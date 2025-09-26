親子好去處｜Edan@MIRROR、ERROR、COLLAR成員任活動大使！ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華12月登場（內附報名連結）｜Yahoo活動街

【Yahoo活動街｜親子好去處】ViuTV 近年積極將運動元素融入綜藝及真人秀節目，如《公司冇逼我跑馬拉松》、《足球女將》及《公司逼我打籃球》，成功吸引不少年輕家庭觀眾。今個冬天，ViuTV 將把運動氛圍帶到戶外，舉辦《百佳超級市場 全力支持 ViuTV 生啤Family Run親子跑嘉年華》。活動將於 2025 年 12 月 13 日在愉景灣舉行，結合跑步賽事、親子障礙賽與嘉年華互動，鼓勵一家大小參與運動，增進親子關係之餘亦能建立健康生活習慣！

ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

明星大使領跑 Edan、ERROR、COLLAR齊聚愉景灣

是次「香港親子跑2025」嘉年華邀得 Edan@MIRROR、ERROR 以及 Ivy 和 Candy@COLLAR 擔任活動大使。他們將現身愉景灣，與大人小朋友一同參與活動，帶動全場氣氛，成為粉絲和親子家庭的矚目焦點！

Edan@MIRROR、ERROR、Ivy與Candy@COLLAR任活動大使｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

多元跑步比賽 親子活動好去處

「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」設有多項賽事，無論是長跑挑戰還是輕鬆趣味的親子障礙賽，都能為不同家庭帶來合適的參與方式，是冬日周末的理想親子活動好去處。以下有分不同年齡層參與：

個人 10 公里「生啤跑」（16 歲或以上）

個人 3 公里「生氣跑」（10 至 15 歲）

親子 1 公里「生菜跑」（由 3 至 12 歲小童與成人組隊）

沙灘障礙挑戰（小朋友需成人陪同，設有繩網、滑梯等關卡）

愉景灣嘉年華＋限定選手包

除了跑步比賽，現場還設有嘉年華，包括嘉賓分享、攤位遊戲及與「生Family」角色的合照環節。所有參加跑步賽事的參加者，報名即送「生Family 限定選手包」，內含 T-shirt、索繩袋、毛巾、水樽、文具、公仔等實用禮品，更附有完成獎牌與電子證書。10 公里及 3 公里賽事更設冠亞季軍，勝出者可獲禮券與精美獎品。

選手包 - 個人10公里生啤跑｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

選手包 - 個人3公里生氣跑｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

選手包 - 親子1公里生菜跑及沙灘障礙賽｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

選手包 - 沙灘障礙賽｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

個人10公里生啤跑及個人3公里生氣跑更設獎項，勝出者可獲得精美獎牌及獎品｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

完成賽事後可獲獎牌｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

