見字如見人｜漫寫英國（四）邱吉爾故居的酸蘋果｜冼麗婷

Chartwell 英國前首相邱吉爾的故居，他在 1922 年瞞着夫人自行決定買了這裡。

撰文、攝影：冼麗婷

英國邱吉爾故居的蘋果味道還留着。香港冬天，記得英國秋天「酸在心裏」的蘋果味道。

十月風起之時，南部肯特郡（Kent）邱吉爾故居 Chartwell 的小小蘋果園，掉了不少蘋果在地上。到訪之時，蘋果樹下立了一塊黑底白字的告示板，如標題的寫着〈What We Are Doing With Our Apples?〉（英語原文見相），內文大致意思是「因為春天天氣暖及結霜少，今年蘋果大豐收，所以管方故意不收拾天然掉在草地上的蘋果，留野生動物一點食物來源。蘋果的糖份對哺乳動物、無脊椎動物及鳥兒都很有益，尤其當缺乏食物之時；同時，也會成為這裏 Cafe 的蘋果鬆餅和蘋果奶酥蛋糕（apple crumble cake）食材。」

短短告示，涵蓋了天地人大自然氣息。這是我的想法。

今年蘋果大豐收，多到管理方故意不收拾部份天然掉在草地上的蘋果，直接給野生動物食用。

蘋果的糖份對哺乳動物、無脊椎動物及鳥兒都很有益。

National Trust 的管事，把掉下來的蘋果放在 Cafe 附近的小木車上，只要捐獻一英鎊，就可以揀四個蘋果。我挑了兩大兩小，有肥肥的，有嬌嬌小小的，朋友叫我帶兩個肥肥的去送教授家人，因為，來自邱吉爾故居這名堂很有意思。但我當時想，英國蘋果隨處可見可買，而且，背包已擠得脹脹，最終打消了念頭。

後來，從雷丁（Reading）探人後回到肯特郡，在晚餐前想吃一個開胃蘋果，於是便試試「邱吉爾蘋果」。嘩！簡直酸得可以做醋。心想，「好彩沒有送人」。幾個肥肥與嬌嬌的蘋果，如是放在餐枱上十天。某一個晚餐後，朋友又告訴我，酸蘋果已不再酸澀。原來，蘋果會變，正如人會變。於是，我又試了一角，啊，這一次，邱吉爾酸蘋果變醇了，還有隱隱約約的甜味，非常誘惑。像人一樣，清澀期過後，變溫和芳香順滑，就不會再有那麼一股殺人的酸氣。

只要捐獻 1 英鎊給 National Trust，就可以揀四個蘋果，作者選了兩大兩小。

美麗「心酸」蘋果批

三十多年前西伯利亞火車上，天天在餐卡喝俄羅斯廚子的「蘋果酒」，酸酸甜甜，在蘇聯那個喝不到可口可樂的年代，非常特別，也很容易接受。這一次，回到香港才懷念 Chartwell 像要殺人的酸蘋果。其實，人間甜酸苦辣，都有賞味時間與價值。在於「邱吉爾蘋果」，天然酸味也會限時，到你懷念酸的時候，它可能已變金甜。如果把握時間，用天然酸蘋果做甜品，或許可以找回十多年前波蘭波羅小鎮那客「心酸蘋果批」的動人味道。那是把酸蘋果放在甜甜牛油酥皮裏面烘培，精美熱騰騰的蘋果批上枱時，叉子一截下，香煙冒出，吃到嘴裏，甜甜的皮，酸酸的心，「心酸」裏面有甜味，整個人都醒了，這樣複雜的美感，是我吃過最美麗的蘋果批。

穿插在生活裏的實物，可以成為生活連結。萬物資源不同，懂得利用、欣賞擁有，其實是一種自然而然的生態。電影《A Gathering Storm》（鐵血風暴）出現過 Chartwell 的蘋果佈置場景。一個是主角邱吉爾在莊園農舍外，為政治生涯納悶，坐着看豬吃園裏堆積地上的蘋果，自言自語 “I like pigs. Dogs look up to you; cats look down on you; pigs treat you as equals.”。另一畫面，他女兒在蘋果樹下騎馬經過，滿樹果實，她順手摘一個，咬一口，幾秒鐘，就勾起如在其境的快意。

電影《A Gathering Storm》一幕，描寫過邱吉爾在莊園農舍外看着豬隻食蘋果。

當時的邱吉爾為政治生涯納悶，感嘆自己跟豬差不多：“I like pigs. Dogs look up to you; cats look down on you; pigs treat you as equals.”

第一次到訪 Chartwell，坐朋友車子駛進 Westerham 的樹林之時，在鬱鬱葱葱如拱廊的樹林小路裏行駛，不是神秘，是自然又雅樸；不是高貴，是文化氣質的自我滿足。心與口都開始讚嘆，朋友說：「如果今次不夠時間，下次還可以再來。」我欣喜地壓低聲線：「好啊。」隨時再來，就是沒有旅行的限時概念真好，那種生活在好地方的感覺，千金難買。

我認識居於倫敦的年輕朋友，就跟大伙人行山，從肯特郡著名的林區 Sevenoaks 步行到 Chartwell，還拾了大袋可食用的栗子。坐車的人也羨慕遠足的樂趣，Chartwell 令我著迷，因為它用大自然包藏着一個英國歷史人物生命的才華。邱吉爾帶着一支筆，走過無數人生戰場，從記者到政治家的身份，分別於 1940 年及 1951 年兩次擔任首相。他是演說家、畫家，也是作家。帶着情感寫真實大時代，著作包括《第二次世界大戰回憶錄》，1953 年比海明威早一年拿到諾貝爾文學奬。

看人看裏面 看屋看外面

1922 年邱吉爾瞞着夫人自行決定買了 Chartwell。這座十八世紀時候做過醫院的鄉郊別墅，收容過九十個被遺棄的小孩；1848 年由著名作家兼政治家 John Campbell Colquhoun 購入，最終由邱吉爾從作家的孫兒手上買下。人生美學很有趣，看人要看裏面，看屋要看外面。這幢大屋子最美的地方，其實在外面。一個人住在那裏，要買的，不純是一間屋，而是那間屋的大環境。

在《A Gathering Storm》裏面，當妻子直指 Chartwell 醜陋，邱吉爾把她帶出露台，遙指一望無際的英格蘭綠色平原，家國土地，對這個出身於維多利亞時代的一代政治家，有着無限感情。帶着感覺做事處世的政治家，每行一步、經歷一個時刻，都像思考完美句子。後來他回憶 1940 年成為首相，這樣寫：

“I felt as if I were walking with destiny, and that all my past life had been but a preparation for this trial.”

應付最黑暗的時候，傾盡所有，成就最美好的。

邱吉爾故居其他亮點，他的寫作才華與繪畫故事，下篇續。