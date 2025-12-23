荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
視后蔡思貝入場力撐張繼聰撰文抒發感受 罕回應「冇嘢拍」曝心聲
TVB視后蔡思貝（Sisley）不時於IG分享近況，近年甚少於劇集內岀現的她最近入場支持張繼聰的新片《金童》，她又透露自己仍有參與拍攝工作，且不會放棄。
蔡思貝於IG大力推介電影《金童》，力撐張繼聰，並撰文抒發個人感受。她寫道：「我入行嘅第一套電影，就已經有幸遇上張繼聰呢個 咁好嘅哥哥前輩，第一個金像獎提名第一個金像獎頒獎典禮就係同佢坐，同佢行紅地氈。亦都係我暫時去過嘅唯一一個金像 獎頒獎典禮。之後都已經冇機會再同佢合作。
但係由2015年去到而家2025年呢10年期間，呢個前輩總會無啦啦就去鼓勵我，分享經歷，俾力量我，提醒我無論如何，要繼續做好自己，鍾意嘅就唔好放棄。佢自己都一直身體力行 做緊呢件事。
其實每個人都咁忙，每個人都有自己嘅夢要追,佢選擇抽時間去扶起佢身邊嘅人，冇目的冇回報，所以一路以嚟我都非常尊敬佢感激佢。
『金童』佢又再一次，大大力咁將佢嘅力量分享比所有觀眾，又 係一次唔容易，但係佢嘅熱誠繼續都係無比熱烈咁去擊破困難，終於令到呢套電影可以上映。❤️
首映禮我喺美國做嘢去唔到支持佢，終於，今日一個人，可以全神貫注投入去睇咗呢套戲。
我為你嘅熱血而流淚
為你嘅誠意而微笑
『金童』簡單踏實不華麗，卻真實又動人
太喜歡方圓所有的小腦袋大智慧
謝謝 @louischeung2013 @goldenboy_movie 讓我們大家的意志增回了一點。
張繼聰就是有heart又有實力
佢真正做到 - 努力芬芳別人，同時也美麗自己🤍
今日喺街度有人問我，思貝，你仲有冇拍嘢啊？
我話，當然有啦！因為我都係唔會放棄的。 我希望不久將來好快再喺電影世界再碰上！
祝福金童票房繼續上升」❤️🔥
其他人也在看
炎明熹復古叛逆風格新鮮感滿滿 網民大讚：完全carry到新造型
現年20歲嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi），出道後備受TVB力捧，直至今年約滿離巢，9月更自組公司再出發。Gigi繼出演音樂劇及開始錄製新歌之後，嚟緊12月24日平安夜喺亞博舉行個人音樂會。喺理工大學修讀時裝學系嘅Gigi，過往不時以鄰家女孩形象出現，不過近日就作出新嘗試，成功獲得網民激讚。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條被樓主形容為「世紀難題」的飲食疑問：「公筷係黑色定白色？」樓主分享自己在酒樓用餐時的觀察，指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用，帖文一出即引發大量網民參與討論，意見分歧之餘，有人亦提出比顏色更重要的因素。Yahoo Food ・ 47 分鐘前
54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」
54歲「兒歌天后」陳松伶近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 15 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 16 小時前
天氣｜今年有個清涼聖誕 Boxing Day 市區最低 14 度｜Yahoo
剛過去的冬至（21 日）相對溫暖，不過本周四（25 日）的聖誕節預計會有冬日氣氛：天文台最新的「九天天氣預報」指，一股季候風補充會在星期四早上抵達華南沿岸，聖誕節假期該區氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷，周四和周五（26 日）市區最低氣溫分別為 15 度和 14 度。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
AIA嘉年華2025｜美食區必食攻略！民豐首推開心果糯米糍窩夫 Cookie DPT門市結業後驚喜回歸
中環友邦嘉年華（AIA Carnival）已於昨日（12月22日）正式開幕！除了超過 50 款機動遊戲及攤位遊戲外，今年的美食區陣容絕對是歷年最強。場內雲集 17 個特色餐飲攤位，當中更有多個話題十足的本地人氣品牌進駐。唔想入場只係食普通魚蛋燒賣？即睇以下 3 大必食焦點推介！Yahoo Food ・ 53 分鐘前
深水埗私家車衝路障後與另一輛車相撞 司機棄車逃去
【Now新聞台】深水埗有私家車衝越警方路障與一輛私家車相撞，司機棄車逃去，被撞私家車司機受傷。 被撞私家車車頭嚴重損毀，剷上路中安全島；懷疑衝路障的私家車，右邊車身損毀。凌晨一時許，警方在大埔道設置路障，截查一輛私家車時，司機突然開車逃走，駛到彌敦道與界限街交通燈位時，與一輛私家車相撞，衝路障私家車司機棄車逃去無蹤，被撞私家車司機受傷送院。警員其後在涉案車輛內搜出懷疑毒品，案件暫列作狂亂駕駛。#要聞now.com 新聞 ・ 59 分鐘前
姜濤開騷林青霞捧場 後台合照被讚前途無量
