視障人士遊啟德 障礙重重 康文署：引導徑與障礙物距離不足會糾正

【本文獲《新報人》授權轉載，原文連結】

啟德體育園3月開幕以來，吸引不少人到訪。由啟德港鐵站行去體藝館，雖然有無障礙設施，但對視障人士來說安全出行並非易事。視障人士反映引導徑突然中斷、部分與障礙物距離太近等問題；行走過程中撞到攤檔、差點撞牆或碰到欄杆等。康文署及建築署承認有柱位或裝飾牆與引導徑距離不足，已要求承辦商糾正。至於啟德站廣場部分引導徑斷開，運輸署解釋因之前有工程，會安排優化引導徑。有失明人士組織認為啟德設計對視障人士有安全隱患，建議政府規劃新區設施時，應與殘疾人士商討了解需要。

引導徑中斷 前無去路？

為了解啟德體育園一帶視障人士無障礙設施，《新報人》邀請失明人士方偉倫一同實測。我們由啟德地鐵站出發，目的地是體藝館。由啟德港鐵站D出口扶手電梯到達地面後，扶手電梯和樓梯之間兩、三步引導徑沒有連接，方偉倫需在記者協助下落樓梯。然而，當他在引導徑上摸索方向時，卻撞上了緊貼引導徑設置的電訊公司宣傳攤位。

廣告 廣告

啟德港鐵站出口處扶手電梯與樓梯間沒有方向磚，視障人士找路有困難。（鄭凱安攝）

方偉倫離開港鐵站，開始沿地上的引導徑行去體藝館方向，在港鐵站出口前行約10步後，發現引導徑中斷，未有連接至啟德體藝館有蓋行人路那一段引導徑。面對突然中斷的引導徑，方偉倫無奈表示，若不是記者在旁，遇上這種情況唯有靠手中的白杖摸索前路，或向途人求助為其指路。

這是港鐵站外一段引導徑，方偉倫認為引導徑在警示磚位置中斷並不合理。（鄭凱安攝）

距離過近易撞牆 地下標記惹混淆

記者引領方偉倫踏上另一條引導徑，沿著該引導徑前行約2分鐘，在一個轉彎處差點撞上前方牆壁。他表示，牆壁與引導徑的距離過近。儘管他會利用手上的白杖摸索前方有否障礙物，惟待白杖碰到牆壁時，已收制不及，「佢哋整嘅時候，可能諗住（視障人士）會行得慢，好似我呢啲行得咁快嘅就會撞。」

他又指，部份引導徑旁，有時會有輕微凹位，地下標記如維修電線位等，當他使用白杖探路時，白杖會被渠蓋的凹洞卡着，亦因地面的凹凸不平與引導徑重疊，使其難以區分渠蓋及引導徑。

方偉倫指，地上的凹位與引導徑距離較近，而且外形相似，有時會分不出哪個才是真正的引導徑。（鄭凱安攝）

設計迂迴曲折 與目的地擦身而過

實測當日引導徑旁放置了一堆欄杆，方偉倫經過該路段時，白杖碰到欄杆。過了一段路，啟德零售館的入口就在眼前。零售館外有路牌指引市民可穿過零售館，就到達體藝館。惟引導徑沒有這個選項，而是引導方偉倫繼續行外圍左側，指示他從零售館外面行另一條路前往體藝館。由於牆壁與引導徑過近，他差一點再次撞牆。

方偉倫在實測過程中白杖會不慎碰到放置在引導徑旁的欄杆。（伍旭祖攝）

一般人由啟德港鐡站至啟德體藝館大約6分鐘，但由於引導徑的設計較迂迴，而且試過突然中斷，視障人士如方偉倫若自己摸路，可能需花多一倍甚至更長時間才能抵達目的地。

引導徑與障礙物距離 違政府指引

方偉倫在實測過程中多次撞到或白杖碰到障礙物，有牆壁、有欄杆亦有攤檔等。根據《戶外環境建設指引》，引導徑與障礙物之間需設有不少於600毫米的安全緩衝區，避免視障人士因撞上障礙物而受傷。記者事後量度多個地點，發現在零售館正門對面有蓋行人路的引導徑，與其中7條柱位的距離只有約530毫米，比規定少70毫米。

