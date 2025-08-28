親子好去處｜嘉道理農場「蝴蝶萬花筒」生態導賞團 認識大自然的美

賞蝶季節又到了！嘉道理農場暨植物園再次舉辦由蝴蝶專家帶領的「蝴蝶萬花筒」生態導賞團。導賞團分設「個人場」及「親子場」，適合大人小朋友齊齊參加！

蝴蝶專家向小朋友講解蝴蝶習性。（圖片來源：嘉道理農場Facebook）

嘉道理農場暨植物園除擁有成片天然林外，同時種植了不同種類植物，不少更是幼蟲的寄主和成蟲的蜜源，吸引了不同的蝴蝶到訪。園內至今已紀錄約200種蝴蝶，幾乎佔香港種類的8成。「蝴蝶萬花筒」生態導賞團由蝴蝶專家帶領，參加者可在林徑見到形態不一、色彩各異的美麗蝴蝶，從而了解牠們的生活習性，認識大自然的奧妙。

蝴蝶園內至今已紀錄約200種蝴蝶，幾乎佔香港種類的8成。（圖片來源：嘉道理農場Facebook）

蝴蝶幼蟲（圖片來源：嘉道理農場Facebook）

嘉道理農場蝴蝶園（圖片來源：嘉道理農場Facebook）

生態導賞—蝴蝶萬花筒 (親子場) 2025

日期：10月4日、10月11日

位置：嘉道理農場暨植物園下山區

時間：09:45–11:45（2小時）

程度：入門課程，歡迎沒有觀蝶經驗的人仕或初學者參加

對象：每組參加者需為一名5-11歲兒童及一名成人

人數：5組共10人

語言：廣東話

費用：每組（成人及小童）HK$600（已包括入場費和活動費用）

集合地點：嘉道理農場暨植物園接待處

報名：按此