【on.cc東網專訊】MIRROR人氣王姜濤近日於亞博舉行一連九場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，前晚（20日）第4場，見盡圈中靚仔的「大美人」林青霞都去捧場。原來二人去年曾在慈善活動上合唱，林青霞流露少女般的冧樣，東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
加拿大華人DJ鬧爆電台歌曲榜公正性 試過因上榜歌太難聽想辭職
每年樂壇頒獎禮都一定有賽果不公嘅爭議，今年商台「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」最後五強名單公布後，唔少網民都質疑甚受坊間歡迎、湯令山Gareth T嘅《用背脊唱情歌》居然冇份，惹來唔少迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
黃明志吸毒案結果出爐 尿檢呈陰性被判無罪當庭釋放
馬來西亞歌手黃明志於10月捲入台灣網紅謝侑芯的命案，當時他身上被查出疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應。然而，案件近日有重大轉折。本月18日黃明志最新尿檢結果出爐，顯示4種毒品反應全數為陰性。今日（22）黃明志在吸毒案中，獲法院判決無罪，當庭釋放，並退還保釋金。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜港大學生會聯院會擬辦悼念活動無下文 校方覆學會稱「不可抗力」因素籲停辦｜Yahoo
大埔宏福苑造成嚴重人命傷亡，至少 161 人罹難。由香港大學學生會八個學會組成的聯院會，原擬 12 月上旬舉行悼念活動，邀請師生及各界人士參與，透過默哀、獻花及留言表達哀思，但至今沒有公布詳情。港大《學苑》引述學會接獲的回覆，校方曾就「社會情況及不可抗力因素」提出疑慮，並勸籲聯院會停止舉辦任何形式之悼念活動。聯院會經考慮後決定取消活動。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
史上第一人｜馬斯克薪酬方案裁決勝訴！總身家突破7000億美元 再次刷新富豪榜紀錄
美國特拉華州最高法院推翻下級法院去年所做的無效判決，裁定Tesla行政總裁馬斯克2018年的薪酬方案勝訴。該方...BossMind ・ 20 小時前
老少平安食譜｜豆腐蒸魚肉口感更豐富！只需加這兩樣材料？
小時候有個快手又好吃的家常菜叫「老少平安」，其實就是魚肉加豆腐拌在一起蒸的豆腐蒸魚肉，雖然簡單但好吃，而且因為無骨，老人家和小朋友也適合食用，所以叫老少平安。想令豆腐蒸魚肉更豐富，可以加入帶香氣的蝦米和冬菇，切成細碎再拌入，蒸完再淋混了麻油的熟油豉油，一個人也可以光盤，即睇如何製作豆腐蒸魚肉：Yahoo Food ・ 44 分鐘前
香港禁映「自殺通告」 導演周冠威：荒謬至極
（法新社香港22日電） 香港電檢處以「不利國家安全」為由，拒絕批准香港導演周冠威執導的電影「自殺通告」在港上映，周冠威痛批這項決定「荒謬至極」。周冠威指出，此後香港電影界開始加強自我審查，「若涉及香港真實政治情況，絕對沒人敢拍」。法新社 ・ 18 小時前
胡定欣悉心佈置巨型聖誕樹 曝光新婚豪宅內貌
視后胡定欣喺今年10月藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，無預警宣布二人已結婚，獲得全城祝福。佢曾指結婚係計劃咗一年，並非倉促，佢同老公係達成共識完成結婚儀式後先同大家講，甚至連好朋友都唔知情。新婚燕爾嘅定欣心情大靚，仲喺社交網站上載悉心佈置巨型聖誕樹嘅照片，更曝光豪宅內貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
大學師生自發舉辦退宿回收 棄置或傳承的一場實驗
每年5月，一個個大學生在房間內掇東掇西，連忙將過去一年的個人物品打包，勢要在最後限期前遷出宿舍。宿舍頓時人去樓空，一堆堆衣物、電器、傢俬和生活用品卻被遺棄在宿舍四周，儘管它們仍然狀態良好，頃刻變成垃圾。然後下年入宿的新生，又再購買全新物品，用一年後又丟掉。這般情況在各間大專院校屢見不鮮，近年有師生留意到這個現象，決定自發收集、整理、清潔這些狀態良好的棄置物，將它們交到下一位有需要的同學手上，實現校園內的「資源內循環」，以減低大學生退宿時造成的浪費。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
2025 MMA 紅毯盛世美顏！Jennie、張員瑛、Karina、Winter 展現「AI等級神顏」美到逼死人
2025 MMA 紅毯四美：Jennie黑白交織的「天鵝湖」優雅Jennie 以一襲黑白對比強烈的結構性禮服驚艷全場。禮服亮點：上身為純白簡約剪裁，肩膀點綴著璀璨的鑽飾展現俐落的高級感；下身則是蓬鬆的黑色巨型紗裙，充滿戲劇性與時尚張力，只能說Jennie的臉就是時尚權威，Georges Hob...styletc ・ 16 小時前
【中環解密】宇樹機械人王力宏騷伴舞 馬斯克大讚
近年內地機械人技術和產業發展迅速，6部宇樹科技旗下的人形機械人日前亮相歌手王力宏成都演唱會伴舞，並流暢地完成「側空翻」等複雜動作，由於畫面太過震撼，連全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）看到後，亦忍不住在社交平台X發文讚好，以一句「Impressive」去形容，隨即成為科技界熱話。信報財經新聞 ・ 1 天前