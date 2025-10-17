規模6.1地震襲菲律賓南部 暫無傷亡或災損

（法新社馬尼拉17日電） 美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓南部今天發生規模6.1地震。一週前，菲律賓才發生過兩起強烈地震。

救援人員卡達萊納（Ralph Cadalena）告訴法新社，目前尚未傳出傷亡或災損。他說：「我們突然感受到一陣強烈晃動，但時間很短。」

根據美國地質調查所，這起地震發生在北蘇瑞高省（Surigao del Norte）達帕市（Dapa）附近，震源深度約為69公里。

一週前，民答那峨島（Mindanao Island）東部地區發生規模7.4與6.7兩起地震，造成至少8人死亡。

根據政府統計，在那數天前，菲律賓中部宿霧省（Cebu）才剛發生規模6.9地震，造成76人罹難、7萬2000棟房屋全毀或受損。