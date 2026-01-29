專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
視訊目擊倫敦襲擊案 川普小兒子報警助英警定罪
（法新社倫敦28日電） 一名俄國男子因對一名女性與美國總統川普小兒子拜倫．川普（Barron Trump）的友誼心生嫉妒，而對她施暴，英國倫敦法院今天宣判襲擊罪名成立。
現年22歲的魯米揚則夫（Matvei Rumiantsev）遭陪審團裁定在2025年犯下攻擊罪。當時這名女性正與拜倫．川普進行視訊通話，讓拜倫意外目睹這起攻擊事件。
魯米揚則夫被裁定去年1月犯下造成實際身體傷害的襲擊罪及妨害司法公正罪，但兩項獨立的強暴指控，以及發生於2024年11月的攻擊指控均獲判無罪。
隨著案情細節在倫敦東北方一處法院向陪審團說明時，拜倫竟然意外牽扯進這起刑事案，消息一出隨即引發媒體關注。
現年19歲的拜倫是川普與第3任妻子、美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）的獨子。他去年1月18日從美國向英國警方報案，表示在與一名「非常親近」的女性視訊通話時，目擊對方遭到攻擊。被害女子身分依法不得公開。
檢察官在庭審中指出，魯米揚則夫是因為嫉妒該名女性與美國總統之子間的友誼而動粗。
根據向法庭展示的談話筆錄，拜倫當時告訴倫敦警方的接線員，他提到，「我剛接到一個女孩來電」、「她正遭到毆打」。
他說：「她被打得很慘，通話大約是在8分鐘前，我不知道現在情況變得如何。」 拜倫後來給辦案警員的電郵中提到，因為美英兩地有時差，他原本以為對方不會接電話。
但沒想到電話接通後，出現在鏡頭前的竟是個「沒穿上衣的男人」，讓他「感到不安」。
拜倫寫道：「接著鏡頭轉向受害者，她正邊哭邊遭受毆打，口中還說著俄語。接著那男的就掛斷了。」
拜倫起初不願意告訴接線員自己如何與該名女子結識，後來坦承「是在社群媒體上認識她」。
魯米揚則夫將於3月27日接受判刑。
