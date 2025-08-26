港大 AI 模型辨識精子受精能力
親子好去處｜全港5區賽馬會童亮館 9月開放玩樂日時間表 即睇報名詳情
遍布於全港五區，包括九龍城、深水埗、沙田、屯門及元朗的賽馬會童亮館，是全港首個專為3-6歲的兒童而設的活動場所。館內設有不同空間，讓小朋友玩水、玩沙、進行體能活動遊戲、親子伴讀、角色扮演、生活科學探索、沉浸式感觀體驗等，並設自由遊戲（free play）激發兒童的創意思維，促進其早期的身心發展。童亮館每月舉行親子自由玩公開場，即睇報名詳情。
以下是全港5區賽馬會童亮館2025年9月最新時間表，各位爸媽們可以帶小朋友去邊玩邊學習！
全港5區賽馬會童亮館2025年9月最新時間表
Open Play Day@賽馬會童亮館（九龍城）
地點：賽馬會童亮館（九龍城）
日期：2025年9月20日（星期六）
時間：上午9:30至上午11:15 / 下午1:30至下午3:15
報名：按此
截止報名日期：2025年9月6日（星期六）下午1:00
Open Play Day@賽馬會童亮館（元朗）
地點：賽馬會童亮館（元朗）
日期：2025年9月6日（星期六）/ 2025年9月13日（星期六）
時間：上午10:30至下午12:30
報名：按此
截止報名日期：2025年8月27日（星期三）
Open Play Day@賽馬會童亮館（屯門）
地點：賽馬會童亮館（屯門）
日期：2025年9月20日（星期六）/ 2025年9月27日（星期六）
時間：上午10:00至中午12:00 / 下午3:30至下午5:30
報名：按此
截止報名日期：2025年8月30日（星期六）中午12:00
Open Play Day@賽馬會童亮館（深水埗）
地點：賽馬會童亮館（深水埗）
日期：22025年9月13日（星期六）
時間：上午9:30至中午12:00 / 下午3:00至下午5:30
報名：按此
截止報名日期：2025年8月30日 (星期六) 下午1:00
Open Play Day@賽馬會童亮館（沙田）
日期：2025年9月26日（星期五）/ 2025年9月27日（星期六）
時間：上午9:30至下午12:30
報名：按此
截止報名日期：2025年9月1日（星期一）上午10:00
**成功報名者將於指定日子收到確認WHATSAPP短訊 。若未收到確認信息，即表示該活動未能成功報名，恕不作個別通知。**
注意事項：
如符合資格報名人數過多，將以抽籤形式決定。
相關活動詳情均以報名表格上的注意事項為準。
成功報名者將收到確認WHATSAPP短訊 。若未收到確認信息，即表示該活動未能成功報名，恕不作個別通知。
如活動開始前兩小時如懸掛八號風球或黑色暴雨警告信號，室內活動取消。
賽馬會童亮館地址：
九龍城：靠背壟道120號樂民新村G座樂善樓地下 小童群益會兒童中心
深水埗：長沙灣順寧道273號日輝商場2樓
元朗：天水圍天恆邨停車場大樓A翼5樓A室
屯門：蝴蝶邨蝴蝶灣社區中心4樓
沙田：顯徑邨顯徑商場B翼225號舖
