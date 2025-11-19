親子好去處｜古埃及文明大展11.20開幕 250件文物＋AR互動遊戲＋工作坊

香港歷來最大型埃及展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」11月20日開鑼，展期長達9個半月。屆時將有250件埃及國寶級文物於香港故宮文化博物館展出。展覽更設大量互動及AR遊戲及一系列親子工作坊讓大人小朋友參與，現場探索古埃及歷史、語言與建築，機會難逢！

阿蒙神祭司佩德阿蒙的人形棺（圖片來源：親子頭條編輯部）

4大單元展區 呈現古埃及5千年文明

「古埃及文明大展」11月20日起，於故宮文化博物館展覽廳9展出250件來自7間埃及博物館和薩卡拉考古遺址的古埃及文物，呈現近5千年古埃及歷史文明。展覽設4個單元展區：「法老的國度」、「圖坦卡門的世界」、「薩卡拉的秘密」和「古埃及與世界」，展出包括雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨和動物木乃伊等，部分文物更可近距離觀看，讓大家親眼欣賞古埃及器物的精緻工藝與文明進程。

廣告 廣告

辛努塞爾特一世巨像頭部（圖片來源：親子頭條編輯部）

古埃及人相信，復活需要完整屍身。在製作木乃伊時，他們會把容易腐壞的腸、肺、肝及胃另作防腐處理，並放置於卡諾皮克罐中保存。（圖片來源：親子頭條編輯部）

大人小朋友可近距離觀看珍貴文物，機會難逢！（圖片來源：親子頭條編輯部）

出土於譽為「黃金墓葬」帝王谷的「帶有塞提二世和塔沃斯塔王后王名圈的花冠」，是帝王谷中最華麗的金飾，以罕見的紅金和黃金交替製成。（圖片來源：親子頭條編輯部）

聖甲蟲一直是古埃及最受歡迎的護身符，古埃及人相信在現世及來世，聖甲蟲都將保護佩戴者。（圖片來源：親子頭條編輯部）

藍色釉砂河馬像（圖片來源：親子頭條編輯部）

少年法老圖坦卡門的神秘面紗

圖坦卡門是最廣為人知的法老，繼位時年僅9歲、19歲便英年早逝。圖坦卡門陵墓是極少數未遭嚴重盜擾的法老陵墓，出土了數千件稀世珍寶。而展覽重點文物之一「圖坦卡門巨像」以寫實風格展示出這位少年法老的神情，其服飾及配飾亦反映古埃及統治者傳統的端莊形貌。

高逾2.8米的「圖坦卡門巨像」置於「圖坦卡門的世界」單元展區。展方使用立體光雕投影及數碼色彩重建技術，復原雕塑殘缺部分及色彩。（圖片來源：親子頭條編輯部）

古埃及的貓崇拜

古埃及的「貓崇拜」是古文明中有名的動物崇拜之一，「貓」在古埃及地位崇高，並視為女神巴斯特化身，代表保護、生育、家庭、快樂、音樂及舞蹈。小朋友在展覽中可見到貓女神巴斯特雕像及貓木乃伊，超震撼！

貓木乃伊（圖片來源：親子頭條編輯部）

女神巴斯特像（圖片來源：親子頭條編輯部）

多媒體裝置互動遊戲 親子工作坊

展覽除了可近距離觀看文物，館方更於展廳內外設置10多個原創多媒體裝置，結合互動及AR元素，其中之一是小朋友可以將自己名字轉換成埃及象形文字（聖書體），非常好玩！此外，博物館亦推出一系列親子創新教育活動，包括互動工作坊和表演藝術節目。重點活動包括「小小法老親子工作坊」及導賞、「探索金字塔工作坊」及「貓神殿創作工作坊」。

小朋友可以將自己名字轉換成埃及象形文字（聖書體）。（大會提供）

探索金字塔工作坊（大會提供）

貓神殿創作工作坊（大會提供）

超可愛！限定展覽主題精品

博物館以古埃及文明歷史為靈感，為展覽設計超過140款主題精品，包括盲盒、毛絨掛飾、手提袋、毛絨玩具、文具，及身體護理產品。除了設於四樓展廳9外的全新限定店，館方亦於地下低層故宮學堂外的免費區域開設限定店，專售展覽的主題文創精品。

香港故宮文化博物館首次推出「盲盒 + 全館通行彈性成人門票」套票，價錢為HK$368，而盲盒單個價錢為HK$128。（圖片來源：親子頭條編輯部）

黑貓毛絨擺件/ HK$298（大）、HK$249（小）（圖片來源：親子頭條編輯部）

塔沃芮特毛絨擺件/HK$298（圖片來源：親子頭條編輯部）

「古埃及文明大展」展期為2025年11月20日至2026年8月31日，家長和小朋友可於課餘或假日參觀。（圖片來源：親子頭條編輯部）

「古埃及文明大展—埃及博物館珍藏」特別展覽

展期：2025年11月20日至2026年8月31日

地點：香港故宮文化博物館展廳9

購票詳情：按此

會藉推廣優惠詳情：按此

「古埃及文明大展」優惠套票詳情

「古埃及文明大展」特別展覽

成人門票：HK$190

特惠門票：HK$95

上述門票均包含於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7）。

全館通行門票

成人門票：HK$230

特惠門票：HK$115

訪客可憑票參觀專題展覽（展廳1至7）及特別展覽（展廳8及9）。

為迎接展覽開幕，博物館也推出多款不同類型的惠套票：

* 兩款高達8折優惠的大小同樂家庭套票，「二人同行」（一位成人及一位7至11歲小童）為HK$240（原價HK$285）；「三人同行」（兩位成人及一位7至11歲小童）為HK$380（原價HK$475）。

* 首推「盲盒+全館通行彈性成人門票」套票（HK$368），套票包括全館通行彈性成人門票一張，及「古埃及主題盲盒」。

導賞團門票 成人門票HK$900

參觀者亦可預約參加此特別展覽約45至60分鐘的公眾導賞團（由導賞員帶領），成人每位收費HK$340，特惠人士每位收費HK$170，或60分鐘的公眾導賞團（由展覽策展人或埃及學家帶領），成人每位收費HK$900，特惠人士每位收費HK$450，兩種導賞團費用均包括一張「古埃及文明大展」特別展覽門票。

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