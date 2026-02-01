見字如見人｜漫寫英國（六）邱吉爾送給羅斯福的畫｜冼麗婷

Chartwell 的畫室大約一千呎大，展出了不同作品，也有跟畫室相關的工具等。

撰文、攝影：冼麗婷

第一次知道邱吉爾懂畫畫，是看《The Crown》的時候。第一次親身看邱吉爾的真畫，是到訪英國肯特郡 Chartwell（查特韋爾莊園）的畫室。

認識邱吉爾只是皮毛的過程，如果看他是個寫作人，那隨軍、參戰、當記者、從政、戰時戰後兩任首相的豐富經歷，一生都彷彿為寫傳世作品做好準備，如此背景，能寫好文章，似是順理成章，但卻不是必然的。一個熱愛寫作的政治家，拿諾貝爾文學奬之時令海明威也落選，這一切都比戲好看。

廣告 廣告

在政治與寫作以外，邱吉爾還懂畫畫。我想，對普通人來說，就是有點才華，恐怕幾輩子都做不到他處理過的。

當有些事情不想多說，不想多講，畫畫，的確是一種很好的情緒表達。有點啓發性的是，邱吉爾在人生、事業經歷最大打擊之時，拿起畫筆，對抗抑鬱與哀傷，用畫作為語言，畫下半生心靈風景。靜物、室內場景、自然風景、肖像，他都畫。在於讀者，透過畫作，也可能是進入邱吉爾內心深處的途徑。

邱吉爾在四十歲左右開始習畫。話說第一次世界大戰爆發後，1915 年英國海軍達達尼爾戰役（Dardanelles Campaign）失敗，邱吉爾被免去第一海軍大臣職務，改任蘭開斯特公爵領地大臣。邱吉爾辭職，保留下議院議員的身份，就在政治生涯與人生低谷，邱吉爾偶然間看到弟婦畫畫，在她鼓勵下，提起畫筆，結果，當了半輩子業餘畫家，把自己從抑鬱拯救出來。

邱吉爾的畫作包括 Chartwell 的周邊環境。

大家認得大宅後的小湖嗎？

1920 年作品，〈Randolph Churchill, under the Pergola〉。Randolph 是邱吉爾的二兒子。

邱吉爾畫過 Chartwell 雪景，在面對財政危機時，也畫 Chartwell 的大環境，想着，如果有天要離開這個心愛的地方，最少，他用畫作留下了心愛的地方。這是 Chartwell 畫室一個義工導賞員在一個特別講解環節所說，畫作見於相。講解員說，眾所周知，從政並不能為邱吉爾帶來很多收入，寫作的稿費，是他的主要收入來源。據說，當他寫畢《第二次世界大戰回憶錄》以後，既讓他拿到諾貝爾文學奬，也讓他擺脫財政收入問題。至於畫畫，邱吉爾視為消遣，他在生時，既不賣畫，也絕少開畫展，試過以化名提供自己的作品展出。

回說 Chartwell 畫室，從那裏走下去，就是前篇所說的蘋果園小路。這個獨立畫室，是 1930 年代邱吉爾建立的。按 National Trust 介紹 Chartwell 的小書所說，他一生畫了超過 550 幅油畫，現時放在畫室的只有約三分一。去年下着十月的秋雨進入畫室，等候義工導賞之前，細看放着油畫工具及顏料的房子，感覺上，大約有一千呎面積吧，樓底很高，畫作從天花板以下放到底，簡單自然平實，畫室內一個裝置，引述了〈畫畫作為消遣〉的誠實畫家心態：

"I do not submit these sketches to public gaze because I am under any illusion about their merit. They are the productions of a weekend and holiday amateur who during the last few years has found a new pleasure and who wishes to tell others of his luck."



錄自 1921 年《The Strand Magazine》的〈Painting as a Pastime〉。

木櫃擺滿不同顏料。

畫室一隅。

1915 年作品〈Hoe Farm, Godalming, Surrey〉

作品〈Trees at Mimizan〉。米米藏是法國西南部一個地區，以其松樹林聞名。

1935 年作品〈Garden on the Riviera〉

1948 年作品〈Water, Vaucluse (I)〉。

邱吉爾的畫相當出色，但他絕少舉辦畫展。

英國著名博物館 Wallace Collection 專責畫作展覽的 Dr. Lucy Davis 曾說，邱吉爾習畫很大程度與政治生涯有關，但他在油畫用功，則有很多不同理由。(“Churchill approached painting with an intensity that mirrored his political life, though he turned to the canvas for very different reasons.”)

