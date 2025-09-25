一見面立刻淚崩 凱莉痛哭與呱吉擁抱和好

▲網紅凱莉與呱吉因節目爭議鬧翻，曾一度決裂，昨（24）日2人在喜劇Open Mic現場重逢，凱莉當面痛哭擁抱，並親口向呱吉道歉：「我讓你很難過！」（圖／翻攝自凱莉IG@wang.kylie）

[NOWnews今日新聞] 百靈果主持人凱莉與呱吉（邱威傑）因節目邀請來賓爭議鬧翻，曾一度傳出決裂，呱吉當時直言要與百靈果劃清界線，凱莉則在節目中數度落淚，無助模樣讓外界感受到她對友情的在意，昨（24）日2人終於當面化解心結，凱莉在Podcast節目《百靈果News》中證實2人已經和好，甚至有影片曝光，顯示她在現場哭著擁抱呱吉的畫面，令粉絲動容，直言：「我只想跟他說一句：『我讓你很難過，我很Sorry！』」

▲呱吉日前在社群揚言要跟百靈果主持人決裂。（圖／翻攝自呱吉臉書）

當面道歉情緒潰堤 親口說出「對不起」

凱莉透露，雖然在決裂後仍和呱吉在線上開會，但一直沒有面對面的機會，直到她得知呱吉24日要到現場參加喜劇Open Mic，便刻意向主辦報名，決定要當面道歉，當她一看到呱吉，本想保持鎮定，沒想到情緒一湧而上，當場嚎啕大哭，凱莉形容：「他站在門口沒有避開我，我一靠近就忍不住淚崩，完全沒想到會哭成這樣。」

對凱莉而言，最重要的並不是在節目或訊息中澄清，而是要親口向好友表達歉意，她說：「我只想跟他說一句：『我讓你很難過，我很Sorry！』因為我知道他這一週一定也很痛苦。」她表示雖然兩人在開會時已能正常溝通，但真正見面擁抱後，心結才徹底放下，她強調朋友之間不必多言，一個擁抱就是最真實的情感。

被拍下痛哭畫面 凱莉坦承害羞

不過凱莉坦言自己沒想到2人擁抱與她痛哭的瞬間，全被現場工作人員拍了下來並流出，凱莉表示當看到影片公開後其實有些崩潰：「我沒有生氣，只是覺得很丟臉，我哭得好大聲。」不過她也感謝外界給予的關心與支持，認為經過這次事件，更加確定彼此的友情無法被輕易動搖。

資料來源：凱莉IG、呱吉IG

