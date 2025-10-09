規模4.8地震襲菲律賓北部 專家預期將有災損

只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。

