見字如見人｜漫寫英國（六）邱吉爾送給羅斯福的畫｜冼麗婷
撰文、攝影：冼麗婷
第一次知道邱吉爾懂畫畫，是看《The Crown》的時候。第一次親身看邱吉爾的真畫，是到訪英國肯特郡 Chartwell（查特韋爾莊園）的畫室。
認識邱吉爾只是皮毛的過程，如果看他是個寫作人，那隨軍、參戰、當記者、從政、戰時戰後兩任首相的豐富經歷，一生都彷彿為寫傳世作品做好準備，如此背景，能寫好文章，似是順理成章，但卻不是必然的。一個熱愛寫作的政治家，拿諾貝爾文學奬之時令海明威也落選，這一切都比戲好看。
在政治與寫作以外，邱吉爾還懂畫畫。我想，對普通人來說，就是有點才華，恐怕幾輩子都做不到他處理過的。
當有些事情不想多說，不想多講，畫畫，的確是一種很好的情緒表達。有點啓發性的是，邱吉爾在人生、事業經歷最大打擊之時，拿起畫筆，對抗抑鬱與哀傷，用畫作為語言，畫下半生心靈風景。靜物、室內場景、自然風景、肖像，他都畫。在於讀者，透過畫作，也可能是進入邱吉爾內心深處的途徑。
邱吉爾在四十歲左右開始習畫。話說第一次世界大戰爆發後，1915 年英國海軍達達尼爾戰役（Dardanelles Campaign）失敗，邱吉爾被免去第一海軍大臣職務，改任蘭開斯特公爵領地大臣。邱吉爾辭職，保留下議院議員的身份，就在政治生涯與人生低谷，邱吉爾偶然間看到弟婦畫畫，在她鼓勵下，提起畫筆，結果，當了半輩子業餘畫家，把自己從抑鬱拯救出來。
邱吉爾畫過 Chartwell 雪景，在面對財政危機時，也畫 Chartwell 的大環境，想着，如果有天要離開這個心愛的地方，最少，他用畫作留下了心愛的地方。這是 Chartwell 畫室一個義工導賞員在一個特別講解環節所說，畫作見於相。講解員說，眾所周知，從政並不能為邱吉爾帶來很多收入，寫作的稿費，是他的主要收入來源。據說，當他寫畢《第二次世界大戰回憶錄》以後，既讓他拿到諾貝爾文學奬，也讓他擺脫財政收入問題。至於畫畫，邱吉爾視為消遣，他在生時，既不賣畫，也絕少開畫展，試過以化名提供自己的作品展出。
回說 Chartwell 畫室，從那裏走下去，就是前篇所說的蘋果園小路。這個獨立畫室，是 1930 年代邱吉爾建立的。按 National Trust 介紹 Chartwell 的小書所說，他一生畫了超過 550 幅油畫，現時放在畫室的只有約三分一。去年下着十月的秋雨進入畫室，等候義工導賞之前，細看放着油畫工具及顏料的房子，感覺上，大約有一千呎面積吧，樓底很高，畫作從天花板以下放到底，簡單自然平實，畫室內一個裝置，引述了〈畫畫作為消遣〉的誠實畫家心態：
"I do not submit these sketches to public gaze because I am under any illusion about their merit. They are the productions of a weekend and holiday amateur who during the last few years has found a new pleasure and who wishes to tell others of his luck."
錄自 1921 年《The Strand Magazine》的〈Painting as a Pastime〉。
英國著名博物館 Wallace Collection 專責畫作展覽的 Dr. Lucy Davis 曾說，邱吉爾習畫很大程度與政治生涯有關，但他在油畫用功，則有很多不同理由。(“Churchill approached painting with an intensity that mirrored his political life, though he turned to the canvas for very different reasons.”)