Lucy Davis 是 Wallace Collection 主辦的「Winston Churchill: The Painter」畫展共同策展人，展覽將於今年四月至十月尾舉行，聲稱是他 1965 年去世後，首個回顧他重要繪畫藝術的畫覽。到底展覽會不會包括邱吉爾在二戰時唯一完成的畫作《The Tower of the Koutoubia Mosque》，有待揭曉。

今天國際風雲不在於變幻而在於崩亂，《The Tower of the Koutoubia Mosque》被喻為邱吉爾他的最重要畫作，是他當年送給羅斯福總統的生日禮物，也可說是英美初始特別關係（Special Relationship）的政壇信物。按專門研究邱吉爾的歷史學者 Lee Pollock 2023 年 3 月在 Sir Martin Gilbert Learning Centre 的專題講座指出，1943 年 1 月，邱吉爾與羅斯福總統在摩洛哥卡薩布蘭卡（Casablanca）舉行重要會議十天，之後，羅斯福總統準備回國，但邱吉爾卻認為總統遠道而來，總不能不去看一下摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）景色，堅持要與他欣賞阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）夕陽景色。羅斯福總統留下來，翌日，他們的吉甫車隊駕駛一百五十里顛簸路程到達，在美國領使館一間別墅六十呎高頂層，由隨行美國人員把行動不便的羅斯福從狹窄的樓梯抽上去，英美兩國領袖在上面欣賞日落景緻一小時，始才曲終人散。

1943 年的〈Tower of the Koutoubia Mosque〉是邱吉爾最重要的畫作之一。

邱吉爾和羅斯福一同在馬拉喀什看日落。

左上角畫作就是 1950 年描繪摩洛哥馬拉喀什的畫作〈A Town Gate at Marrakech with a Man on a Donkey〉。

畫作各有不同主題。

Pollock 說，羅斯福離去後翌日，邱吉爾叫人把畫具拿來，把景貌畫下，當成禮物，送到數日後生日的羅斯福總統手上，由邱吉爾開展的英美特別關係始於此。當時，邱吉爾已經四年沒有作畫，但依然在出行訪問時，隨身攜帶畫具。此幅二戰時完成的畫作，掛在羅斯福美國中央公園附近寓所，至 1952 年亦即他逝世七年後（有紀錄說是 1950 年），家人把此畫出售。

按 Lee Pollock 所說，至 2011 年此畫公開拍賣，由畢彼特和安祖蓮娜以 2.9 百萬美元投得，但當年他們沒公開買家身份。Pollock 說，夫婦兩人曾計劃開拍一套講述邱吉爾和羅斯福的電影，可是，電影沒有拍成，隨後兩人離婚，這幅以《The Tower of the Koutoubia Mosque》命名的畫作，於 2021 年由私人藏家以一千一百五十萬美元投得。到底是誰買入這幅被喻為邱吉爾最重要畫作？他估計有可能與邱吉爾家族成員有關。

作為政治家，邱吉爾一生四處出訪，見人，跟人交往，所見之物，都成為他畫作的內容。他畫的油畫，細看多看，在於我，是看出希望、人情與幽默感。

個人感覺，在 Chartwell 裏面，我特別喜歡它簡約的飯廳，墨綠色系有女主人的格調。因為買了跟餐椅套布料一樣的馬蹄蘭圖案 Tea Towel，回港後現在天天早餐、寫稿共對。在邱吉爾故居，我喜歡看生活細節，因為，裏面有活着的生命，在飯廳裏，除了老師 William Nicholson 繪畫邱吉爾伉儷罕有一起吃早餐的畫，也有邱吉爾記載一百年前如何跟家人度過平安夜的畫作《Bottlescape》（1926），這幅畫，幽默地記錄「不死」的特大拔蘭地酒樽王，像可以從歷史裏跳出來。此畫故事，由導賞員按邱吉爾的姪兒 Peregrine Spencer-Churchill 寫於 1989 年的書籍資料提共。（上述內容，見 Patreon 另文）

