6 月，看出他為對抗德國納粹作戰，心無二志：「If necessary for years, if necessary alone.」寫得出，做得到，帶領一國軍民，「有需要的話，戰鬥經年，有需要的話，孤軍作戰」，把殘酷現實與堅韌勇氣配合得如此優美的時代與人，決心作戰到底，最黑暗的時候，展現人性最美最善，「為達目標，不論男女，每一個人，把民族中最好的質素展示。在這個時刻，所有人不論來自哪地方，哪機構，哪職業，哪職責，都讓人記起那名言：在那可堪銘記的一幕，所做所想都是非凡高尚的。」

木櫃裡滿載了邱吉爾的榮耀。

大宅內有不少珍貴照片。

珍視成就大多數的小數人犧牲

邱吉爾作為政治領袖，也是寫作人，他特別敏感於戰爭與人的關係，看得到，寫得到。他在 1940 年 8 月 21 日在國會演說，感謝英國空軍戰機機師，以小擊大，為保衛英國對抗德國空軍。 其中「Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few」（在人類衝突的戰場上，從無這麼多人對這麼少人虧欠了這麼多），這其實是他在演說前幾天，實地檢閱後對一名軍官說出的由衷之言。1940 年英倫空戰（Battle of Britain） ，納粹德軍對英國發動空戰，英國空軍奮力還擊，包括成功空襲柏林，戰役中雙方各有損失，但德軍最終未能取得英國南部海岸制空權、無法繼續進攻。邱吉爾筆觸動人，焦點不是落在以小擊大而勝出，而是珍視那些成就了一國大多數人的少數人，銘記犧牲，這句名言，今天仍然紀錄在肯特郡 Folkstone 一個二戰紀念碑上。

不少人都記着邱吉爾運籌帷幄，帶領英國抗戰的形象。

在肯特郡 Folkstone 小鎭的二戰纪念碑中，邱吉爾的名言再被引用。感謝朋友提供的圖片。

有人認為邱吉爾具帝國主義觀點，也有種族主義言論。他 1953 年以《第二次世界大戰回憶錄》（Memoirs of The Second World War）擊敗海明威獲得諾貝爾文學奬，有朋友認為是個政治決定。但曾從政的朋友兩三年前看畢此書，認為精彩至極。這位朋友說，邱吉爾是個歷史的參與者，他寫的歷史自然有主觀局限，但他加入很多歷史文獻佐證，敍述大至是誠實的，「一般人欣賞他的政治觀察和判斷力，以及他演說的魅力和幽默感，但一生中最大的遺憾，是印度獨立運動的決策，為他帶來污點。他也承認，在極尊重的羅斯福總統面前，一談到印度問題，便有點失控。」

為此，我又問對邱吉爾作品持批判態度的朋友，「你真的認為『二戰回憶錄』不好看？」朋友重申之前感覺，認為它有過多瑣碎細節，也過於自我誇耀。「他在堅持抗戰有絕對決心，他的領袖作風很適合做戰時首相，但他也犯過一些嚴重錯誤，更不用說他是個帝國主義者。」

邱吉爾是偉大首相，但都不會毫無爭議，詳情可以看看他的回憶錄。

邱吉爾在小說《Savrola》裏寫哲學想法；在公開演說寫歐洲政治世界真實焦慮與希望。著名的《鐵幕演說》，是筆下一幅嚴峻的共產與民主政治的現實版圖畫，另一段歷史的開篇。他反擊戰爭必然會再來的想法，認為「我們的幸福在我們手上，我們有掌管未來的力量。在適當場合適當機會，我有責任公開說出來。我不相信蘇聯渴望戰爭，它只是對戰爭帶來的利益、擴大勢力及思想的影響感興趣。在時間尚存的今天，我要思考永遠抵禦戰爭發生，並且盡可能快速地在各國建立民主自由的條件。」

在歷史裏看憂慮與希望中徘徊的人物，明白現實從無方便的答案。對於我，到訪 Chartwell，進入與離開都是一個難忘的過程，不能長時間逗留，也不可以擁有，回港後，按不同資料閱讀邱吉爾，書寫 Chartwell 這個特別的地方，不算是甚麼記述，只是一種彌補式的享受。下一篇寫 Chartwell 看見的畫。

（長文會刊於 Patreon）

【資深人物訪問記者 冼麗婷】

在 slasher 新世代，冼麗婷是香港記者 / 作家 / 人物寫作導師 / home baker。咀嚼人要時間，寫字要時間，等天然酵母開心要時間，用百分之二百真誠，等待深刻的味道，這是她做人、造麵包的樂趣。

在 Patreon 建立專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」一年，因為會員支持，讓她能繼續訪問、看書。讀張愛玲、馬奎斯、米蘭昆德拉寫世情；見人寫人，聲演說人，憑文學的直覺與多年新聞人的訓練和價值觀，無論時代怎變，堅持寫真實故事。

WriteHouse 不變，天下人字裏相逢。見字，如家。

冼麗婷，畢業於香港樹仁大學新聞系；其後於香港大學修讀比較文學學士及碩士；著有《見字如見人》。