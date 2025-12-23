視后蔡思貝入場力撐張繼聰撰文抒發感受 罕回應「冇嘢拍」曝心聲

TVB視后蔡思貝（Sisley）不時於IG分享近況，近年甚少於劇集內岀現的她最近入場支持張繼聰的新片《金童》，她又透露自己仍有參與拍攝工作，且不會放棄。

力撐張繼聰

蔡思貝於IG大力推介電影《金童》，力撐張繼聰，並撰文抒發個人感受。她寫道：「我入行嘅第一套電影，就已經有幸遇上張繼聰呢個 咁好嘅哥哥前輩，第一個金像獎提名第一個金像獎頒獎典禮就係同佢坐，同佢行紅地氈。亦都係我暫時去過嘅唯一一個金像 獎頒獎典禮。之後都已經冇機會再同佢合作。

廣告 廣告

但係由2015年去到而家2025年呢10年期間，呢個前輩總會無啦啦就去鼓勵我，分享經歷，俾力量我，提醒我無論如何，要繼續做好自己，鍾意嘅就唔好放棄。佢自己都一直身體力行 做緊呢件事。

其實每個人都咁忙，每個人都有自己嘅夢要追,佢選擇抽時間去扶起佢身邊嘅人，冇目的冇回報，所以一路以嚟我都非常尊敬佢感激佢。

力撐張繼聰

『金童』佢又再一次，大大力咁將佢嘅力量分享比所有觀眾，又 係一次唔容易，但係佢嘅熱誠繼續都係無比熱烈咁去擊破困難，終於令到呢套電影可以上映。❤️

首映禮我喺美國做嘢去唔到支持佢，終於，今日一個人，可以全神貫注投入去睇咗呢套戲。

我為你嘅熱血而流淚

為你嘅誠意而微笑

『金童』簡單踏實不華麗，卻真實又動人

太喜歡方圓所有的小腦袋大智慧

曾與張繼聰、張家輝一起參與金像獎頒獎典禮

謝謝 @louischeung2013 @goldenboy_movie 讓我們大家的意志增回了一點。

張繼聰就是有heart又有實力

佢真正做到 - 努力芬芳別人，同時也美麗自己🤍

今日喺街度有人問我，思貝，你仲有冇拍嘢啊？

我話，當然有啦！因為我都係唔會放棄的。 我希望不久將來好快再喺電影世界再碰上！

祝福金童票房繼續上升」❤️‍🔥

曾與張繼聰、張家輝一起參與金像獎頒獎典禮