香港失明人互聯會總幹事盛李廉亦實地考察過啟德體育園一帶無障礙設施，認為啟德體育園一帶對視障人士有安全隱患。他解釋，視障人士從啟德港鐵站離開後，難尋引導徑前往不同地方，更有機會誤入「無邊際」裝飾噴水池，或沒有欄杆的樓梯口，「佢就會踩落去，咁幾級嘅，一跌落去幾級都會致命。」

組織批各自為政 引導徑各有各做致斷開

對於啟德港鐵站出口外面引導徑出現中斷的情況，盛李廉估計這類情況可能源於負責承建引導徑的政府部門不同，以致出現路段接不上。「嗰個部門就做嗰個部門嘅嘢，呢個project（項目）淨係做呢個project嘅嘢，無諗過成個區。」他反問：「因為你都有體育園嗰個引導徑，點解唔可以地鐵站連結去體育園引導徑嗰度？」他又補充以往有些引導徑，是殘疾人士組織要求加建。「要一條一條同政府爭取，先可以加一條引導徑。」

盛李廉解釋，若發現引導徑有問題，要向政府提交申請才得以獲批加建。（伍旭祖攝）

翻查九龍城區議會會議文件，有關「啟德港鐵站D出口路段延伸遮蓋設施事宜」屬於路政署的管轄範圍。 至於零售館或體藝館一帶的引導徑就是由康文署及建築署負責。

對啟德港鐵站出口外的行人路引導徑斷開，運輸署解釋該路段中斷，因為早前啟德車站附近行人路有工程未完成，因此引導徑未能延伸至啟德車站廣場，工程現已大致完成，會通知路政署安排優化工程，完善引導徑，路政署預計11月底完成。

運輸署表示這段引導徑中斷，因之前有工程。（鄭凱安攝）

針對引導徑有柱位或裝飾牆距離不足，康文署與建築署聯合回覆承認有問題，已要求承建商盡快糾正該引導徑位置，並會密切監督修正進度。

至於地鐵站範圍，扶手梯與樓梯間距離沒有引導徑，港鐵沒有直接回應，但就說所有車站包括啟德站設計符合規例，視障人士在D出口使用扶手電梯到地面後，已設警示磚圍住出口，可透過街上引導徑前往目的地。

本報就啟德無障礙設施向平機會查詢，平機會表示由於每宗個案是否構成違法歧視需要審視具體事實，平機會無法評論，但市民懷疑受歧視對待，可向平機會投訴，平機會會跟進。

零售館外一段引導徑與柱位距離只有530毫米，少於600毫米的安全緩衝區規定。（鄭凱安攝）

引導徑與柱距離不足600毫米。（鄭凱安攝）

方偉倫：路在口邊 組織倡規劃時收集殘障人士意見

方偉倫指，引導徑的作用有限，屬輔助性質。對於熟悉的地方，視障人士大多靠記憶走路。他認為「最重要都是路在口邊，唔識就問」，在陌生地方往往需要靠詢問路人，單靠引導徑並不足夠。

引導徑與柱距離不足600毫米。（鄭凱安攝）

盛李廉建議，政府在規劃新發展區藍圖初期，應廣納殘疾人士組織的意見，了解不同殘疾人士的實際需要；並在中、後期階段持續諮詢及檢查，亦需有統籌無障礙設施的專員檢查新發展區內的無障礙設施是否完善。

盛李廉建議，政府在規劃時已加入殘疾人士意見，了解不同殘疾人士的實際需求。（伍旭祖攝）

本港目前的三種引路徑指示磚。

後記

啟德零售館外的引導徑已修正和柱之間的距離。（鄭凱安攝）

建築署10月中回覆《新報人》時承諾會跟進引導徑與柱位太近問題，11月初記者再到上址查看，見到引導徑的位置已修改，令到與柱距離拉遠了。地上仍然看到舊引導徑的痕迹