規模4.8地震襲菲律賓北部 專家預期將有災損

Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
其他人也在看
月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動
中秋節，月餅象征團圓，可節後浪費真讓人可惜；原來香港去年就浪費了約320萬塊月餅，不僅浪費食材，生產和包裝還耗費好多資源，每年都要提醒大家：「咪做大嘥鬼」！幸運的是本地不少環保團體和有心品牌都會大推月餅轉贈、月餅盒回收等活動，既不浪費，又能幫到有需要的人，一起參與，一起過有意義的中秋吧！Yahoo Food ・ 1 天前
珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略
珠海作為大灣區的親子旅遊熱門地，萬眾期待的珠海首個室內滑雪場「萬雪匯冰雪樂園」終於趕得及在今年國慶日前即9月29日開幕，分為滑雪區、娛雪區及服務區，特設190米雙向滑雪道、十多項娛雪項目、每小時定時飄雪等，集滑雪、娛雪於一身，能體驗沉浸式冰雪世界！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 58 分鐘前
滙控艾橋智：私有化恒生展示對香港前景信心
滙控(0005.HK)提出私有化恒生(0011.HK)，滙控行政總裁艾橋智接受《彭博社》訪問指，有關舉措純粹是基於戰略考慮而作出的商業決定，私有化展示該行對香港前景的信心，是一項促進增長的投資，與壞帳情况無關。他又提到，30%溢價是非常可觀、很有吸引力的報價。AASTOCKS ・ 3 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
滙豐發公告 擬每股作價155元 私有化恒生銀行
滙控（0005）發公告，公布旗下滙豐亞太已要求恒生銀行（0011.HK）董事會向計劃股東提呈建議，以協議安排方式將恒生銀行私有化，擬每股作價155元，較恒生昨日收市價119元溢價約 30.3%。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 21 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作
只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 1 天前
英國貧富差距擴大 中產不吃不喝52年 才有望晉升「富豪」
研究顯示，英國中產若要晉升至富豪階層，需累積約52年收入，總額約130萬英鎊，超過平均職業生涯。Yahoo財經 ・ 8 小時前
大疆產品降價近千元 引發消費者退貨維權
「大疆預告降價已購買消費者退貨維權」周三（8 日）上了微博熱搜，在大疆京東自營旗艦店，大疆確實有多款產品即將降價，涉及戶外電源、雲台相機、運動相機、手機穩定器、無線麥克風、無人機、掃地機器人。鉅亨網 ・ 9 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
詐騙肆虐｜港人連環五次網上受騙 遇「假律師假警察」被騙逾100萬
近年網上騙案發生次數越趨頻繁，有本地媒體報道，有市民被「假旅遊套票」詐騙後，為了追回損失，接連再被「假律師」和...BossMind ・ 1 天前