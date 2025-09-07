規管網約車條例草案「人車合一」 陳美寶：避免炒牌

【Now新聞台】規管網約車條例草案要求車輛須由車主本人營運，不可出租或分租。運輸及物流局局長陳美寶指，主要是為了避免牌照被炒賣，目前仍在研究發牌的數量上限。

運輸及物流局局長陳美寶：「令日後規管時候容易適應，因為譬如公司又可以、租車又可以，一方面要掌控所有，當中是否有異化的跡象？又或者到時我們最不想看到，衍生了像租車、租務的市場，從而變成有『炒牌』之類的。數目上我們會繼續、會去做調研以及論證，我們是不會放慢腳步的。」

#要聞