規模6.3地震襲委內瑞拉 暫未傳出災損

（法新社卡拉卡斯24日電） 美國地質調查所（USGS）通報，委內瑞拉西北部今晚發生規模6.3地震；這個地區先前才剛發生過一起規模稍小的地震。

這起地震震源深度為14公里，震央位於佐里亞州（Zulia）一處人煙稀少的地區，距離石油小鎮梅涅格那德（Mene Grande）約27公里。

距離震央超過600公里的委國首都卡拉卡斯（Caracas）也能感受到這起最新的地震。法新社記者報導，部分建築物搖晃，促使許多居民離開他們的公寓。

美國地質調查所表示，「這起地震並未引發重大海嘯威脅」，還說「無需採取任何行動」。

在這起地震發生前數小時，同一地區才剛發生過另一起規模6.2的地震，鄰國哥倫比亞和加勒比海的阿魯巴（Aruba）、古拉索（Curacao）和波納爾（Bonaire）等島嶼都感受到震動。

目前尚未傳出重大災情。