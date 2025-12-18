親子好去處｜太空館全新球幕電影上映 跟隨小象穿越沙漠

香港太空館天象廳由即日起至2026年9月14日上映球幕電影《沙漠小象走天涯》，電影將帶領觀眾跟隨剛滿月的非洲象「小腳板」，體驗穿越荒漠的奇妙旅程，在危機四伏的環境中，小象不僅要學會靈活運用長鼻，還要掌握世代相傳的求生技巧，應對捕食者與無情沙塵暴的威脅，即睇詳情。

《沙漠小象走天涯》將帶大家到地球上最古老的沙漠—非洲納米布沙漠。（圖片來源︰太空館網頁）

非洲象群展現強大母女連結

《沙漠小象走天涯》呈現了地球上最古老的沙漠—非洲納米布沙漠。當地沙土極為乾旱，一群非凡的非洲象展現出卓越的生存技能。在經驗豐富的女族長帶領下，這些大象維持着終生相伴的強大母女連結，母象會持續哺育幼象長達七年。「小腳板」必須學會控制她的象鼻——這個由超過十五萬條肌束組成的鼻和上唇結合體，同時適應獨特的沙漠環境，如利用沙浴作為天然防曬及去除寄生蟲的方法。

沙漠荒原中潛藏着危險，幼象必須緊跟象群以免落單成為獅子等猛獸的獵物。她還需要從母親那裏學習關鍵生存技能，通過腳掌感知細微的地面震動來察覺即將來臨的沙塵暴，並在沙漠下探尋隱藏的水源——這些智慧在這片無情的土地上都關乎生死存亡。

除了非洲象外，沙漠裏其他動物也各有生存智慧。 （圖片來源︰太空館網頁）

片長40分鐘 設粵語及英語場次

球幕電影《沙漠小象走天涯》片長40分鐘，放映日由即日起至2026年9月14日，時間為平日下午5時；周末及公眾假期放映時間分別為上午11時、下午3時30分及晚上8時。逢星期三的下午5時正場 (公眾假期除外) 、星期日及公眾假期的晚上8時正場為英語場次，其餘為粵語場次。觀眾亦可透過多語言耳機系統選擇粵語、普通話及英語。

電影將於 香港太空館天象廳 放映。 （圖片來源︰太空館網頁）

球幕電影《沙漠小象走天涯》詳情

放映日期︰即日至2026年9月14日

放映時間︰星期一、三至五：下午5時正 / 星期六、日及公眾假期：上午11時正、下午3時30分及晚上8時正 / 星期二（公眾假期除外）休館

放映地點︰香港太空館天象廳

費用︰標準票：40 元（後座）；30 元（前座） / 優惠票：20 元（後座）；15 元（前座）

購票方法︰按此