Lucy Davis 是 Wallace Collection 主辦的「Winston Churchill: The Painter」畫展共同策展人，展覽將於今年四月至十月尾舉行，聲稱是他 1965 年去世後，首個回顧他重要繪畫藝術的畫覽。到底展覽會不會包括邱吉爾在二戰時唯一完成的畫作《The Tower of the Koutoubia Mosque》，有待揭曉。
今天國際風雲不在於變幻而在於崩亂，《The Tower of the Koutoubia Mosque》被喻為邱吉爾他的最重要畫作，是他當年送給羅斯福總統的生日禮物，也可說是英美初始特別關係（Special Relationship）的政壇信物。按專門研究邱吉爾的歷史學者 Lee Pollock 2023 年 3 月在 Sir Martin Gilbert Learning Centre 的專題講座指出，1943 年 1 月，邱吉爾與羅斯福總統在摩洛哥卡薩布蘭卡（Casablanca）舉行重要會議十天，之後，羅斯福總統準備回國，但邱吉爾卻認為總統遠道而來，總不能不去看一下摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）景色，堅持要與他欣賞阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）夕陽景色。羅斯福總統留下來，翌日，他們的吉甫車隊駕駛一百五十里顛簸路程到達，在美國領使館一間別墅六十呎高頂層，由隨行美國人員把行動不便的羅斯福從狹窄的樓梯抽上去，英美兩國領袖在上面欣賞日落景緻一小時，始才曲終人散。
Pollock 說，羅斯福離去後翌日，邱吉爾叫人把畫具拿來，把景貌畫下，當成禮物，送到數日後生日的羅斯福總統手上，由邱吉爾開展的英美特別關係始於此。當時，邱吉爾已經四年沒有作畫，但依然在出行訪問時，隨身攜帶畫具。此幅二戰時完成的畫作，掛在羅斯福美國中央公園附近寓所，至 1952 年亦即他逝世七年後（有紀錄說是 1950 年），家人把此畫出售。
按 Lee Pollock 所說，至 2011 年此畫公開拍賣，由畢彼特和安祖蓮娜以 2.9 百萬美元投得，但當年他們沒公開買家身份。Pollock 說，夫婦兩人曾計劃開拍一套講述邱吉爾和羅斯福的電影，可是，電影沒有拍成，隨後兩人離婚，這幅以《The Tower of the Koutoubia Mosque》命名的畫作，於 2021 年由私人藏家以一千一百五十萬美元投得。到底是誰買入這幅被喻為邱吉爾最重要畫作？他估計有可能與邱吉爾家族成員有關。
作為政治家，邱吉爾一生四處出訪，見人，跟人交往，所見之物，都成為他畫作的內容。他畫的油畫，細看多看，在於我，是看出希望、人情與幽默感。
個人感覺，在 Chartwell 裏面，我特別喜歡它簡約的飯廳，墨綠色系有女主人的格調。因為買了跟餐椅套布料一樣的馬蹄蘭圖案 Tea Towel，回港後現在天天早餐、寫稿共對。在邱吉爾故居，我喜歡看生活細節，因為，裏面有活着的生命，在飯廳裏，除了老師 William Nicholson 繪畫邱吉爾伉儷罕有一起吃早餐的畫，也有邱吉爾記載一百年前如何跟家人度過平安夜的畫作《Bottlescape》（1926），這幅畫，幽默地記錄「不死」的特大拔蘭地酒樽王，像可以從歷史裏跳出來。此畫故事，由導賞員按邱吉爾的姪兒 Peregrine Spencer-Churchill 寫於 1989 年的書籍資料提共。（上述內容，見 Patreon 另文）
Wallace Collection 管長 Dr. Xavier Bray 看邱吉爾作品歡樂有人情，他點出，創作是一種個人慰藉，也是一種來自文化的動力，像邱吉爾這樣一個標誌性的政治人物，也能在畫作中重生。
【資深人物訪問記者 冼麗婷】
在 slasher 新世代，冼麗婷是香港記者 / 作家 / 人物寫作導師 / home baker。咀嚼人要時間，寫字要時間，等天然酵母開心要時間，用百分之二百真誠，等待深刻的味道，這是她做人、造麵包的樂趣。
在 Patreon 建立專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」一年，因為會員支持，讓她能繼續訪問、看書。讀張愛玲、馬奎斯、米蘭昆德拉寫世情；見人寫人，聲演說人，憑文學的直覺與多年新聞人的訓練和價值觀，無論時代怎變，堅持寫真實故事。
WriteHouse 不變，天下人字裏相逢。見字，如家。
訂閱 Patreon 專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」
冼麗婷，畢業於香港樹仁大學新聞系；其後於香港大學修讀比較文學學士及碩士；著有《見字如見人》。