Wallace Collection 管長 Dr. Xavier Bray 看邱吉爾作品歡樂有人情，他點出，創作是一種個人慰藉，也是一種來自文化的動力，像邱吉爾這樣一個標誌性的政治人物，也能在畫作中重生。

嗜酒的邱吉爾，在 1926 年創作了〈Bottlescape〉。

Chartwell 的飯廳。

飯廳的畫作正好描繪了同一空間。

【冼麗婷昔日文章】

漫寫英國（五）邱吉爾筆下最黑暗最美好時刻

今宵多珍重 從 2025 寫到 2026

九個小女孩為宏福苑居民寫聖誕童願：「不必害怕，明天會比今天好」

漫寫英國（四）邱吉爾故居的酸蘋果

宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望

漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚

漫寫英國（二）雷丁博物館看 Jane Austen 鄉郊活力化文字

漫寫英國（一）從肯特郡魔幻單人床走進倫敦深秋夜色

小學生敢想・咁寫（下）擺老豆上寫作枱：〈我的父親〉真係咁肥咁好？

小學生敢想・咁寫（上）寫作安多芬 － 邊寫邊吃曲奇：「爽啊！」

敬悼胡菊人先生 隔著車窗微笑一剎成永恆

一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 太太：「他最懷念香港的自由及生命力」

穿透人性 筆下老師的黑暗與光明｜夏日少年 寫作如風系列（5）

布偶長耳狗「大佬」包藏的憂傷｜夏日少年 寫作如風系列（4）

懂寫文章的男生有吸引力？｜夏日少年 寫作如風系列（3）

一走了之？「留給那個成年的我回答」｜夏日少年 寫作如風系列（2）

說了再見，一萬年後再見｜夏日少年 寫作如風系列（1）

亞然，如果教政治的人寫小說

敬悼詩人：從課室詩篇到公路老車內的鄭愁予

中大前校長金耀基專訪（三）歷幾代大離散：「香港仍然是中國人所在最好的地方」

中大前校長金耀基專訪（二）香港 離開與進來的兩種人

中大前校長金耀基專訪（一）社會要回到正常 大學角色重要：「讓學生於法律下的自由受保障」

植物的流動餐宴 療癒人心的大自然社區

師奶仔為植物學家胡秀英爬樹改變一生 出書建農場種植人間仙夢

從昆德拉〈被綁架的西方〉看俄烏戰爭 捷克圖書館長：「歐洲真正的悲劇」

回憶地下文學嚮往自由 昆德拉圖書館館長：「沒有這個夢想不能生存」

昆德拉巴黎最後日子 捷克圖書館長：「極度思鄕，像所有老人」

資優生寫作班筆記：睡王子與柳夢梅

中委會臨十字街口 中大前校長金耀基豁達表態：「我不希望看到民主黨解散」

攝記餘生（下）：山海「空 hone」 心裏知 home

攝記餘生（上）：鹽田梓聖杯的密碼

美國「最佳前總統」卡特的平靜笑容

太白海鮮舫裏的香港文學：生死戀

金耀基糾正外間混淆通識教育：「好像通識教育產生某種壞的事情」

預警大學不要失去靈魂？ 中大前校長金耀基《大學之理念》 平衡科學與人文之道

聖誕樹下的 Christmas Carol

我聽過瓊瑤騸然溫暖的聲音：「人從沒有中來，再回到沒有中去」

【資深人物訪問記者 冼麗婷】

在 slasher 新世代，冼麗婷是香港記者 / 作家 / 人物寫作導師 / home baker。咀嚼人要時間，寫字要時間，等天然酵母開心要時間，用百分之二百真誠，等待深刻的味道，這是她做人、造麵包的樂趣。

在 Patreon 建立專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」一年，因為會員支持，讓她能繼續訪問、看書。讀張愛玲、馬奎斯、米蘭昆德拉寫世情；見人寫人，聲演說人，憑文學的直覺與多年新聞人的訓練和價值觀，無論時代怎變，堅持寫真實故事。

WriteHouse 不變，天下人字裏相逢。見字，如家。

訂閱 Patreon 專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」

冼麗婷，畢業於香港樹仁大學新聞系；其後於香港大學修讀比較文學學士及碩士；著有《見字如見人》。